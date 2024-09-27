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نخيل القصيم أمسية في المسرح الروماني - جريدة الوطن السعودية

9/27/2024 11:32:42 PM
(MENAFN- Al Watan) نظمت ليلة البارحة 27 سبتمبر الموسوعة العالمية للأدب العربي أدب بدعم وتمكين من هيئة الأدب والترجمة وتعاون مع العثيم للتنمية أمسية شعرية تحت مسمى نخيل القصيم على المسرح الروماني في مركز الملك خالد الحضاري ببريدة وفي أجواء رائعة وهواء طلق.
شارك في الأمسية الشعراء إبراهيم الوافي والشاعر علي بالبيد والشاعرة حوراء الهميلي وأدارها الدكتور أحمد اللهيب.
وقد احتشد للأمسية جمهور كبير من محبي الأدب والثقافة في القصيم حيث شاركت الأمسية بجماليّاتها احتفالات الشعب السعودي بيومه الوطني.
وقد تميزت الأمسية بالإضافة إلى الحضور الكبير الذي ملأ جنبات المكان وقارب 200 ضيف بالتفاعل الجميل مع نصوص الشعراء التي بدأت بالتغني بالوطن وأمجاده التاريخية ومستقبله الزاهر.
وقد حضر الأمسية لفيف من الشعراء والأدباء والمسؤولين
وعبر الحضور عن دهشتهم وسعادتهم الغامرة بهذه اللفتة الكريمة من هيئة الأدب والنشر والترجمة التي دعمت ومكنت لهذه الفعالية النوعية التي تهدف إلى جعل الأدب جزءا من حياة المواطنين وتعزيز الثقافة في المجتمع.

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