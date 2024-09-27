نخيل القصيم أمسية في المسرح الروماني - جريدة الوطن السعودية

(MENAFN
- Al Watan)
نظمت ليلة البارحة 27 سبتمبر الموسوعة العالمية للأدب العربي أدب بدعم وتمكين من هيئة الأدب والترجمة وتعاون مع العثيم للتنمية أمسية شعرية تحت مسمى نخيل القصيم على المسرح الروماني في مركز الملك خالد الحضاري ببريدة وفي أجواء رائعة وهواء طلق.
شارك في الأمسية الشعراء إبراهيم الوافي والشاعر علي بالبيد والشاعرة حوراء الهميلي وأدارها الدكتور أحمد اللهيب.
وقد احتشد للأمسية جمهور كبير من محبي الأدب والثقافة في القصيم حيث شاركت الأمسية بجماليّاتها احتفالات الشعب السعودي بيومه الوطني.
وقد تميزت الأمسية بالإضافة إلى الحضور الكبير الذي ملأ جنبات المكان وقارب 200 ضيف بالتفاعل الجميل مع نصوص الشعراء التي بدأت بالتغني بالوطن وأمجاده التاريخية ومستقبله الزاهر.
وقد حضر الأمسية لفيف من الشعراء والأدباء والمسؤولين
وعبر الحضور عن دهشتهم وسعادتهم الغامرة بهذه اللفتة الكريمة من هيئة الأدب والنشر والترجمة التي دعمت ومكنت لهذه الفعالية النوعية التي تهدف إلى جعل الأدب جزءا من حياة المواطنين وتعزيز الثقافة في المجتمع.
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