Saturday, 28 September 2024 09:29 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الهند تخفف القيود المفروضة على تصدير الأرز - جريدة البورصة

9/27/2024 11:30:49 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) موضوعات متعلقة “الزراعة”: إصدر 1350 ترخيصاً لأنشطة الثروة الحيوانية والداجنة خلال سبتمبر 16 شركة دواجن تحصل على تمويل من الوكالة الألمانية للتعاون الدولى ((الزهرة البيضاء للغزل)) تستهدف 300 مليون جنيه مبيعات بنهاية العام الجارى

خففت الهند القيود المفروضة على صادرات بعض أنواع الأرز، في ظل اتجاه الحكومة لمساعدة المزارعين الذين يعانون من الديون وارتفاع التكاليف، عن طريق تعزيز مبيعاتهم الخارجية.

وقالت الحكومة الهندية في إشعار الجمعة، إنها خفضت الرسوم الجمركية على صادرات الأرز المخصص للسلق إلى 10% من 20% في وقت سابق.

وفي وقت سابق من هذا الشهر ألغت الهند الحد الأدنى لسعر تصدير طن الأرز البسمتي البالغ 950 دولارًا، قبل أسابيع من حصاد محصول الموسم الجديد، وهو ما قد يحفز الطلب من الشرق الأوسط وأوروبا والأمريكتين، ويساعد نيودلهي على زيادة حصتها في السوق العالمية.

وفرضت أكبر دولة مصدرة للأرز في العالم رسومًا جمركية بنسبة 20% على صادرات الأرز المخصص للسلق في عام 2023 بعد أن تأثر محصولها بهطول أمطار أقل من المعدل الطبيعي.

المصدر:

MENAFN27092024000202011048ID1108724591

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث