الهند تخفف القيود المفروضة على تصدير الأرز - جريدة البورصة

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خففت الهند القيود المفروضة على صادرات بعض أنواع الأرز، في ظل اتجاه الحكومة لمساعدة المزارعين الذين يعانون من الديون وارتفاع التكاليف، عن طريق تعزيز مبيعاتهم الخارجية.
وقالت الحكومة الهندية في إشعار الجمعة، إنها خفضت الرسوم الجمركية على صادرات الأرز المخصص للسلق إلى 10% من 20% في وقت سابق.
وفي وقت سابق من هذا الشهر ألغت الهند الحد الأدنى لسعر تصدير طن الأرز البسمتي البالغ 950 دولارًا، قبل أسابيع من حصاد محصول الموسم الجديد، وهو ما قد يحفز الطلب من الشرق الأوسط وأوروبا والأمريكتين، ويساعد نيودلهي على زيادة حصتها في السوق العالمية.
وفرضت أكبر دولة مصدرة للأرز في العالم رسومًا جمركية بنسبة 20% على صادرات الأرز المخصص للسلق في عام 2023 بعد أن تأثر محصولها بهطول أمطار أقل من المعدل الطبيعي.
المصدر:
MENAFN27092024000202011048ID1108724591
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