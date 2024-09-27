الهند تخفف القيود المفروضة على تصدير الأرز - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) موضوعات“الزراعة”: إصدر 1350 ترخيصاً لأنشطة الثروة الحيوانية والداجنة خلال سبتمبر 16 شركة دواجن تحصل على تمويل من الوكالة الألمانية للتعاون الدولى ((الزهرة البيضاء للغزل)) تستهدف 300 مليون جنيه مبيعات بنهاية العام الجارى

خففت الهند القيود المفروضة على صادرات بعض أنواع الأرز، في ظل اتجاه الحكومة لمساعدة الذين يعانون من الديون وارتفاع التكاليف، عن طريق تعزيز مبيعاتهم الخارجية.

وقالت الحكومة الهندية في إشعار الجمعة، إنها خفضت الرسوم الجمركية على صادرات الأرز المخصص للسلق إلى 10% من 20% في وقت سابق.

وفي وقت سابق من هذا الشهر ألغت الهند الحد الأدنى لسعر تصدير طن الأرز البسمتي البالغ 950 دولارًا، قبل أسابيع من حصاد محصول الموسم الجديد، وهو ما قد يحفز الطلب من الشرق الأوسط وأوروبا والأمريكتين، ويساعد نيودلهي على زيادة حصتها في السوق العالمية.

وفرضت أكبر دولة مصدرة للأرز في العالم رسومًا جمركية بنسبة 20% على صادرات الأرز المخصص للسلق في عام 2023 بعد أن تأثر محصولها بهطول أمطار أقل من المعدل الطبيعي.

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