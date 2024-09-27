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الزراعة: إصدر 1350 ترخيصاً لأنشطة الثروة الحيوانية والداجنة خلال سبتمبر

9/27/2024 11:30:06 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) أصدر قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة تقريرا بنشاطه خلال شهر سبتمبر في الفترة من 1 وحتى 25 سبتمبر الحالي، موضحا أن تم إصدار 1350 ترخيص تشغيل ما بين تجديد وأول مرة لكافة أنشطة ومشروعات الثروة الحيوانية والعلفية والداجنة ومراكز تجميع الألبان، منها 690 تصريح مزاولة نشاط تربية ماشية للمربي الصغير، مع الالتزام بكافة ضوابط واشتراطات الأمن والأمان الحيوي داخل وحول تلك الأنشطة والمشروعات، بمشاركة الهيئة العامة للخدمات البيطرية.

يأتي ذلك في إطار جهود الدولة لتيسير إجراءات تراخيص أنشطة ومشروعات الثروة الحيوانية والداجنة والعلفية مع الالتزام بكافة معايير الأمن والأمان الحيوي، وتسهيل تسجيل مخاليط الأعلاف، طبقا للضوابط والمعايير القياسية، مع تقديم كافة أوجه الدعم للوصول لأفضل معدلات أداء، والعمل على تشجيع التصدير وزيادة الصادرات، وفي ضوء توجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة بتذليل كافة العقبات، مع الالتزام بالضوابط والمعايير.

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وقال الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، إن التقرير تضمن أيضا الموافقة على تسجيل 770 تسجلية لمخاليط أعلاف وإضافاتها ومركزاتها منها 433 تسجيلة محلية، و337 تسجيلة مستوردة، وفقا للمعايير والضوابط العلمية والمواصفات القياسية، وذلك بالاشتراك مع المركز الإقليمي للأغذية والأعلاف، ومعهد بحوث الإنتاج الحيواني.

وأضاف أنه تم إصدار 48 موافقة فنية لإقامة مشروعات ثروة حيوانية وداجنة جديدة، طبقا لمعايير واشتراطات البعد الوقائي والأمان الحيوي في الظهير الصحراوي، مشيرا إلى أنه تم تنظيم 6 ندوات توعوية وإرشادية وتدريبات عملية لصغار المربين وتدريبهم على أفضل التقنيات في مهارات تغذية ورعاية القطعان للحصول على أفضل النتائج بأقل التكاليف في محافظات: الإسماعيلية، الإسكندرية، الجيزة، المنوفية، النوبارية، والوادي الجديد.

وأشار سليمان إلى أنه تم تقديم الدعم الفني وإجراء وعمل تجارب التجانس ـ بمشاركة المركز الإقليمي للأغذية والأعلاف ومديريات الزراعة المختصة – على 35 مصنع أعلاف في 10 محافظات هي: قنا، سوهاج، المنوفية، البحيرة، كفر الشيخ، الإسكندرية، الجيزة، الغربية، النوبارية، والقليوبية في 95 وحدة خط إنتاج أعلاف (دواجن – مواشي – أسماك) تمهيدا لإصدار تراخيص تشغيل إنتاج أعلاف مطابقة للمواصفات القياسية تحقق أعلى معدلات أداء سواء للدواجن أو للمواشي أو للأسماك.

وأوضح أنه تم ضخ كميات من بيض المائدة بمشاركة الصندوق المركزي لتنمية الثروة الحيوانية في الأراضي المستصلحة من خلال 5 منافذ تسويقية متحركة بسعر 150 جنيها للطبق، كما تمت الموافقة على تصدير أعلاف أسماك وإضافات أعلاف ومصنعات دواجن ودواجن مجمدة (سمان – بط – حمام – رومي) إلى بعض الدول العربية والأجنبية، فضلا عن الإشراف على إعدام 8100 لتر إضافات أعلاف غير مطابقة للمواصفات القياسية، وذلك من خلال لجان ممثلة لكافة اللجان الرقابية والتنفيذية المختصة.

المصدر:

MENAFN27092024000202011048ID1108724590

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