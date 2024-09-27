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كلام من ذهب عن الذهب

9/27/2024 8:10:26 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أكرمني‭ ‬الله‭ ‬بأن‭ ‬بَرَّأني‭ ‬من‭ ‬التعصب‭: ‬لا‭ ‬أتعصب‭ ‬في‭ ‬الرأي‭ ‬ولا‭ ‬لفريق‭ ‬كرة‭ ‬قدم‭ ‬ولا‭ ‬لمطرب،‭ ‬ولا‭ ‬لعرق‭ ‬ولا‭ ‬لجنس،‭ ‬وبحكم‭ ‬العمل‭ ‬في‭ ‬الصحافة‭ ‬الورقية‭ ‬والمرئية‭ ‬سنين‭ ‬عددا،‭ ‬فقد‭ ‬أعجبتني‭ ‬كتابات‭ ‬وأحاديث‭ ‬كثيرة‭ ‬لنقاد‭ ‬رياضيين‭ ‬رغم‭ ‬أنني‭ ‬لم‭ ‬أكن‭ ‬أتابع‭ ‬الأنشطة‭ ‬التي‭ ‬كانوا‭ ‬يعلقون‭ ‬عليها،‭ ‬فطريقة‭ ‬عرضهم‭ ‬للمواضيع‭ ‬تجعلها‭ ‬شيقة‭ ‬وجذابة،‭ ‬وبسبب‭ ‬عقدة‭ ‬مترسخة‭ ‬من‭ ‬علم‭ ‬الحساب،‭ ‬فإنني‭ ‬لا‭ ‬أقرا‭ ‬الصفحات‭ ‬الاقتصادية‭ ‬في‭ ‬الصحف‭ ‬ما‭ ‬لم‭ ‬تكن‭ ‬هناك‭ ‬قضية‭ ‬مهمة‭ ‬مثار‭ ‬جدل‭ ‬ومطروحة‭ ‬بلغة‭ ‬سهلة،‭ ‬وربما‭ ‬طفشني‭ ‬من‭ ‬الصفحات‭ ‬الاقتصادية‭ ‬في‭ ‬الصحف‭ ‬العربية‭ ‬أن‭ ‬كثيرين‭ ‬من‭ ‬القائمين‭ ‬عليها‭ ‬لا‭ ‬علاقة‭ ‬لهم‭ ‬بالاقتصاد‭ ‬ك«علم‮»‬،‭ ‬بل‭ ‬ومن‭ ‬تجربتي‭ ‬في‭ ‬الصحافة‭ ‬العربية‭: ‬قد‭ ‬يستيقظ‭ ‬محرر‭ ‬رياضي‭ ‬يوما‭ ‬ليكتشف‭ ‬أنه‭ ‬تم‭ ‬نقله‭ ‬إلى‭ ‬القسم‭ ‬الاقتصادي‭ ‬أو‭ ‬الثقافي‭ ‬أو‭ ‬الإعلانات،‭ ‬وقد‭ ‬يتم‭ ‬تحويل‭ ‬مندوب‭ ‬إعلانات‭ ‬إلى‭ ‬محرر‭ ‬في‭ ‬‮«‬المحليات‮»‬،‭ ‬وقد‭ ‬يصبح‭ ‬مصمم‭ ‬ومخرج‭ ‬الجريدة‭ ‬مصححا‭ ‬لغويا‭ ‬بفرمان‭ ‬‮«‬رئاسي‮»‬‭. ‬ولكنني‭ ‬أقرأ‭ ‬في‭ ‬الاقتصاد‭ ‬لأصحاب‭ ‬الاقتصاد،‭ ‬رغم‭ ‬أنني‭ ‬قد‭ ‬لا‭ ‬أفهم‭ ‬بعض‭ ‬ما‭ ‬يقولونه،‭ ‬إدراكا‭ ‬مني‭ ‬بأن‭ ‬عدم‭ ‬الإلمام‭ ‬بمجريات‭ ‬الأمور‭ ‬الاقتصادية‭ ‬يؤدي‭ ‬إلى‭ ‬قصور‭ ‬في‭ ‬فهم‭ ‬الأحوال‭ ‬السياسية‭ ‬والاجتماعية‭.‬

ومن‭ ‬عجيب‭ ‬ما‭ ‬قرأته‭ ‬عن‭ ‬شؤون‭ ‬المال‭ ‬والاقتصاد‭ ‬مقال‭ ‬للصحفي‭ ‬البريطاني‭ ‬المخضرم‭ ‬وليام‭ ‬ريس‭ ‬موق،‭ ‬كتبه‭ ‬قبل‭ ‬سنوات،‭ ‬وطلعت‭ ‬من‭ ‬المقال‭ ‬باستنتاج‭ ‬بأنني‭ ‬لست‭ ‬على‭ ‬حق‭ ‬عندما‭ ‬أستخف‭ ‬بهوس‭ ‬زوجتي‭ ‬باقتناء‭ ‬المشغولات‭ ‬الذهبية،‭ ‬حتى‭ ‬أصبتها‭ ‬بعقدة‭ ‬من‭ ‬الذهب‭. ‬ويقول‭ ‬الكاتب‭ ‬إن‭ ‬الرئيس‭ ‬الأمريكي‭ ‬الأسبق‭ ‬جورج‭ ‬دبليو‭ ‬بوش‭ ‬كان‭ ‬شؤما‭ ‬على‭ ‬دنيا‭ ‬المال،‭ ‬فعندما‭ ‬صار‭ ‬رئيسا‭ ‬للولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬في‭ ‬20‭ ‬يناير‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2001،‭ ‬كان‭ ‬سعر‭ ‬أونصة‭ (‬أوقية‭) ‬الذهب‭ ‬266‭ ‬دولارا،‭ ‬ومع‭ ‬نهاية‭ ‬ولايته‭ ‬الأولى‭ ‬كان‭ ‬السعر‭ ‬قد‭ ‬ارتفع‭ ‬إلى‭ ‬450‭ ‬دولارا،‭ ‬في‭ ‬الستينيات‭ ‬والسبعينيات‭ ‬كان‭ ‬السعر‭ ‬الرسمي‭ ‬لأونصة‭ ‬الذهب‭ ‬35‭ ‬دولارا،‭ ‬ثم‭ ‬طار‭ ‬إلى‭ ‬نحو‭ ‬850‭ ‬دولارا‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬1980،‭ ‬والكارثة‭ ‬هي‭ ‬أن‭ ‬الدولار‭ ‬هو‭ ‬اللغة‭ ‬الرسمية‭ ‬لمعظم‭ ‬المعاملات‭ ‬التجارية‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬وانهيار‭ ‬أسعاره‭ ‬يؤدي‭ -‬كما‭ ‬حدث‭ ‬في‭ ‬السبعينيات ‭ ‬إلى‭ ‬ارتفاع‭ ‬معدلات‭ ‬التضخم‭ ‬وأسعار‭ ‬النفط‭ ‬والفوائد‭ ‬البنكية‭ ‬والاضطرابات‭ ‬العمالية‭ ‬وارتفاع‭ ‬معدلات‭ ‬البطالة‭. ‬والدولار‭ ‬في‭ ‬التحليل‭ ‬الأخير‭ ‬مجرد‭ ‬ورقة،‭ ‬يتوقف‭ ‬حجم‭ ‬المطبوع‭ ‬والصادر‭ ‬منها‭ ‬على‭ ‬تقدير‭ ‬البنك‭ ‬الاحتياطي‭ ‬المركزي‭ ‬الأمريكي،‭ ‬وكون‭ ‬الدولار‭ ‬‮«‬نقود‮»‬‭ ‬مجرد‭ ‬‮«‬عُرف‮»‬،‭ ‬أي‭ ‬أمر‭ ‬متفق‭ ‬عليه،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬أن‭ ‬الذهب‭ ‬نقود‭ ‬حقيقية‭ ‬في‭ ‬‮«‬ذاته‮»‬،‭ ‬وخلال‭ ‬المائة‭ ‬عام‭ ‬الماضية‭ ‬فقد‭ ‬الدولار‭ ‬95 % ‭ ‬من‭ ‬قوته‭ ‬الشرائية،‭ ‬وفقد‭ ‬الإسترليني‭ ‬98 % ‭ ‬من‭ ‬قوته‭ ‬الشرائية‭ ‬بينما‭ ‬كان‭ ‬الفقد‭ ‬بالنسبة‭ ‬إلى‭ ‬العملات‭ ‬الأوروبية‭ ‬والين‭ ‬الياباني‭ ‬100 % ‭. ‬وبالمقابل‭ ‬كان‭ ‬سعر‭ ‬أونصة‭ ‬الذهب‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬1904‭ ‬نحو‭ ‬أربعة‭ ‬جنيهات‭ ‬إسترلينية‭ ‬وبنهاية‭ ‬عام‭ ‬2004‭ ‬كان‭ ‬سعره‭ ‬قد‭ ‬وصل‭ ‬إلى‭ ‬235‭ ‬إسترلينيا‭ (‬سعره‭ ‬اليوم‭ ‬21‭ ‬سبتمبر‭ ‬2014‭ ‬نحو‭ ‬2586‭ ‬دولار‭ ‬للأونصة‭). ‬وبقيت‭ ‬قوته‭ ‬الشرائية‭ ‬ثابتة‭ ‬ ‭ ‬تقريبا‭ ‬ ‭ ‬رغم‭ ‬التقلبات‭ ‬في‭ ‬قيمته،‭ ‬فالذهب‭ ‬يحافظ‭ ‬على‭ ‬قيمته‭ ‬لمدى‭ ‬طويل‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬أن‭ ‬قيمة‭ ‬العملة‭ ‬الورقية‭ ‬تصل‭ ‬حتما‭ ‬إلى‭ ‬نقطة‭ ‬الصفر‭. ‬وكل‭ ‬الاستثمارات‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬إما‭ ‬فعلية‭ ‬ملموسة‭ ‬أو‭ ‬سائلة،‭ ‬ولا‭ ‬تكون‭ ‬الاثنين‭ ‬معا‭. ‬البيت‭ ‬مثلا‭ ‬استثمار‭ ‬واقعي‭ ‬ملموس‭ ‬ويحتفظ‭ ‬بجزء‭ ‬من‭ ‬قيمته‭ ‬ولكن‭ ‬تحويله‭ ‬إلى‭ ‬نقد‭ ‬يتطلب‭ ‬وقتا،‭ ‬والسندات‭ ‬الورقية‭ ‬‮«‬سيولة‮»‬‭ ‬في‭ ‬غالب‭ ‬الأحوال،‭ ‬ولكن‭ ‬خطأ‭ ‬متعمدا‭ ‬أو‭ ‬غير‭ ‬مقصود‭ ‬من‭ ‬الجهة‭ ‬التي‭ ‬تصدرها‭ ‬قد‭ ‬يفقدها‭ ‬بعض‭ ‬أو‭ ‬كل‭ ‬قيمتها،‭ ‬بينما‭ ‬الذهب‭ ‬ليس‭ ‬مجرد‭ ‬سند‭ ‬يتحكم‭ ‬فيه‭ ‬طرف‭ ‬ما‭ ‬بل‭ ‬هو‭ ‬نقد‭ ‬سائل‭ ‬يكون‭ ‬مقبولا‭ ‬حتى‭ ‬عندما‭ ‬تكون‭ ‬بعض‭ ‬العملات‭ ‬الورقية‭ ‬مرفوضة‭.‬

يعني‭ ‬نساؤنا‭ ‬لسن‭ ‬عبيطات‭ ‬لأنهن‭ ‬مغرمات‭ ‬بتكويش‭ ‬الذهب،‭ ‬وكل‭ ‬ما‭ ‬في‭ ‬الأمر‭ ‬هو‭ ‬أن‭ ‬ذوق‭ ‬بعضهن‭ ‬تالف،‭ ‬خاصة‭ ‬في‭ ‬ما‭ ‬يتعلق‭ ‬بالقلادات‭ ‬التي‭ ‬تتدلى‭ ‬من‭ ‬الرقبة،‭ ‬فتبدو‭ ‬الواحدة‭ ‬مثل‭ ‬درويش‭ ‬يعلق‭ ‬في‭ ‬رقبته‭ ‬أشياء‭ ‬غير‭ ‬متجانسة‭. ‬وهناك‭ ‬أساور‭ ‬المعصم‭ ‬الاستعراضية‭ ‬عندما‭ ‬تضع‭ ‬الواحدة‭ ‬نحو‭ ‬كيلو‭ ‬من‭ ‬المشغولات‭ ‬على‭ ‬يديها‭ ‬فتبدو‭ ‬وكأنها‭ ‬مجرم‭ ‬في‭ ‬طريقه‭ ‬إلى‭ ‬سجن‭ ‬سويدي‭ (‬الكلبشات‭ ‬في‭ ‬السويد‭ ‬من‭ ‬النحاس‭ ‬اللامع‭. ‬احتراما‭ ‬للمجرمين‭)‬

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