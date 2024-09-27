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يحدث هناك ..

9/27/2024 8:10:26 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) في‭ ‬مباراة‭ ‬من‭ ‬مباريات‭ ‬الدوريات‭ ‬الأوروبية‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬وقبل‭ ‬أن‭ ‬تبدأ‭ ‬المباراة،‭ ‬وقف‭ ‬لاعبو‭ ‬الفريقين‭ ‬المتنافسين‭ ‬متقابلين‭ ‬على‭ ‬حدود‭ ‬دائرة‭ ‬وسط‭ ‬الملعب،‭ ‬وتوسط‭ ‬الدائرة‭ ‬رجل‭ ‬في‭ ‬السبعينيات‭ ‬من‭ ‬عمره‭ ‬بمعية‭ ‬أسرته‭ ‬الصغيرة،‭ ‬وسيطرت‭ ‬لحظات‭ ‬من‭ ‬الصمت‭ ‬على‭ ‬أجواء‭ ‬الملعب‭ ‬الذي‭ ‬اكتظت‭ ‬مدرجاته‭ ‬بالآلاف‭ ‬من‭ ‬الجماهير،‭ ‬ليعلن‭ ‬المذيع‭ ‬الداخلي‭ ‬للملعب‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬اليوم‭ ‬يصادف‭ ‬عيد‭ ‬ميلاد‭ ‬الرجل‭ ‬الواقف‭ ‬في‭ ‬وسط‭ ‬الدائرة‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬لاعبا‭ ‬مشهورا،‭ ‬وكان‭ ‬يلعب‭ ‬للفريق‭ ‬صاحب‭ ‬الملعب‭ ‬ومستضيف‭ ‬المباراة،‭ ‬وأبى‭ ‬القائمون‭ ‬على‭ ‬شأن‭ ‬تنظيم‭ ‬الحدث‭ ‬الرياضي‭ ‬إلا‭ ‬استثمار‭ ‬هذه‭ ‬المناسبة‭ ‬ليشاركوا‭ ‬اللاعب‭ ‬وأسرته‭ ‬فرحة‭ ‬عيد‭ ‬الميلاد‭.‬

هذا‭ ‬موقف‭ ‬من‭ ‬عشرات‭ ‬المواقف‭ ‬التي‭ ‬تعج‭ ‬بها‭ ‬الأوساط‭ ‬الرياضية‭ ‬الأوروبية،‭ ‬هناك‭ ‬يولون‭ ‬أصحاب‭ ‬الخبرات‭ ‬والرياضيين‭ ‬المتميزين‭ ‬واللاعبين‭ ‬القدماء‭ ‬الذين‭ ‬دافعوا‭ ‬عن‭ ‬شعارات‭ ‬الأندية‭ ‬أو‭ ‬المنتخبات‭ ‬الوطنية‭ ‬أهمية‭ ‬قصوى،‭ ‬ويمنحونهم‭ ‬مهمات‭ ‬ومسؤوليات‭ ‬تتناسب‭ ‬وتتماشى‭ ‬مع‭ ‬خبراتهم‭ ‬واختصاصاتهم‭ ‬احتراما‭ ‬وتقديرا‭ ‬لتاريخهم،‭ ‬ويستثمرون‭ ‬هناك‭ ‬الفرص‭ ‬بل‭ ‬أرباع‭ ‬الفرص‭ ‬والتجمعات‭ ‬الرياضية‭ ‬ليعبروا‭ ‬عن‭ ‬حبهم‭ ‬وتقديرهم‭ ‬وتكريمهم‭ ‬لمثل‭ ‬هذه‭ ‬العناصر‭ ‬المتميزة‭.‬

كم‭ ‬نتمنى‭ ‬أن‭ ‬ننحو‭ ‬هذا‭ ‬المنحى،‭ ‬ونحذو‭ ‬حذوهم،‭ ‬ونلتفت‭ ‬إلى‭ ‬كفاءاتنا‭ ‬وخبراتنا‭ ‬الرياضية‭ ‬المعطلة‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬الألعاب،‭ ‬لننفض‭ ‬الغبار‭ ‬عنها،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬تصدأ‭ ‬محركاتها،‭ ‬ونستثمر‭ ‬المناسبات‭ ‬الرياضية‭ ‬المحلية‭ ‬المهمة،‭ ‬والبطولات‭ ‬التي‭ ‬نستقبلها‭ ‬لنقدمهم‭ ‬للجماهير‭ ‬خاصة‭ ‬الناشئة‭ ‬منها‭ ‬كي‭ ‬تتعرف‭ ‬عليهم،‭ ‬وتقتدي‭ ‬بهم،‭ ‬فمثل‭ ‬هؤلاء‭ ‬يعدون‭ ‬ثروة‭ ‬واستثمارا‭ ‬وطنيا،‭ ‬يتطلب‭ ‬الالتفات‭ ‬إليهم‭ ‬حتى‭ ‬لا‭ ‬يذهبون‭ ‬وتذهب‭ ‬خبراتهم‭ ‬سدى‭ ‬وهدرا‭ ‬مع‭ ‬الريح‭.‬

أما‭ ‬أن‭ ‬نركنهم‭ ‬على‭ ‬الرف‭ ‬ليتراكم‭ ‬عليهم‭ ‬الغبار‭ ‬حتى‭ ‬ينسوا‭ ‬ويتناسوا،‭ ‬وتتآكل‭ ‬كل‭ ‬طموحاتهم،‭ ‬ونتعامل‭ ‬معهم‭ ‬على‭ ‬طريقة‭ ‬‮«‬شاهد‭ ‬ما‭ ‬شافش‭ ‬حاجة‮»‬‭ ‬لأسباب‭ ‬ومبررات‭ ‬واهية‭ ‬لا‭ ‬يقبلها‭ ‬المنطق‭ ‬العقلائي،‭ ‬وفي‭ ‬نهاية‭ ‬الطواف‭ ‬الرياضة‭ ‬الوطنية‭ ‬وحدها‭ ‬ستدفع‭ ‬ثمن‭ ‬هذا‭ ‬التجاهل‭.‬

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