شراكة وشراكة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) }





} ‭ ‬والبروفيسور‭ ‬حسن‭ ‬بن‭ ‬رفدان‭ ‬رئيس‭ ‬جامعة‭ ‬المملكة‭ ‬ومن‭ ‬منظور‭ ‬علمي‭ ‬لفت‭ ‬إلى‭ ‬ان‭ ‬الرياضة‭ ‬حاليّا‭ ‬لم‭ ‬تعُد‭ ‬هامشية‭ ‬لإشباع‭ ‬الهواية؛‭ ‬بل‭ ‬هي‭ ‬علم‭ ‬وصناعة‭ ‬وتستثمر‭ ‬لتنمية‭ ‬وخلق‭ ‬الشباب‭ ‬الرياضي‭ ‬المتعلم‭ ‬الذي‭ ‬يحقق‭ ‬الانجازات؛‭ ‬ولذا‭ ‬الاتفاقية‭ ‬ستكون‭ ‬في‭ ‬عدة‭ ‬مجالات‭ ‬علمية‭ ‬كثيرٌ‭ ‬منها‭ ‬يرتبط‭ ‬بالرياضة؛‭ ‬واختيارنا‭ ‬لهذه‭ ‬الشراكة‭ ‬لأن‭ (‬طموح‭) ‬تُمثّل‭ ‬مستقبلا‭ ‬ناجحا‭.‬





} واعتقد‭ ‬ان‭ (‬العميد‭ ‬الركن‭) ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬جلال‭ ‬همس‭ ‬لي‭ ‬وهو‭ ‬خارج‭ ‬من‭ ‬قاعة‭ ‬الاجتماع‭ ‬التي‭ ‬وقّع‭ ‬فيها‭ ‬الاتفاقية‭ ‬مع‭ ‬البروفيسور‭ ‬حسن‭ ‬بن‭ ‬رفدان‭ ‬رئيس‭ ‬جامعة‭ ‬المملكة؛‭ ‬اننا‭ ‬كرياضيين‭ ‬يجب‭ ‬ان‭ ‬تستثمر‭ ‬هذه‭ ‬الاتفاقية‭ ‬لبناء‭ ‬الإنسان‭ ‬الرياضي‭ ‬البحريني‭ ‬المتسلّح‭ ‬علميّا،‭ ‬ويُمكن‭ ‬ان‭ ‬نخلق‭ ‬من‭ ‬خلالها‭ ‬البرامج‭ ‬العلمية‭ ‬الرياضية‭ ‬التي‭ ‬تُحقق‭ ‬مكتسبات‭ ‬تطويرية‭!‬

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} طبعا‭ ‬الأخ‭ ‬منّاع‭ ‬المطوع‭ ‬أشار‭ ‬إلى‭ ‬ان‭ ‬توقيع‭ ‬الاتفاقية‭ ‬يُمثّل‭ ‬البداية؛‭ ‬لأن‭ ‬التفعيل‭ ‬يحتاج‭ ‬إلى‭ ‬وقت،‭ ‬وان‭ ‬الشركة‭ ‬والجامعة‭ ‬سيعلنان‭ ‬البرامج‭ ‬التي‭ ‬ستُحقق‭ ‬طموحات‭ ‬الشباب‭ ‬الرياضي‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬ورش‭ ‬العمل‭ ‬والدورات‭ ‬الرياضية‭ ‬المجدولة‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬السنة،‭ ‬والبرامج‭ ‬الأكاديمية‭ ‬للتخصصات‭ ‬الرياضية‭ ‬المختلفة‭ ‬وهُنا‭ ‬سيكون‭ (‬مربط‭ ‬الفرس‭)!‬





} الاتفاقية‭ ‬تعود‭ ‬بنا‭ ‬الذاكرة‭ ‬الى‭ ‬معهد‭ ‬البحرين‭ ‬الرياضي‭ ‬التابع‭ ‬للمؤسسة‭ ‬العامة‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬له‭ ‬دور‭ ‬استثنائي‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬الرياضيين‭ ‬علميّا‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬اتفاقات‭ ‬مع‭ ‬جامعات‭ ‬عربية‭ ‬وأجنبي‭ ‬خلقت‭ ‬برامج‭ ‬رياضيّة‭ ‬خرّجت‭ ‬كثير‭ ‬من‭ ‬الأكاديمية‭ ‬الفنية‭ ‬والإدارية‭ ‬الرياضية؛‭ ‬والتي‭ ‬امتدادها‭ ‬الأكاديمية‭ ‬الرياضية‭ ‬باللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬بما‭ ‬لها‭ ‬من‭ ‬انشطة‭ ‬متعددة‭.‬





‭ ‬ } واعتقد‭ ‬ان‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬الاتفاقية‭ ‬النوعية‭ ‬بين‭ ‬شركة‭ ‬طموح‭ ‬وجامعة‭ ‬المملكة؛‭ ‬يقودنا‭ ‬لاقتراح‭ ‬اتفاقية‭ ‬مماثلة‭ ‬بين‭ ‬الشركة‭ ‬والاكاديمية‭ ‬الاولمبية‭ ‬للتعاون‭ ‬في‭ ‬إقامة‭ ‬الورش‭ ‬والبرامج‭ ‬المتخصصة‭ ‬التي‭ ‬تتبناها‭ ‬الأكاديمية‭ ‬لتخريج‭ ‬الإداريين‭ ‬والرياضيين‭ ‬على‭ ‬أسس‭ ‬علمية‭ ‬تُستفاد‭ ‬منها‭ ‬الاتحادات‭ ‬والأندية؛‭ ‬وكثير‭ ‬من‭ ‬خريجيها‭ ‬حاليّا‭ ‬في‭ ‬الأخيرة‭ ‬وبكفاءة‭ ‬عالية‭.‬