وزارة الثقافة تكرم الفائزين بجائزة تصفير البيروقراطية

كرمت وزارة الثقافة الفائزين بجائزة تصفير البيروقراطية التي أطلقتها لتحفيز مختلف قطاعاتها على تنفيذ الخطة الرامية إلى تصفير البيروقراطية، وذلك خلال حفل أقيم في مركز عجمان الإبداعي، بحضور مبارك الناخي وكيل الوزارة، ومحمد بن طليعة رئيس الخدمات الحكومية في حكومة الإمارات، ومديري القطاعات في الوزارة، ومديري الإدارات وممثلي فريق عمل تصفير البيروقراطية الحكومية، والفائزين بالجائزة. وجاء إطلاق ((جائزة تصفير البيروقراطية)) التي تهدف إلى تحفيز الوحدات التنظيمية والفرق على تقديم أفكار مبتكرة تسهم في تبسيط الإجراءات الحكومية انطلاقاً من إيمان الوزارة بدور قطاعاتها كركيزة أساسية في مسيرة التنمية المستدامة.

حيث تعد الجائزة نهجاً متكاملاً يتيح للموظفين المشاركة الفاعلة في تحسين الأداء الحكومي، عبر تقديم أفكارهم ومقترحاتهم وتكريم أفضلها. وكرم مبارك الناخي ومحمد بن طليعة فرق العمل المشاركة والوحدات التنظيمية الفائزة في جائزة تصفير البيروقراطية الحكومية بالوزارة، مشيدين بجهودهم وحرصهم على الارتقاء بالعمل الحكومي وتبسيط الإجراءات على المتعاملين بما يحقق نتائج إيجابية مستدامة.

وقال مبارك الناخي: إن الوزارة تحرص على إطلاق مبادرات جديدة ضمن جهودها لتنفيذ برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية، بهدف تعزيز مشاركة موظفي الوزارة والمتعاملين معها في مسيرة الارتقاء بجودة الخدمات الحكومية وجعلها أسرع وأسهل، فالبرنامج يمثل استراتيجية وطنية هادفة إلى تبسيط الإجراءات الحكومية وإلغاء الاشتراطات غير الضرورية، بما يتماشى مع رؤية حكومة الإمارات في تقديم خدمات سريعة وفعالة للمجتمع، ونثق بأن هذا البرنامج سيساهم بشكل كبير في تحقيق رؤية ((نحن الإمارات 2031)) .

ومستهدفات ((مئوية الإمارات 2071)). من جهته، أكد محمد بن طليعة أهمية تكثيف وتكامل الجهود بين الوزارات والجهات الاتحادية لتحقيق أهداف برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية، بما يدعم ترجمة توجيهات القيادة الرشيدة بتسهيل حياة أفراد المجتمع وتعزيز مرونة العمل الحكومي من خلال تبني إجراءات مبسطة وسلسة تسهم في رفع كفاءة الأداء الحكومي، وتنعكس إيجاباً على تجربة المتعاملين في الحصول على الخدمات.