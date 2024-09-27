جناح الإمارت في بينالي البندقية يعزز مكانة الدولة على خارطة السياحة العالمية

بدعم من وزارة الثقافة ومؤسسة سلامة بنت حمدان آل نهيان يساهم الجناح الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة في المعرض الدولي للفنون في بينالي البندقية 2024 في تعزيز مكانة الإمارات على خارطة السياحة العالمية عبر استقبال الزوار من خلفيات ثقافية مختلفة في عنوانه ((عبدالله السعدي: أماكن للذاكرة.. أماكن للنسيان)).

وتعريفهم على أعمال عبدالله السعدي الذي يشارك بمعرض فردي يضم ثمانية أعمال مفاهيمية تجسد رحلاته ويومياته المرتبطة بالذاكرة والمكان من خرائط وأحجار ولفائف ورسومات ومنحوتات وصور فوتوغرافية من تضاريس دولة الإمارات المتنوعة، خالقاً بذلك حواراً موسعاً مع المشاهد الطبيعية.

وبمناسبة يوم السياحة العالمي الذي يصادف 27 سبتمبر من كل عام، قال طارق أبو الفتوح القيم الفني لجناح الإمارات في بينالي البندقية: ((لطالما كان للثقافة وفنون الشعوب دور محوري في تعزيز مكانة الأماكن على الخارطة السياحية العالمية، وفي أعمال الفنان عبدالله السعدي في معرضه الفردي ((أماكن للذاكرة.. أماكن للنسيان)) في بينالي البندقية، تتشابك أعماله مع سلالة من الشعراء القدامى الذين ألهمتهم رحلاتهم في الصحراء لكتابة قصائد خالدة، كذلك يخلد الفنان تلك اللحظات الكثيفة في علاقة الإنسان بالأرض والمكان والتضاريس المتنوعة في دولة الإمارات)).

وأضاف: ((يرتكز معرض الفنان الإماراتي ((عبدالله السعدي: أماكن للذاكرة.. أماكن للنسيان)) على الطبيعة والبحث في التراث الوطني لدولة الإمارات، بالإضافة إلى التاريخ الشخصي للفنان واليوميات التي يوثق من خلالها رحلات تتراوح بين أمكنة عدة عبر مسيرة أربعين عاماً.

ولعل طريقة العرض باستحضار وإعادة إنشاء استوديو الفنان في البندقية؛ بعثت في المتلقي روح الاكتشاف والتساؤل، إذ يعيش الزائر داخل العمل الفني، ثم يبحث هو عن الأشياء المخفية، ويمضي في مسار لا يخلو من التأمل والحوار الإنساني الممتد على مدى عقود)).

وعن الطبيعة في دولة الإمارات التي تظهر في الأعمال قال أبو الفتوح: ((يستند الفنان عبدالله السعدي في أعماله على الرحلات التي يوثقها بالكتابة وجماليات الشعر العربي والحيوانات، مستلهماً من الطبيعة مادته الخام التي تنصهر عبر وسائط فنية متنوعة وأعمال تركيبية ملهمة)).

واختتم: ((يمثل معرض ((عبدالله السعدي: أماكن للذاكرة.. أماكن للنسيان)) دعوة مفتوحة لزوار بينالي البندقية 2024 لتأمل مواد وخامات الطبيعة التي يعاد تدويرها فنياً وجمالياً، وتعيدنا في الوقت نفسه إلى مراحل عمرية مختلفة من حياة الفنان تتشابك وتتقاطع مع الذاكرة الجمعية)).