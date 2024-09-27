ماغنوس غوين لـ« البيان »: دبي تدعم مسار تطور الفنون العالمية

تحتضن دبي معرضاً للفنان البريطاني ماغنوس غوين تحت عنوان ((مستقبل الماضي))، خلال الفترة من 26 سبتمبر الجاري حتى 16 أكتوبر المقبل في مستاريا غاليري في السركال أفنيو.

ويأخذ المعرض الزوار في رحلة لاستكشاف التوازن الدقيق بين التاريخ والحداثة، ويمزج في أعماله بالمعرض بين القطع الكلاسيكية الخالدة والجماليات المستقبلية لخلق حوار بين العصور المختلفة، حيث يجيد الفنان قراءة الحاضر بلغة الماضي.

وأكد ماغنوس غوين لـ((البيان)) أن دبي عبر برامجها وفعالياتها تدعم مسار تطور الفنون الإبداعية العالمية، وأن لوحاته النابضة بإيقاع كلاسيكي تتطرق إلى تأثيرات فن الشارع وثقافة البوب، وتصور الرموز والمواضيع من فترتي عصر النهضة والباروك، برؤية تتحدى التقاليد وتثق بروعة التوازن الدقيق بين التاريخ والحداثة.

وعن تواجده للمرة الأولى في دبي قال: إن التعاون مع مستاريا غاليري من خلال المعرض كان بمثابة تأشيرة دخول ذهبية لدبي. وأضاف: أتمنى أن يكون معرضي ضمن الفعاليات الإبداعية في دبي التي أصبحت مركزاً عالمياً للفنون والإبداع، حيث يتجمع الفنانون من جميع أنحاء العالم في هذه المدينة.

وتابع: تدعم برامج دبي ومبادراتها مسار الفنون الإبداعية العالمية، وهو أمر مثير للاهتمام لأنه يظهر الإمكانيات، ويسهم في تبادل الأفكار، داخل مدينة متعددة الثقافات.

وتستقطب دبي الفنانين من جميع أنحاء العالم، ليبدعوا على أرضها. وحول تأثيرات نشأته بين المملكة المتحدة والنرويج وسويسرا والدنمارك وإيطاليا، ودراسته لمجال الفنون الجميلة ومن قبلها تصميم الأزياء على بصمته المعتقة بنفحات تاريخية ذات إيقاع معاصر لثقافة البوب آرت وشعبية فنون الشارع قال غوين:

لقد أسهمت نشأتي في دول مختلفة في إثراء وجهة نظري حول الفن والثقافة، فمنذ صغري كان والداي جامعَيْن للفنون المعاصرة، مما غرس في داخلي شعوراً بقيمة الفن، كما درست تصميم الأزياء في لندن وميلانو، إضافة إلى أن تجربتي في عالم الأزياء سمحت لي برؤية الفن بطريقة مختلفة، خاصة من حيث التوازن بين الجمالية والرسالة، ففي عالم الأزياء، تفكر دائماً في كيفية تأثير الشكل البصري على المشاهد.

وقد حملت هذه الفكرة معي إلى ممارستي في الفنون الجميلة. وفيما يتعلق بتفرد بصمته في دمج الأنماط الكلاسيكية للرسم المستوحى من العصور التاريخية للفنون بتأثيرات معاصرة لفنون الشارع والبوب آرت، قال: ربما ينبع ذلك حقاً من رغبتي في تحدي المفاهيم التقليدية للفن، هذا المزيج يخلق توتراً يدعو المشاهدين إلى إعادة التفكير في علاقتهم بما يرونه. ومن ناحية أخرى أنا مفتون بالتباين بين الماضي والحاضر وأعتقد أن لمستي المميزة هي الجمع بين القديم والحديث.

مفاهيم

وأوضح غوين: عندما أعيد سياق الصور التاريخية أو التقنيات التقليدية بشكل معاصر، فإن ذلك يسمح للمشاهد بتجربة هذه المفاهيم المألوفة في ضوء جديد. وأعتقد أن الفن يدور حول إعادة التفسير، كل جيل يجلب عدسته الخاصة إلى كيفية رؤيتنا للتاريخ. ومن خلال وضع القضايا المعاصرة أو الجماليات الحديثة فوق المراجع التاريخية، أعتقد أنه يتعين على الجيل التالي أن يتكيف مع عملي ويعيد تخيله لظروفه الحالية.

حيث يعرف الناس أعمالي بسبب التباين بين الزخارف والتقنيات التقليدية مع عناصر معاصرة وأحياناً استفزازية. ويعتقد غوين أن الأثر الذي يمكن أن يتركه الفن، سواء كان ذلك بتحدي وجهة نظر شخص ما أو ببساطة جعله يشعر بشيء ما هو أكثر ما يحبه في نفسه كونه فناناً معاصراً يجيد قراءة الحاضر بلغة الماضي وترجمة الماضي بتقنيات الحاضر، متحدياً فكرة ما كان، وما هو كائن، وما يمكن أن يكون. وأضاف: هذا التلاعب البارع بالزمن يجلب المستقبل إلى الماضي، مما يجعل هذا المعرض من أبرز الأحداث التي أفتخر بعرضها ضمن مشهد الفن النابض بالحياة في دبي. أما عن انتقاله من عوالم الأزياء والموضة إلى مجال الفنون التشكيلة، قال غوين:

الفن كان دائماً جزءاً من حياتي، بدأت في الأصل في عالم الأزياء بعد حصولي على ماجستير من معهد مارنجوني في ميلانو، لكن الفن الجميل كان دائماً يناديني أيضاً. صحيح أن الأزياء أعطتني طريقة للتفكير في الجمالية والتصميم بشكل عملي، لكن الفن سمح لي باستكشاف أفكار أعمق وأكثر مفهوماً. وعبر الانتقال إلى مضمون المعرض ((مستقبل الماضي)) أشار غوين إلى أن اللوحات التي أنجزها تدخل وتغوص في آلة الزمن، وتتعلق كثيراً باستكشاف خلود بعض الموضوعات والأفكار.

وتابع: من خلال استخدام تقنيات تقليدية أو صور كلاسيكية ووضعها في سياق معاصر، أطرح تساؤلات حول مفهوم التقدم وأسأل كم تقدمنا حقاً. إن فكرة المعرض تدور حول تأثير الماضي على الحاضر، وكيف أن الثقافة المعاصرة غالباً ما تكرر الأنماط التاريخية، وإن كان ذلك في أشكال مختلفة، ومنها على سبيل المثال لوحة ((أنا وأنت الأرض)) المستوحاة من فكرة توسع القلب خارج حدوده، والتي ترمز إلى النمو والعمق العاطفي، ولوحة ((صباح ما بعد الليلة الماضية))، والتي تقوم بتحديث مشاهد قديمة من خلال دمج عناصر معاصرة، مما يخلق تباينات غير متوقعة بين السكون والحياة.