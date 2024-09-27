ثقافة الاستهلاك

ليست المشكلة في كوننا استهلاكيين، لأن هناك من وظيفته الإنتاج والصناعة، والعالم برمته لا يقوم على محورية الإنتاج والصناعة فحسب، بل يجب أن يوجد زخم استهلاكي كبير، لتمرير وتطوير عمليات الصناعة وتنوعها، إذن ليست المشكلة في الاستهلاك، لكن دوماً تقع المشكلة في نوع الاستهلاك وحجمه، وأريد أن أحدد الحديث على الجانب الفردي لكل واحد منا، لتوضيح الصورة، وأيضاً كون الضرر الفردي من العبثية الاستهلاكية أكبر، وضررها أكثر جسامة على الفرد.

من الطبيعي أن تسعى الشركات المنتجة، بغض النظر من أي جهة هي، أن تروج لسلعها وتسعى لنشرها، وتضع المغريات أمامنا، وتحاول جاهدة استقطاب وبيع أكبر كمية لتحقيق الأرباح، لكن من غير الطبيعي أن يتورط في الشراء الأفراد الذين دخولهم المادية متدنية أو لا تفي بثمن تلك السلع، أو حتى الأفراد ممن هم متوسطو الحال، خاصة إذا علمنا أن هذه السلع كمالية، وليست أساسية.

وينتج عن الإقبال غير المبرر للفئات المحدودة الدخل لشراء السلع غير الضرورية تكبيلهم بالديون، والفوائد المصرفية من دون مبرر أو سبب، وهذه الديون تمتد لسنوات، وتستنزف دخولهم المحدودة، وهذا تعثر واضح يقودنا لنعرف حجم الخلل في الثقافة الاستهلاكية والوعي من الأفراد بخطورة الاستدانة لشراء مستلزمات استهلاكية غير ضرورية، وحتى غير ملحة.

لن أبالغ إذا ما قلت إن معظم ديون الأفراد في العالم برمته تعود لسبب رئيسي، وهو أن هذا المستهلك توجه نحو شراء سلعة غير ضرورية أو غير أساسية ومقابلها استدان، مثل أن يقوم بشراء سيارة فارهة وآخر صنع، تستقطع نحو نصف دخله الشهري، متناسياً حاجة هذه السيارة للوقود، الذي يستقطع حصة كبيرة من الدخل، وعلى مثل هذا الحال يمكنك القياس.

نصيحة من القلب لا ترهنوا مدخراتكم وأموالكم من دون مقابل.