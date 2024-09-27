لماذا تهاجم إسرائيل لبنان؟

لماذا تهاجم إسرائيل حزب الله في جنوب لبنان؟ سؤال قد يبدو غريباً وساذجاً لدى البعض، لكن محاولة البحث في إجابات مختلفة عنه ربما تقودنا إلى رؤى متعددة وليس فقط مجرد إجابة سريعة وسطحية.

لو سألت هذا السؤال لأي مسؤول إسرائيلي فسوف يقدم لك إجابة جاهزة، وهي أن حزب الله هو من بدأ الهجوم عليهم ابتداء من 8 أكتوبر الماضي، وأن الحزب هو من تباهى بذلك إسناداً للمقاومة الفلسطينية في غزة، التي تتعرض منذ 7 أكتوبر الماضي لعدوان إسرائيلي غير مسبوق رداً على عملية ((طوفان الأقصى)) التي نفذتها حركة حماس صباح اليوم نفسه.

السبب الثاني السهل والبسيط للإجابة عن هذا السؤال هو أن هجمات حزب الله على إسرائيل قد أدت إلى نزوح ما بين 70 و 90 ألف إسرائيلي من قراهم ومدنهم ومستوطناتهم، خصوصاً في منطقة الجليل الأعلى شمال إسرائيل المحاذية للحدود اللبنانية.

هؤلاء المهجرون يعيشون في فنادق على حساب الحكومة الإسرائيلية، وهو ما يكلفها الكثير من الأموال، ولكن أيضاً يكلفها الكثير من سمعتها، كل القوى والأحزاب الإسرائيلية بلا استثناء وجهوا طوال الشهور الماضية انتقادات واسعة إلى حكومة بنيامين نتانياهو بسبب تقاعسها وترددها في الدخول في حرب شاملة مع حزب الله، والاكتفاء بعمليات قصف في إطار ما عرف بقواعد الاشتباك المحدود أو المنضبط.

بعض المنتقدين في إسرائيل لنتانياهو كانوا يطالبونه دائماً بالوصول إلى اتفاق هدنة مع الفلسطينيين في غزة يطلق سراح الأسرى، على أن يتفرغ لتدمير حزب الله، ومن بين هؤلاء بيني غانتس ويائير لابيد، وهما من أشد المطالبين بوقف النار في غزة.

وبعد أن انتهى الجيش الإسرائيلي تقريباً من معظم عملياته الأساسية في قطاع غزة موجهاً ضربات شديدة الإيلام لحركة حماس وبقية الفصائل، استدار إلى الضفة الغربية لمدة شهر عانت خلالها قتلاً وتدميراً، خصوصاً في المخيمات، وبالأخص في جنين وطولكرم، وقتل أكثر من 600 فلسطيني واعتقل أكثر من 10 آلاف آخرين.

هذه العمليات المكثفة في الضفة استغرقت أكثر من شهر، ثم جاءت الاستدارة الكبرى إلى جنوب لبنان، التي بدأت بعملية تفجيرات ((البيجر))، وأعقبتها العملية النوعية باستهداف اجتماع لرئاسة أركان وهيئة عمليات حزب الله في أحد مباني الضاحية الجنوبية لبيروت، التي كان أبرز ضحاياها إبراهيم عقيل، رئيس أركان الحزب وأهم شخصية قيادية فيه بعد فؤاد شكر، رئيس الجناح العسكري للحزب، الذي اغتالته إسرائيل أيضاً في عملية نوعية أواخر يوليو الماضي، إضافة لاغتيال العديد من قادة الحزب العسكريين و500 عنصر من عناصر الحزب، إلى جانب الضحايا المدنيين من أهالي الجنوب.

نظرياً، فإن الحكومة الإسرائيلية تريد هدفاً سريعاً من وراء هجومها الكاسح على جنوب لبنان، الذي تجاوز الجنوب إلى مناطق أخرى كثيرة في لبنان، منها البقاع، بل وبعض المناطق شمال العاصمة بيروت، كما حدث الأربعاء الماضي في كسروان.

إسرائيل تريد أن ينسحب حزب الله من مناطق انتشاره في الجنوب ويعود إلى ما وراء نهر الليطاني، أي يبعد عن حدودها بـ30 كيلومتراً على الأقل تطبيقاً لقرار مجلس الأمن رقم 1701. وأظن أن إسرائيل لن تكتفي بهذا الأمر، والسبب هو أن حزب الله صار يملك صواريخ وصل بعضها إلى تل أبيب بالفعل. واستهدفت صواريخ أخرى مواقع عسكرية في حيفا، وتعتقد مصادر مطلعة أن الحزب لديه 150 ألف صاروخ يستطيع بعضها أن يصل إلي أي مكان في إسرائيل.

ونتيجة لذلك، فإن إسرائيل تهدف بالأساس إلى القضاء على البنية العسكرية للحزب، خصوصاً مخازن صواريخه ومنصات إطلاقها، حتى تقضي تماماً على أي تهديدات في المستقبل، وبالتالي ما لم تحدث معجزة فإن الحرب مستمرة لفترة ليست بالقليلة إلى أن تحقق إسرائيل هذا الهدف أو تتوقف بسبب الفشل والخسائر البشرية في صفوف قواتها أو تعرض مناطق مدنية للقصف الشديد.

وما لم يحدث أي مما سبق فلن يوقفها أحد، خصوصاً أن كل التصريحات الأمريكية تتحدث فقط عن القلق من اتساع نطاق الحرب لتعم كل المنطقة، لكن على الأرض فإن واشنطن أعلنت بوضوح دعمها الكامل لإسرائيل، وأنها أرسلت أسلحة ومعدات للتدخل إذا تعرضت إسرائيل لأي هجمات لا يمكن صدها، بل وأعلنت إسرائيل الخميس الماضي أن واشنطن وافقت على تزويدها بأسلحة ومعدات بمليارات الدولارات كمساعدات طارئة لدعم جهودها العسكرية في لبنان.

السؤال: هل ما سبق هو كل الأهداف الإسرائيلية من الحرب على لبنان؟

الإجابة هي لا. وظني الشخصي أن هناك عاملاً استراتيجياً مهماً للغاية، هو أن إسرائيل تحاول بكل الطرق جر إيران إلى مواجهة مفتوحة للقضاء على برنامجها النووي وكل الأذرع السياسية والعسكرية المؤيدة لها في المنطقة. وحتى اللحظة فإن إيران لا تريد أن تعطي إسرائيل هذه الفرصة، وهذا أمر شرحه يطول.