بدون أحكام سابقة!

كيف نكوّن قناعاتنا وأفكارنا الخاصة؟ وكيف نكون مرآة حقيقية لذواتنا، لحقيقتنا وليس لأشخاص آخرين، سواء في سلوكنا اليومي والمعتاد، أو في الأحكام التي تصدر عنا تجاه الأشخاص أو القضايا المطروحة، وكيف تعبر العلاقات التي نختارها ونرتبط بها عن حقيقتنا واختيارنا فعلاً؟ وهل ذلك ممكن ومنطقي أصلاً؟ ألا يتأثر الإنسان بمحيطه وبالأشخاص الذين يتعامل معهم، وبالكتب التي يقرأها و.. ألا يدخل كل هذا في تكوينه الفكري والشخصي؟

أتذكر أنني زرت باريس ولندن في وقت متأخر قياساً بالعديد ممن أعرفهم، ورغم افتتان الجميع بهاتين المدينتين، إلا أنني لم أحبهما، ولم أستطع تكرار زيارتهما، عندما ذهبت إليهما لم أحمل أية أفكار أو أحكام مسبقة، لم أنظر إليهما بعيون الآخرين المنبهرة، ولا بأفكار البعض العدائية، ذهبت كسائحة عادية تماماً، لكنني لم أشعر بأنهما ستكونان ضمن مدني المفضلة، ولذلك تفصيل آخر قد أعود إليه يوماً، لكنني اليوم، وبعد أكثر من 30 عاماً من الأسفار والمدن، أستطيع أن أقول إنه قد تكوّنت لدي ثقافة سفر بسبب التجارب، أكثر من أي سبب آخر!

تجارب سفر مختلفة قمت بها للكثير من المدن، بعضها كنت أعرفها من خلال تجارب الأصدقاء، وبعضها من دون أي ترتيبات أو انطباعات، ومدن ذهبت إليها بالصدفة، ومدن رافقت فيها أهلي وصديقاتي، ومدن ذهبت إليها للدراسة، وحضور مؤتمرات ومعارض، كل هذه التجارب خلقت لدي انطباعاتي وأحكامي ورؤيتي الخاصة للمدن والسفر، وحين طلب مني البعض نصيحة تتعلق بالسفر كتبت: سافر، لكن دون أحكام مسبقة، اصنع أحكامك بنفسك، فنحن كشرقيين لدينا ثقافة الأفكار المسبقة تجاه كل شيء نتعامل معه: الناس، الأمكنة، الغرباء، الأفلام، الكتب، مؤسسات العمل... إلخ!

ينقل عن ديكارت (أبو الفلسفة العقلانية الحديثة) أنه قال: ((لا أقبل شيئاً على أنه حق ما لم أعرف يقيناً أنه كذلك، بمعنى أنني أتجنب بعناية التهور، والسبق إلى الحكم قبل النظر، وألا أدخل في أحكامي إلا ما يتمثل أمام عقلي في جلاء وتميز، بحيث لا يكون لدي أي مجال لوضعه موضع الشك)).