Saturday, 28 September 2024 03:47 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


بدون أحكام سابقة!

9/27/2024 7:21:53 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

كيف نكوّن قناعاتنا وأفكارنا الخاصة؟ وكيف نكون مرآة حقيقية لذواتنا، لحقيقتنا وليس لأشخاص آخرين، سواء في سلوكنا اليومي والمعتاد، أو في الأحكام التي تصدر عنا تجاه الأشخاص أو القضايا المطروحة، وكيف تعبر العلاقات التي نختارها ونرتبط بها عن حقيقتنا واختيارنا فعلاً؟ وهل ذلك ممكن ومنطقي أصلاً؟ ألا يتأثر الإنسان بمحيطه وبالأشخاص الذين يتعامل معهم، وبالكتب التي يقرأها و.. ألا يدخل كل هذا في تكوينه الفكري والشخصي؟

أتذكر أنني زرت باريس ولندن في وقت متأخر قياساً بالعديد ممن أعرفهم، ورغم افتتان الجميع بهاتين المدينتين، إلا أنني لم أحبهما، ولم أستطع تكرار زيارتهما، عندما ذهبت إليهما لم أحمل أية أفكار أو أحكام مسبقة، لم أنظر إليهما بعيون الآخرين المنبهرة، ولا بأفكار البعض العدائية، ذهبت كسائحة عادية تماماً، لكنني لم أشعر بأنهما ستكونان ضمن مدني المفضلة، ولذلك تفصيل آخر قد أعود إليه يوماً، لكنني اليوم، وبعد أكثر من 30 عاماً من الأسفار والمدن، أستطيع أن أقول إنه قد تكوّنت لدي ثقافة سفر بسبب التجارب، أكثر من أي سبب آخر!

تجارب سفر مختلفة قمت بها للكثير من المدن، بعضها كنت أعرفها من خلال تجارب الأصدقاء، وبعضها من دون أي ترتيبات أو انطباعات، ومدن ذهبت إليها بالصدفة، ومدن رافقت فيها أهلي وصديقاتي، ومدن ذهبت إليها للدراسة، وحضور مؤتمرات ومعارض، كل هذه التجارب خلقت لدي انطباعاتي وأحكامي ورؤيتي الخاصة للمدن والسفر، وحين طلب مني البعض نصيحة تتعلق بالسفر كتبت: سافر، لكن دون أحكام مسبقة، اصنع أحكامك بنفسك، فنحن كشرقيين لدينا ثقافة الأفكار المسبقة تجاه كل شيء نتعامل معه: الناس، الأمكنة، الغرباء، الأفلام، الكتب، مؤسسات العمل... إلخ!

ينقل عن ديكارت (أبو الفلسفة العقلانية الحديثة) أنه قال: ((لا أقبل شيئاً على أنه حق ما لم أعرف يقيناً أنه كذلك، بمعنى أنني أتجنب بعناية التهور، والسبق إلى الحكم قبل النظر، وألا أدخل في أحكامي إلا ما يتمثل أمام عقلي في جلاء وتميز، بحيث لا يكون لدي أي مجال لوضعه موضع الشك)).

MENAFN27092024000110011019ID1108724420

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث