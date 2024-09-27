يعد السلام من أهم الأمور التي تسعى الأمم والشعوب إلى تحقيقها والوصول لغايتها، بهدف أن يعم الأمن والأمان وتسود العدالة الاجتماعية والاستقرار بين الجماعات والأفراد.. وذلك بسبب المآسي وويلات الحروب التي عانت منها المجتمعات الإنسانية على مر العصور والأزمنة، والتي حصدت فيها أرواح الملايين من البشر صغاراً وكباراً!

والسلام بمفاهيمه العامة يعني نبذ العنف والتطرف والحروب والمشاحنات والاختلافات بين البلدان والطوائف والشعوب، وخصوصاً المتجاورة. والغاية القصوى في أهداف السلام أن تحل النزاعات بالطرق السلمية والتحاورات والتفاهمات والاتفاقيات.

ويحتفل العالم في الحادي والعشرين من سبتمبر كل عام باليوم العالمي للسلام.. وهي الدعوة التي أهدتها اليابان إلى الأمم المتحدة في 1995 بهدف تعزيز الجهود العالمية في هذا المجال.

ومن هذا المنطلق، قامت الأمم المتحدة بجعل 21 سبتمبر من كل عام يوماً عالمياً للسلام من أجل تعزيز مفهوم السلام بين دول العالم!

ووفقاً للطبعة الثامنة عشرة لمؤشر السلام العالمي الذي صدر أخيراً عن معهد الاقتصاد والسلام في سيدني، قال ستيف كيليليا معد التقرير ومحلل السياسات الخارجية: ((منذ العام 2021، شهدت دولة الإمارات تحسناً في تقييمها أكثر من أي دولة أخرى، حيث صعدت 31 مركزاً لتحتل المرتبة 53 في العام 2024.

كما حسنت دولة الإمارات علاقاتها الدبلوماسية وعلاقاتها التجارية مع إيران وتركيا، وعززت العلاقات الدبلوماسية على نطاق أوسع في جميع أنحاء المنطقة. ووفق التقرير أيضاً شهدت الإمارات تحسينات في محاور المؤشر الثلاثة وهي الأمن والأمان في المجتمع، والنزاع المحلي والدولي الحالي، ومستويات التعبئة العسكرية!

وأضاف ستيف كيليليا: لقد خطت الإمارات خطوات كبيرة في تحسين العلاقات مع المنافسين الإقليميين الرئيسيين في السنوات الأخيرة، ويصنف المؤشر 163 دولة وإقليماً مستقلاً حول العالم وفقاً لمستويات الأمن والأمان والاستقرار.. أعود لأقول إن دولة الإمارات العربية المتحدة لعبت دوراً مهماً ومحورياً وعلى الصعد كافة.

منذ تأسيسها، بقيادة الباني المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في تحقيق السلام واحتواء وحل العديد من حالات الخلاف والتوتر الناشب من النزاعات المختلفة بين دول الجوار وغيرها في المنطقة وخارجها.

ومن أجل السلام أيضاً حرصت دولة الإمارات على أن تحقق معاهدة السلام مع دولة إسرائيل مكاسب حقيقية للقضية الفلسطينية، ونيل حقوق الشعب الفلسطيني، ويأتي وقف ضم الأراضي الفلسطينية في هذا السياق.

وفي الشأن الفلسطيني أيضاً أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة التزامها الثابت بتعزيز السلام والعدالة وصون حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق.. وتحقيق حل الدولتين وقيام دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة. كما رحبت باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة، قراراً بالأغلبية يطالب بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية خلال عام.

في شأن الحرب الروسية الأوكرانية أثمرت بنجاح جهود الوساطة التي قامت بها الإمارات خلال العام الجاري بين روسيا وأوكرانيا في إنجاز 8 عمليات لتبادل أسرى الحرب، إذ وصل العدد الإجمالي للأسرى الذين تم تبادلهم بين البلدين في هذه الوساطات إلى 1994 أسيراً.

في شأن الحرب في السودان، دعمت الإمارات كل الجهود الهادفة إلى دفع مبادرات السلام الخاصة بالسودان قدماً.. وتعهدت في 17 أبريل الماضي بتقديم 100 مليون دولار دعماً للجهود الإنسانية في السودان ودول الجوار. كما أطلقت الإمارات مبادرات إنسانية جديدة في تشاد وتقديم مساهمة بقيمة 10.25 ملايين دولار للأمم المتحدة لدعم اللاجئات السودانيات المتضررات من الأزمة المستمرة في السودان.

وفي اليمن، رحبت دولة الإمارات في 25 يوليو الماضي ببيان المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لليمن، بشأن التوصل إلى اتفاق بين الأطراف اليمنية حول الخطوط الجوية والقطاع المصرفي. واعتبرت أن الاتفاق خطوة إيجابية على طريق الحل السياسي بما يحقق تطلعات الشعب اليمني الشقيق في الأمن والنماء والاستقرار وتحقيق السلام.

وبما أن السلام والإنسانية مترادفان! .. ونتيجة لالتزام دولة الإمارات بمسؤولياتها الإنسانية لتخفيف المعاناة عن البشرية ومساندتها المستمرة للمنكوبين والمتضررين من ضحايا النزاعات والكوارث تأهلت الدولة لاعتلاء المراكز المتقدمة والأولى عالمياً في العطاء الإنساني! .. تجسيداً للقيم الإنسانية التي جاء بها ديننا الحنيف والإرث الإنساني النبيل الذي تركه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والذي يفخر به شعب الإمارات.

كما أن مبادرة ((إرث زايد الإنساني)) التي أمر بها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، في 29 مارس الماضي بقيمة 20 مليار درهم تخصص للأعمال الإنسانية في المجتمعات الأكثر حاجة في أنحاء العالم، ما هي إلا تجسيد لنهج الإمارات في عمل الخير والإحسان والعطاء المستدام السليم وتعزيزاً لرسالتها في نشر السلام والمحبة بين الشعوب!