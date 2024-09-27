رؤية مستنيرة في بناء الوطن والإنسان

من خلال وسم ((علّمتني الحياة)) ما زال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، يخاطب عشاق حرفه ومستلهمي رؤاه وفكره بكلمات مكثفة تعكس خبرته العميقة في شؤون الحياة، وتجسد رؤيته النافذة في أسباب التقدم وآليات الريادة، وهي كلمات نابعة من مسيرة طويلة من العمل الدؤوب في بناء الوطن، وتطوير مسيرته التنموية، وارتياد الآفاق التي لا يقترب منها الآخرون، ليجتمع من ذلك كله الرؤية المستنيرة في بناء الوطن والإنسان.

وليكون ذلك كلّه تلخيصاً لمقولة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد الشهيرة في كتابه ((تأملات في السعادة والإيجابية)) حين قال: ((أكبر نجاحٍ لأي قائد ليس صناعة الإنجازات، بل صناعة الإنسان))، ولأنّ صناعة الإنسان هي المهمة المفتوحة على الزمن، ولا تتوقف عند مرحلة من التاريخ، فإن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ما زال ذلك القائد الحريص على مخاطبة الإنسان، وتوجيه دفة الحياة نحو مزيد من الإنجاز والإبداع من خلال الجمع النادر بين الرؤى النظرية والفعل التطبيقي الذي يجعل منه رجل القول والفعل بامتياز يعرفه القاصي والداني ممن يتابع مسيرة سموه، ويعرف عمق حضوره في بناء هذا الوطن الزاهر الجميل.

في هذا الإطار من الاهتمام المتواصل ببناء الوطن والإنسان، نشر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي تدوينة ثمينة قليلة الكلمات، لكنها عميقة المحتوى والدلالات على المعهود من سيرته في بناء هذا النمط الفريد من التغريدات العميقة التأثير، أضاء فيها فكرة الطموح من منظوره الشخصي وخبرته الذاتية المتميزة، وأنها ليست.

كما يظن الناس مجرد شعور ساكن في الروح، بل هي الوقود الذي يضخ الدم في شرايين الإنسان، وينتقل به نحو أرقى المراتب على المستويات الفردية والمجتمعية والحضارية. ((علّمتني الحياة: أنّ ما يقود الشعوب نحو التطور ليس الوفرة المادية، بل الطموح، الطموح العظيم))، بهذه الكلمات المتوهجة بالصدق والخبرة والعزيمة يغير صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، النظرة النمطية لمفهوم التطور.

والتي تقوم في جوهرها على الوفرة المادية التي تعني الثروة في المقام الأول، ليجتث هذه النظرة السائدة من جذورها، ويقدم مفهوماً جديداً للتطور يتجاوز المألوف، ويحمل عنصر المفاجأة للقارئ، ليقرر من خلال حرف الإضراب ((بل)) أنّ الطموح، بل الطموح العظيم هو الذي يقود الشعوب نحو التطوّر وصنع الذات الحضارية، فالطموح لغة هو ارتفاع البصر نحو الأهداف البعيدة، والطموح اصطلاحاً هو الرغبة الجامحة في تحقيق الأهداف وعدم الركون إلى الأهداف القريبة المتيسرة، فالطموح والجموح من باب واحد، لكن دلالة الطموح على المعنى الإيجابي للسلوك الإنساني هي الأكثر.

وهذا هو المعنى الذي يريده صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، الذي لم يرض للفظ الطموح أن يكون محايداً، بل وصفه بالعظيم تأكيداً على خطورته، وأن الروح الإنسانية لا تتقدم من خلال الأهداف المتواضعة الدانية القطاف، بل لا بد للإنسان من رفع سقف طموحاته حتى يكاد يلامس القمم، حتى قال عمر بن عبدالعزيز فيما أثر عنه:

((قيمة كل امرئ همته))، وهو ما يحرص صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، على تجذيره في تربة الروح الوطنية وبين شباب الوطن وشاباته، ويجعله نمطاً راسخاً من الثقافة التي ستكون كفيلة بتغيير نمط التفكير وإطلاق الطاقات، وبناء المهارات التي عقد لها سموه فصلاً ثميناً في كتابه ((رؤيتي:

التحديات في سباق التميز))، افتتحه بقوله: ((لا الآلة ولا المال يصنعان الازدهار ويقهران المستحيل، بل الإنسان))، ولتكون هذه التغريدة هي الصدى العميق لهذه الفكرة التي كتبها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد وتحدث عنها كوسيلة لتحقيق النجاح والتفوق في مسيرة البناء والإعمار. ((نحن بشر، يحرّكنا الإلهام والطموح أكثر من أيّ شيء آخر)).

وهذه قاعدة تربوية قيادية نابعة من قلب وعقل كبيرين لهما في صناعة الحياة المتميزة أكبر إنجاز، فالبشر الحقيقيون ليسوا مؤطرين داخل قفص المعطيات المادية فإذا توفرت كان لهم نصيب في صناعة الحياة، لكنهم وبحسب نظرة سموه، هم البشر الذين يمتلكون طاقة روحية مبدعة تحفزهم نحو إبداع من نمط متفرد، فالذي يحركهم هو المعنويات والرغبة الجارفة في صناعة المستحيل وقهر كل الظروف والتحديات، وحين نتبصر في سيرة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نجدها تجسيداً حقيقياً للمواجهة وتذليل العقبات وقهر المستحيل.

ولذلك هو لا يحب الحياة الخالية من التحديات، وهو لا يكتب من منطلق الوضع الراهن للوطن، بل يسترجع بذاكرته مسيرة الآباء والأجداد الذين صبروا على ظروف كانت غاية في القسوة وشظف العيش، لكنهم بصبرهم العظيم وصلوا بهذا الوطن إلى هذه اللحظة التاريخية الفارقة التي أصبحت فيها الإمارات نموذجا فذاً بين الأمم والشعوب.

في الفصل السادس من كتاب ((رؤيتي))، والذي حمل عنوان ((ضفاف الخور))، يستذكر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد ظروف المعاناة التي عاشها الأجداد الغوّاصون الباحثون عن اللؤلؤ في أعماق البحار، ويرسم تلك الظروف بريشة الفنان قائلاً:

((ولا أزال أذكر تأثّري الشديد بما كنت أسمعه عن المعاناة التي كان الغوّاصون يواجهونها، وظلّت تلك الصور في مخيّلتي حتى هاجت في صدري على شكل قصيدة حاولتُ فيها تجسيد بعض صور ذلك الواقع الأليم والمجالدة الصعبة لتكون مستنداً صادقاً أمام أنظار أبنائنا ليدركوا حجم ما كان يقوم به أهلهم ويتحمّلونه من شدائد ومشقّاتٍ من أجل العيش والبقاء والحفاظ على الأرض والكرامة)).. ثم قال:

يا صراع أهل شعبي وأهل شعبي مثال

في الصبر والبطولة مجد إمسطّرا

كيف أوصف مشاعر وجدها في اشتعال

حار فيها خيالي واعترى ما اعترى

موسم الغوص ضرب من ضروب المحال

والبحر فيه ظالم كم عدى وافترى

موسم الغوص قصة ما محاها زلال

كم لها عيون دمعها أحمرا

موسم الغوص حرب ليس فيها قتال

والرجال الأشاوس هم لها عسكرا

نادرون هم القادة الذين يكونون ضميراً للوطن، والكاتبين لقصّة مجده وبنائه، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم هو من هذا النمط الفريد من القادة، يحمل وطنه في أعماق قلبه، ويكتب قصته بإنجازاته وكلماته، ويُقدّم للأجيال هذه الخبرات التي تلهم العقول والقلوب من أجل أن يظل الوطن قيمة عليا فوق معايير الربح والخسارة، والوفرة المادية وليظل الطموح هو الحافز الأكبر لمواصلة المسيرة وإعلاء شأن الوطن والإنسان.