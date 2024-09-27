«فرانكلين تيمبلتون»: أسهم الإمارات تواصل تفوقها

قال كلاوس بورن نائب الرئيس الأول، ومدير المحفظة لقسم الأسهم الناشئة في ((تيمبلتون))، لـ ((بلومبرغ))، إن الطلب على الأسهم ((قوي جداً)) في الامارات والمنطقة، مضيفاً: ((إننا نشهد تحولاً في توقعات نمو الأرباح، حيث إنها أعلى من العالم المتقدم، وتتداول أيضاً بخصم للعالم المتقدم)). وتتداول أسهم الأسواق الناشئة حالياً، بخصم قدره 36 % عن نظيراتها في الدول المتقدمة.

وتوقع مدير الاستثمار في فرانكلين تيمبلتون، أن تمدد أسهم الأسواق العالمية الناشئة ارتفاعها المتصاعد، وتواصل تفوقها على نظيراتها من البلدان المتقدمة، مع تحسن توقعات نمو الأرباح.

وحول أسعار النفط، أعرب عن عدم انزعاجه من الأسعار التي تقترب من 70 دولاراً للبرميل، عندما يتعلق الأمر بأسهم الإمارات، حيث يدعم التنوع الاقتصادي في السنوات الأخيرة، والطلب المحلي القوي للأسهم التي تواصل تفوقها. ولا يرى تيمبلتون الكثير من مخاطر التصحيح، رغم علاوة التقييم في المنطقة.

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