Saturday, 28 September 2024 03:47 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


«فرانكلين تيمبلتون»: أسهم الإمارات تواصل تفوقها

9/27/2024 7:21:52 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

قال كلاوس بورن نائب الرئيس الأول، ومدير المحفظة لقسم الأسهم الناشئة في ((تيمبلتون))، لـ ((بلومبرغ))، إن الطلب على الأسهم ((قوي جداً)) في الامارات والمنطقة، مضيفاً: ((إننا نشهد تحولاً في توقعات نمو الأرباح، حيث إنها أعلى من العالم المتقدم، وتتداول أيضاً بخصم للعالم المتقدم)). وتتداول أسهم الأسواق الناشئة حالياً، بخصم قدره 36 % عن نظيراتها في الدول المتقدمة.

وتوقع مدير الاستثمار في فرانكلين تيمبلتون، أن تمدد أسهم الأسواق العالمية الناشئة ارتفاعها المتصاعد، وتواصل تفوقها على نظيراتها من البلدان المتقدمة، مع تحسن توقعات نمو الأرباح.

وحول أسعار النفط، أعرب عن عدم انزعاجه من الأسعار التي تقترب من 70 دولاراً للبرميل، عندما يتعلق الأمر بأسهم الإمارات، حيث يدعم التنوع الاقتصادي في السنوات الأخيرة، والطلب المحلي القوي للأسهم التي تواصل تفوقها. ولا يرى تيمبلتون الكثير من مخاطر التصحيح، رغم علاوة التقييم في المنطقة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز

MENAFN27092024000110011019ID1108724417

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث