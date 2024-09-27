«آي إتش جي» توسع محفظتها الفندقية في الإمارات إلى 11079 غرفة

تعتزم مجموعة فنادق ومنتجعات ((آي إتش جي)) IHG، العالمية للضيافة، توسيع محفظتها إلى 11079 غرفة فندقية خلال الفترة المقبلة، في دولة الإمارات، أكبر سوق سياحية في منطقة الشرق الأوسط، في خطوة تعزز مكانة المجموعة كلاعب رئيسي في قطاع الضيافة المزدهر.

وتضم محفظة مجموعة فنادق ومنتجعات ((آي إتش جي)) في دولة الإمارات حتى يونيو 2024 نحو 33 فندقاً تحتوي على 9,290 غرفة، إلى جانب تسعة فنادق قيد الإنشاء تضم 1,789 غرفة من المقرر افتتاحها في الأعوام القادمة. وتسلط استراتيجية التوسع هذه الضوء على التزام المجموعة بتعزيز وجودها في أحد أكثر أسواق الضيافة ديناميكية في العالم.

وقال هيثم مطر، رئيس مجموعة فنادق ومنتجعات ((آي إتش جي)) في منطقة الهند والشرق الأوسط وأفريقيا في تصريحات خلال توقيع اتفاقية ضم برج سيل الواقع في دبي مارينا إلى علامة فينيت كوليكشن، والمقرر افتتاحه العام القادم في دبي ليكون أطول برج فندقي في العالم:

((تبقى الإمارات سوقاً استراتيجياً بالنسبة لمجموعة ((آي إتش جي))، وتعكس النجاحات الأخيرة التزام المجموعة بالمساهمة في قطاعي السياحة الترفيهية وسياحة الأعمال والضيافة المزدهرين في الدولة. ويتيح اعتماد نماذج الامتيازات التجارية وتنفيذ التحويلات الناجحة وطرح العلامات التجارية الفاخرة أمام المجموعة تلبية الاحتياجات المتطورة للضيوف والمالكين.

وتواصل بدورها التركيز على تقديم تجارب استثنائية تتناسب مع تفضيلات المسافرين المميزين مع دفع عجلة النمو المستدام في المنطقة)).

وتشكل اتفاقيات الامتياز ما يقرب من نصف محفظة مجموعة فنادق ومنتجعات ((آي إتش جي)) في الإمارات، وهو ما يعادل 16 منشأة فندقية بسعة 3,816 غرفة، مما يجعل المجموعة الجهة الأبرز ضمن فئة الامتيازات التجارية بدولة الإمارات.

كما تخطط المجموعة لافتتاح أربعة فنادق امتياز أخرى على مدى السنوات الثلاث المقبلة لتضيف 2,653 غرفة فندقية جديدة إلى محفظتها في جميع أنحاء الإمارات.

وأضاف: ((أتاح هذا النهج للمجموعة تعزيز النمو المستدام من خلال الشراكة الناجحة مع المطورين والمشغلين المحليين، وبالتالي المساهمة في التطوير الشامل لمشهد الضيافة الاستثنائي والمتنامي في الدولة)).

ونجحت المجموعة في تحويل ثماني علامات فندقية في الإمارات إلى بعض من أكثر العلامات التجارية شهرة على المستوى الدولي. وتدير المجموعة 117 فندقاً موزعة على 9 علامات في منطقة الشرق الأوسط، بما في ذلك إنتركونتيننتال وفينيت كوليكشن وكراون بلازا وهوليداي إن وهوليدي إن إكسبرس وستايبريدج سويتس وإنديغو وفوكو وسيكس سينسيز، إضافة إلى 83 فندقاً قيد الإنشاء.

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