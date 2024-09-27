6 فعاليات جديدة تثري أجندة «إكسباند نورث ستار» 13 أكتوبر

أعلنت غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرفة دبي، عن ست فعاليات جديدة ستساهم في إثراء أجندة ((إكسباند نورث ستار)) 2024، أكبر فعالية للشركات الناشئة والمستثمرين حول العالم، والذي ينظمه مركز دبي التجاري العالمي وتستضيفه غرفة دبي للاقتصاد الرقمي في دبي هاربر خلال الفترة من 13 إلى 16 أكتوبر المقبل.

ووفق بيان صحافي صادر عن الغرفة أمس، تضم قائمة الفعاليات الجديدة ضمن أجندة المعرض كلاً من ((منصة الشركات))، وفعالية ((نقل التكنولوجيا 3.0))، و((مستقبل الإعلام والإبداع))، ومنصة ((إن إس للشركات الناشئة سريعة النمو))، وعرض ((سونار+ د))، ومنتدى ((ستارت أب جينوم)) لريادة منظومات الأعمال.

تجربة المشاركة

وتساهم هذه الفعاليات في تعزيز تجربة المشاركة في الحدث، وتحفيز نمو الشركات الناشئة المبتكرة، حيث يستقطب المعرض مجموعة واسعة من الشركات الناشئة الرائدة في العالم إلى جانب المبتكرين والمستثمرين ورواد الأعمال وقادة الأعمال الناجحين لاستكشاف فرص النمو المميزة التي توفرها دبي والمساهمة في بناء مستقبل الاقتصاد الرقمي.

وتأتي ((منصة الشركات)) كملتقى حيوي يجمع بين مختلف الجهات المعنية بمنظومة الشركات الناشئة، وتتيح التواصل المباشر للتأسيس لتعاون استراتيجي وشراكات مثمرة وتحالفات استثمارية لنمو المشاريع الريادية.

وستشهد المنصة مشاركة صناديق رأس المال المخاطر التي تبحث عن فرص استثمارية في الشركات الناشئة، ومسرعات الأعمال الراغبة، إلى جانب المستثمرين، ومزودي الخدمات المخصصة لتلبية متطلبات الشركات الناشئة.

وتشكل فعالية ((نقل التكنولوجيا 3.0)) منصة للمتخصصين في القطاعات التقنية لاستعراض أحدث التقنيات التي ستحدث تغيرات جذرية في القطاعات كافة.

وتستعرض فعالية ((مستقبل الإعلام والإبداع)) أساليب التسويق المؤثرة لأبرز الشركات التجارية التي تستخدم سرديات مبتكرة، كما تتيح للمبدعين الثقافيين استكشاف التأثير البارز للذكاء الاصطناعي والويب 3 والتكنولوجيا الناشئة عبر المشهد الإعلامي، وخصوصاً تقنيات الواقع المعزز والواقع الافتراضي.

منصة للابتكار

ويعد برنامج ((نورث ستار للشركات الناشئة سريعة النمو)) منصة للابتكار والتعاون والنمو، حيث يضم 100 شركة ناشئة سريعة النمو من جميع أنحاء العالم، وستكتسب الشركات التي تم اختيارها، ممن تقدموا للمشاركة إما عن طريق الترشح، أو التوصية، أو من خلال استيفاء معايير البرنامج، انتشاراً عالمياً وستخصص لها مساحة عرض متميزة، يشارك فيها عدد كبير من المعنيين.

فضلاً عن إمكانية الوصول إلى جلسات إحاطة حصرية مع المسؤولين الحكوميين، وعروض المنتجات الجديدة، وتنظيم برنامج التواصل الاستشاري الذي يوفر فرص التواصل مع المستثمرين والمشترين، وخبراء القطاع.

وبعد نجاح تجربته على مدار عشرة أعوام في تقديم عروض إبداعية في كل من برشلونة، وإسطنبول، ولشبونة، وهونج كونج، والعديد من المدن الأخرى، يسافر فريق ((سونار+ د)) للمشاركة في معرض ((إكسباند نورث ستار))، حيث سيتيح الحدث للفريق منصة تجمع بين الإبداع، والثقافة، ضمن مساحة مخصصة لعرض الأفكار والمشاريع الرائدة في مجال التكنولوجيا الإبداعية والابتكار.

وسيجمع منتدى ((ستارت أب جينوم)) لريادة منظومات الأعمال، مجموعة مختارة من المسؤولين الحكوميين ورواد الأعمال ضمن جلسات للتواصل ومد جسور التعاون بين الشركات العالمية.

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