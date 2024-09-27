خبراء يبحثون في دبي ابتكارات الصناعة وآفاق التعاون العالمي

شهدت دبي فعاليات مؤتمر ((روتك اكسبو 2024))، ومعرض الهندسة العكسية والتصنيع الإضافي في الشرق الأوسط ((ريام))، واللذين أقيما مؤخراً، وتم خلالها بحث آفاق جديدة للتعاون العالمي وابتكار الصناعة، حيث جمعا قادة وأقطاب الصناعة والمصنعين والمهندسين من مختلف القطاعات، وركزت أنشطة الخبراء خلال المؤتمر على الآلات الدوارة وتقنياتها المبتكرة.

حيث كانت منصة استثنائية للمساهمين العالميين للتعاون، واكتشاف الفرص. وقال صموئيل بنديكت من منظمة ألدريش الدولية، منظمة الحدث ((في هذه الحقبة من التحول الرقمي عرض ((روتك 2024)) مستقبل قطاع الآلات الدوارة وأشعل إمكانات تحويلية)).

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