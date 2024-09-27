Saturday, 28 September 2024 03:46 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


خبراء يبحثون في دبي ابتكارات الصناعة وآفاق التعاون العالمي

9/27/2024 7:21:52 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

شهدت دبي فعاليات مؤتمر ((روتك اكسبو 2024))، ومعرض الهندسة العكسية والتصنيع الإضافي في الشرق الأوسط ((ريام))، واللذين أقيما مؤخراً، وتم خلالها بحث آفاق جديدة للتعاون العالمي وابتكار الصناعة، حيث جمعا قادة وأقطاب الصناعة والمصنعين والمهندسين من مختلف القطاعات، وركزت أنشطة الخبراء خلال المؤتمر على الآلات الدوارة وتقنياتها المبتكرة.

حيث كانت منصة استثنائية للمساهمين العالميين للتعاون، واكتشاف الفرص. وقال صموئيل بنديكت من منظمة ألدريش الدولية، منظمة الحدث ((في هذه الحقبة من التحول الرقمي عرض معرض ((روتك 2024)) مستقبل قطاع الآلات الدوارة وأشعل إمكانات تحويلية)).

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز

MENAFN27092024000110011019ID1108724414

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث