19 مليار درهم التصرفات العقارية في دبي خلال أسبوع

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي هذا الأسبوع أكثر من 19 مليار درهم، نتجت عن 5988 صفقة، حيث شهدت الدائرة تسجيل أكثر من 5044 مبايعة بقيمة 12.4 مليار درهم، و819 رهن عقاري بقيمة 5.8 مليارات درهم، و125 معاملة هبة بقيمة 746 مليون درهم.

وتوزعت المبيعات الأسبوعية على: 502 مبايعة لأراضٍ، و3952 مبايعة لوحدات سكنية و590 مبايعة لمبانٍ، فيما توزعت صفقات الرهون على: 257 رهناً لأراضٍ، و589 رهناً لوحدات سكنية، و95 رهناً لمبانٍ.

وحلت منطقة مجمع دبي للاستثمار في الصدارة من حيث قيمة المبايعات بـ 672 مليون درهم نتجت عن 238 صفقة، وجاءت ثانياً منطقة مدينة هند 4 عبر 662 صفقة بقيمة 518 مليون درهم، وثالثاً منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد عبر 240 صفقة بقيمة 632 مليون درهم، ورابعاً منطقة الخيران الأولى عبر 196 صفقة بقيمة 592 مليون درهم، وخامساً منطقة نخلة جميرا عبر 39 صفقة بقيمة 548 مليون درهم.

وشهد السوق العقاري خلال هذا الأسبوع بيع قطعة أرض في منطقة الوصل بقيمة 438 مليون درهم، إلى جانب بيع شقة جاهزة في منطقة نخلة جميرا ضمن مشروع ((ون ات بالم جميرا)) بقيمة 275 مليون درهم، كما بيعت شقة أخرى على المخطط في نفس المنطقة بقيمة 56 مليون درهم.

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