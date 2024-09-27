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بيانات خفض التضخم ترفع «داو جونز» إلى مستوى قياسي فوق 42628 نقطة

9/27/2024 7:21:51 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

ارتفعت الأسهم الأمريكية، أمس، بعد بيانات جديدة، أشارت إلى مزيد من التقدم في خفض التضخم. وصعد مؤشر داو جونز الصناعي 0.55 %، إلى مستوى قياسي جديد فوق 42628 نقطة بعد أن استهل التداولات عند 42227.9 نقطة.

وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.16 %، في حين ارتفع مؤشر ناسداك بنسبة 0.17 %.

وتلقى المتداولون بيانات تضخم مشجعة، قد تعطي البنك المركزي المزيد من الأسباب لخفض أسعار الفائدة بثقة أكبر. وارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي في أغسطس، وهو المقياس المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي للتضخم، بنسبة 0.1 %، وهو ما يتوافق مع توقعات خبراء الاقتصاد الذين استطلعت آراؤهم من قبل داو جونز. وارتفع مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي بنسبة 2.2 % على أساس سنوي، أقل من توقعات عند 2.3 %.

ويأمل صناع السياسات ((وول ستريت))، على حد سواء، في تباطؤ مستمر في أرقام التضخم الشهرية، ما يسمح باستمرار تخفيف تكاليف الاقتراض التي من شأنها تخفيف الضغط على الميزانيات العمومية للشركات والأسر.

وتخرج وول ستريت من جلسة رابحة، بعد مجموعة من البيانات الاقتصادية التي أكدت للمستثمرين قوة الاقتصاد الأمريكي. انخفضت طلبات البطالة الأولية أكثر من المتوقع في الأسبوع الأخير، ما يشير إلى سوق عمل قوية، في حين جاءت القراءة النهائية للناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني قوية بنسبة 3 %.

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