مخاطر الاعتماد على الأسهم لإنقاذ الضمان الاجتماعي بأمريكا

طرحت حملة وكذلك إدارة بايدن-هاريس فكرة تأسيس صندوق ثروة سيادي أمريكي قبل بضعة أسابيع، وهي فكرة سيئة بصفة عامة للولايات المتحدة، لكن هناك في المقابل نسخة مثيرة للاهتمام لهذه الفكرة على الأقل.

بالنسبة لصندوق ثروة سيادي، يحتاج المرء إلى ثروة سيادية، وتحديداً إلى فائض في الثروة السيادية. والولايات المتحدة الأمريكية ليس لديها أي فائض، فلا يوجد تراكم زائد من احتياطات النقد الأجنبي، مثلما هي الحال في كل من سنغافورة والصين، وليست هناك تدفقات نقدية ضخمة من الغاز والنفط، مثل النرويج والسعودية، بل تعاني الولايات المتحدة من عجز كبير في الميزانية، وتستخدم أي أموال تتوفر من النفط، لتقليص هذا العجز.

وفي ظل الافتقار للفائض، هناك طرق أخرى لجمع الأموال، مثل إصدار الديون أو فرض ضرائب جديدة أو تعريفات جمركية، وهي غالباً مجرد طرق لنقل الأموال من مكان إلى آخر. والواقع أن الأموال التي تجمعها الحكومة من الضرائب والاقتراض يمكن استثمارها أو إنفاقها في جهات أخرى. ولن تكون هناك فائدة صافية إلا إذا استثمرتها الحكومة بطريقة تنمو بها أو بطريقة استراتيجية.

أضف إلى ذلك العوائق السياسية (إذ من السهل تخيل موقف الكونغرس تجاه كومة من الأموال تقع خارج سلطاته)، والتكرار (البرامج الفيدرالية تستهدف بالفعل القطاعات التي قد يدعمها صندوق)، والآثار السوقية (المزاحمة، وتضخم الأصول).

لكنّ هناك صندوقاً من الأموال الأمريكية يمكنه أن يستفيد من عوائد أعلى، فالضمان الاجتماعي، أو برنامج معاشات التقاعد الأمريكية للمواطنين يعاني من توقعات مالية ضعيفة.

وفي ذات مرة، تجاوزت عائدات ضريبة الرواتب خطة نفقات التقاعد، وتم استثمار الفائض النقدي في سندات الخزانة، لكن بداية من عام 2021، بدأت النفقات تتجاوز التدفقات، وبدأت إدارة الضمان الاجتماعي في سحب الأموال المدخرة لتعويض الفارق.

ويتوقع مكتب الميزانية بالكونغرس أن الاحتياطيات، التي تبلغ حالياً نحو 2.7 تريليون دولار، ستنفد في غضون عشر سنوات. وسيستمر دفع مستحقات التقاعد بعد نفاد الأموال، لكن بدون وجود مصدر جديد للتمويل، لذلك سيتم تخفيض قيمة المستحقات بنسبة 23% في البداية، وقد تستمر في الانخفاض مع زيادة أعمار السكان الأمريكيين.

وقد طرح السيناتور بيل كاسيدي والسيناتور المستقل أنجوس كينج، ومجموعة من الخبراء والاقتصاديين، فكرة إعادة استثمار أموال صناديق الضمان الاجتماعي في السوق لتحقيق عوائد أعلى.

والآن لنأخذ الفكرة إلى أبعد من ذلك، إذ يمكن للحكومة الأمريكية الاقتراض بسعر الفائدة لسندات الخزانة طويلة الأجل (4% أو نحو ذلك)، والاستثمار في الأسهم الأمريكية (متوسط عائدات طويلة الأجل يتراوح بين 6 و7%)، لتذهب بعد ذلك عائدات المراجحة إلى صناديق احتياطي الضمان الاجتماعي.

قد يسمح هذا للحكومة الأمريكية، فعلياً، بتأسيس صندوق سيادي للثروة بهدف واحد ومحدد، هو تحقيق عوائد أفضل لصالح خطة معاشات تقاعدية أفضل تمويلاً، فلا توجد استثمارات استراتيجية في القطاعات الناشئة من النوع الذي يتصوره هاريس وترامب، بل مجرد مراجحة.

فهل يمكن أن ينجح ذلك؟ لقد وضعنا نماذج بسيطة للغاية لثلاثة سيناريوهات: الأول هو استثمار الاحتياطات الحالية في السوق (ليس مراجحة في حد ذاتها)، والثاني هو استثمار الاحتياطات و1.5 تريليون دولار إضافية يتم جمعها من خلال إصدار سندات، أما الثالث، فهو استثمار الأموال الحالية واقتراض ما قد تحتاجه الحكومة لتمويل الضمان الاجتماعي حتى عام 2055.

وفي هذا السياق، افترضنا الآتي:

. افترضنا أن الأموال التي ستستثمر في الأسواق الأمريكية ستحقق العوائد التاريخية المعتادة البالغة 6.9% سنوياً، متجاهلين في ذلك الاحتمال الواقع للغاية بتغير هذا المتوسط على فترات خلال السنوات المقبلة. بعبارة أخرى، تجاهلنا التداعيات السياسية والمالية التي قد تنشأ عن انهيار محتمل للسوق.

. افترضنا أيضاً أن مشتريات الحكومة من الأسهم ستكون معفاة من الضرائب عند البيع.

. تجاهلنا احتمالية أن يؤدي طرح ضخم جديد لسندات الخزانة إلى دفع العوائد للارتفاع من مستوياتها الحالية، واحتمال أن يؤدي استثمار حكومي بعدة تريليونات في أسواق الأسهم الأمريكية إلى تضخم أسعار الأصول وتقليل العوائد.

. افترضنا بصورة مبسطة دخول الأموال الجديدة للصندوق في بداية العام، وأن تدفع المستحقات في نهاية العام.

وجدنا، استناداً إلى هذه الافتراضات، أن استثمار الاحتياطات الحالية البالغة 2.7 تريليون دولار في الأسهم وليس في سندات الخزانة، لن يطيل عمر الاحتياطات إلا إلى عام 2040، أي ستة أعوام فقط.

وبالنسبة للسيناريو الثاني، ستتم زيادة الاحتياطيات بـ1.5 تريليون دولار من الأموال التي يتم جمعها اليوم بعائد سندات الخزانة الحالي لمدة 30 عاماً، وتترك الأموال الجديدة لتتراكم حتى عام 2040، وعندها يبدأ إنفاقها.

وسيمدد هذا الضخ النقدي الهائل عمر الصندوق حتى عام 2046 فقط، إلا أنه يبقى أمراً جيداً ويستفيد من المراجحة بين معدلات الاقتراض الحكومية ومتوسط عوائد السوق، لكنه لا يزال يمنح الضمان الاجتماعي 12 عاماً إضافية فقط، وفقاً لأحدث تقديرات مكتب الموازنة في الكونغرس، وفي الوقت نفسه سيزيد ديون الولايات المتحدة بنسبة 4% لمدة عام واحد فقط، وسيضاعف العجز السنوي للموازنة.

وفي السيناريو الثالث، قمنا بحساب الأموال التي ستمول الضمان الاجتماعي بالكامل بحلول عام 2055. وللقيام بذلك، ستحتاج الحكومة الأمريكية إلى اقتراض ما يقل قليلاً عن 2.4 تريليون دولار واستثمارها اليوم.

وحتى بموجب أكثر الافتراضات إيجابية، فالعوائد الإضافية التي ستقدمها أسواق الأسهم لن تفعل الكثير لحل مشكلات التمويل التي يعانيها الضمان الاجتماعي، ومع ذلك فما زالت التدفقات الهائلة للأموال مطلوبة. ورغم أن العوائد الإضافية ستكون مفيدة، لكنها ستأتي بشتى المخاطر الحقيقية التي تجاهلناها في نموذجنا الافتراضي، ناهيك عن إمكانية الخلاف السياسي، وتشويه السوق.

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