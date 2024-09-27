معركة طيف الأقمار الصناعية .. هل تشكل اقتصاد الفضاء الجديد؟

في أوائل أغسطس، عندما كان النشاط التجاري في حالة هدوء خلال الصيف، فتحت شركة ((سبيس إكس)) التابعة لإيلون ماسك بهدوء جبهة جديدة في معركة عالمية حول مورد نادر وثمين: طيف الراديو.

كان هدفها وضع لائحة دولية غامضة تحكم الطريقة التي يتقاسم بها مشغلو الأقمار الصناعية الطيف، وهو الطريق السريع غير المرئي للموجات الكهرومغناطيسية التي تمكن كل التقنيات اللاسلكية، في مدارات مختلفة. وكان السلاح المختار هو الهيئة التنظيمية في الولايات المتحدة، لجنة الاتصالات الفيدرالية.

وفي التاسع من أغسطس، تقدمت ((سبيس إكس)) بالفعل بطلب إلى لجنة الاتصالات الفيدرالية لتخفيف حدود الطاقة المتفق عليها عالمياً على عمليات الإرسال من مشغلين مثلها في مدار أرضي منخفض، وهي المنطقة الفضائية التي يصل ارتفاعها إلى 2000 كيلومتر فوق سطح الكوكب، والتي من المقرر أن تكون ساحة محورية في مستقبل الاتصالات والنقل والدفاع.

وكان قد تم تحديد ما يسمى بقواعد كثافة تدفق القدرة المكافئة منذ أكثر من 20 عاماً لضمان عدم تداخل الإشارات الصادرة عن مدار أرضي منخفض مع الإشارات الصادرة عن أنظمة في مدار ثابت جغرافياً أعلى أو مدار ثابت.

وقالت شركة ((سبيس إكس))، التي تمتلك أسرع شبكات النطاق العريض عبر الأقمار الصناعية نمواً في العالم، وهي شبكة ستارلينك، للهيئة التنظيمية إن ((القيود العتيقة)) هذه غير مناسبة ((لعصر الفضاء الحديث)). ومضت في اتهام العملية الدولية التي تحكم القواعد بأنها اختطفت من قبل تحالف بين مشغلي الأنظمة الثابتة القديمة و((أشد خصوم أمريكا)).

وقالت إن ((القدرة التنافسية العالمية للولايات المتحدة في اقتصاد الفضاء الجديد)) ومستقبل الاتصالات عبر الأقمار الصناعية على المحك.

وحملة ((سبيس إكس)) هذه هي المحاولة الثانية في أقل من عام لإجراء مراجعة لهذه القواعد الفنية للغاية. فقبل تسعة أشهر وخلال مؤتمر الاتصالات الراديوية العالمي، حيث يتم تحديد اللوائح التي تحكم استخدام الطيف، خسرت ((سبيس إكس)) ومعها ((كويبر)) والذي يشكل مشروع ((أمازون)) لبناء منافس لنظام ماسك - محاولة أولية لكسب الدعم العالمي لتغيير قيود الطاقة.

وعلى الرغم من اعتقاد العديد من العاملين في الصناعة بأن المراجعة طال انتظارها، إلا أن المناقشات كانت متوترة ومثيرة للانقسام، وفقاً للمشاركين. فعلى الجانب الأول، هناك شركات التكنولوجيا الناشئة التي تهدد شبكات الأقمار الصناعية ذات المدار الأرضي المنخفض، ونماذج أعمال المنافسين الراسخين الذين يقدمون خدمات النطاق العريض عالية السرعة والكمون المنخفض.

وعلى الجانب الآخر، كانت هناك شركات التشغيل الثابتة الحالية مثل ((فياسات)) و((إس إي إس)) التي تدير أنظمة منذ الأيام الأولى للنطاق العريض عبر الأقمار الصناعية وتشعر بالقلق من أن أي تغييرات قد تتداخل مع شبكاتها.

وتشاركت حكومات مثل اليابان وفرنسا وألمانيا والبرازيل في مخاوفها بشأن التداخل، ولكن كان لديها أيضاً أسئلة استراتيجية أوسع نطاقاً حول المقترحات التي من شأنها أن تعزز قوة هؤلاء اللاعبين. وبينما رحبت بخدمة الاتصالات التي توفرها شبكة ماسك، فقد أعربت بعض الحكومات أيضاً عن مخاوفها بشأن الاعتماد المتزايد على خدمة يديرها فرد، كانت تدخلاته في القضايا السياسية والثقافية مثيرة للجدل في كثير من الأحيان.

إن ما قد يبدو في البداية كأنه نزاع فني غامض أصبح بمثابة عنوان لصراع أوسع نطاقاً: حول قوة المليارديرات الأمريكيين في منطقة فضائية خاضعة لتنظيم ضعيف ولكنها استراتيجية؛ وكذلك حول الآثار المترتبة على المنافسة؛ والسيادة الوطنية؛ والوصول المتساوي إلى الفوائد الاقتصادية التي يوفرها مدار الأرض المنخفض.

ولم يكن ماسك هو أول من تخيل إمكانية وجود كوكبة ضخمة من الأقمار الصناعية التي توفر الاتصالات من مدار الأرض المنخفض. لكنه كان الأسرع في استغلال الفرصة لتوفير الوصول إلى النطاق العريض إلى أكثر أجزاء الكوكب بعداً، وذلك بفضل حقيقة أن شركته ((سبيس إكس)) للصواريخ قادرة على نشر الأقمار الصناعية بسرعة قياسية.

فخلال خمس سنوات منذ إطلاقها لأول مرة، نمت شبكة ستارلينك لتضم أكثر من 6000 قمر صناعي عامل، أي نحو ثلثي جميع المركبات الفضائية النشطة التي تدور حول الأرض اليوم. وهي تعمل في أكثر من 100 دولة وأثبتت أنها لا غنى عنها للقوات الأوكرانية في الحرب مع روسيا، وفي حالات الطوارئ مثل الزلزال الذي هز شبه جزيرة نوتو اليابانية هذا العام.

وقريباً، سيبدأ مشروع كويبر، الذي أسسته شركة أمازون التابعة لجيف بيزوس - في إطلاق شبكته، ومن المتوقع أن تبدأ الخدمات من مدار أرضي منخفض العام المقبل. وتخطط الشركة لامتلاك أكثر من 3000 قمر صناعي لتقديم خدمات النطاق العريض، ومثل ((سبيس إكس))، سيكون لها مزود إطلاق خاص بها. وسيعني ذلك أن شركتين أمريكيتين، بدعم من اثنين من أغنى أغنياء العالم، يمكن أن تكون لهما هيمنة ساحقة على منطقة حاسمة في صناعة الفضاء.

وهناك قلق كبير في العديد من البلدان بشأن مخاطر التدخل في نطاق الخدمات الحيوية التي يقدمها مشغلو المناطق الجغرافية إذا تم تخفيف حدود الطاقة، لكن في المقابل هناك الكثير من التردد في القيام بأي شيء للحيلولة دون جعل ((سبيس إكس)) ومعها في نهاية المطاف مشروع كويبر أكثر هيمنة.

إن هذا النطاق من الموجات الكهرومغناطيسية هو الذي يمكّن كل التقنيات اللاسلكية الحديثة، وينقل البيانات لكل شيء من الاتصالات المتنقلة إلى خدمات الطوارئ والملاحة وشبكات الواي فاي. ويقول بريندان كار، المفوض الجمهوري في لجنة الاتصالات الفيدرالية الأمريكية، إنه ((أكسجين النظام البيئي للتكنولوجيا والإبداع)).

ويتم استخدم ترددات مختلفة لأغراض مختلفة، اعتماداً على نطاقها وسعتها وقدرتها على اختراق العوائق. يمكن استخدام الترددات المنخفضة للغاية للاتصالات المحدودة طويلة المدى، بينما تستخدم الأقمار الصناعية ترددات أعلى بكثير. لكن المشكلة أن هذا الطيف محدود.

وخلال أكثر من 120 عاماً منذ أظهر جولييلمو ماركوني لأول مرة استخدامه العملي كوسيلة للاتصال اللاسلكي، تم تخصيص معظم نطاقات الطيف الراديوي القابلة للاستخدام لأغراض محددة، من البث التلفزيوني إلى خدمات الطوارئ إلى اتصالات الواي فاي.

والآن، ومع تفجر شهية العالم للاتصال اللاسلكي، أصبحت هذه النطاقات مزدحمة؛ وليس هناك من يشعر بهذا الازدحام أكثر من قطاع الفضاء التجاري سريع التطور. لذلك، يسعى بعض مشغلي الأقمار الصناعية إلى إيجاد ((طرق خلفية)) للوصول إلى المزيد من الطيف، مثلما يحدث في محاولة تخفيف قيود الطاقة.

ومثل هذا الطلب ليس بالأمر الهين. ومنذ فترة طويلة قبل عصر الفضاء، كان استخدام الطيف منسقاً على أساس عالمي وإقليمي من قبل الاتحاد الدولي للاتصالات، وهي وكالة خاصة تابعة للأمم المتحدة.

والمبدأ الأساسي هو أنه يجب استخدامه بأكبر قدر ممكن من الكفاءة، مع الدعوة لضرورة أن تفسح التكنولوجيات القديمة المجال لتكنولوجيات أحدث، لضمان أقصى قدر من الاستغلال لمورد محدود.

لذلك، يجمع الاتحاد الدولي للاتصالات كل ثلاث إلى أربع سنوات منظمي الطيف من أكثر من 190 دولة مع الصناعة في مؤتمر الاتصالات الراديوية العالمي لمراجعة، وإذا لزم الأمر، تنقيح، لوائح الراديو، وهي معاهدة دولية تحكم استخدام طيف الترددات الراديوية والمدارات.

وخلال هذه الاجتماعات يتم التوصل إلى اتفاق بشأن النطاقات التي سيتم استخدامها ولأي غرض. ولكن يبقى للدول الأعضاء في الاتحاد الدولي للاتصالات السيادة النهائية في تقرير كيفية تخصيص وتنظيم الطيف داخل حدودها الخاصة. ويمكنها تحديد شروط وأحكام التشغيل محلياً. وعلى هذا الأساس تقدمت ((سبيس إكس)) بطلب إلى لجنة الاتصالات الفيدرالية لتخفيف حدود الطاقة في الولايات المتحدة.

ومحاولة ((سبيس إكس)) لتغيير القواعد ليست استثنائية. وكما يقول ديفيد ويليس، مدير مجموعة الطيف في شركة ((أوفكوم)): إن الطيف كان ((دائماً)) يستخدم كسلاح مناهض للمنافسة في الفضاء. وشركات الأقمار الصناعية لا تقاتل فقط شركات الاتصالات الأرضية، بل إنها تقاتل بعضها البعض. وإذا كنت تريد الاتفاق على إطلاق في فترة معقولة، فإن المكان الوحيد الذي يمكنك الذهاب إليه هو ((سبيس إكس)). إنه اختلال في توازن القوى.

إن التدخل يسلط الضوء عموماً على نقاط الضعف في حوكمة الطيف، حسبما يؤكد العديد من المسؤولين التنفيذيين في الصناعة. وصناعة الفضاء الجديدة تتطور بوتيرة سريعة، لكن لا يمكن الاتفاق على أي تغييرات في اللوائح إلا كل 3 ـ 4 سنوات في أفضل الأحوال، وفي كثير من الأحيان قد يصل إلى 8 سنوات.

ويمنح النظام الحالي حقوقاً متساوية لكل دولة، وهو ما يرى بعض أعضاء الاتحاد الدولي للاتصالات أنه يجعله غير فعال وغير قادر على الإصلاح. ويقول أحد الأعضاء الصناعيين الكبار إنه بمرور الوقت، أصبح الاتحاد الدولي للاتصالات والمؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية ((مدفوعين سياسياً بشكل أكبر))، حيث تسعى البلدان إلى التأثير على الحوكمة وتخصيص الطيف الترددي للاستخدامات التي تفضلها صناعاتها واقتصاداتها.

ويرى كثيرون أيضاً أن المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية أصبح على نحو متزايد منتدى للمساومة السياسية، بدلاً من المناقشات القائمة على الهندسة والفيزياء حول أفضل استخدام للطيف الترددي.

ورداً على طلب ((سبيس إكس)) و((كويبر))، أرجأت قمة المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية في العام الماضي الأمر إلى وقت لاحق، مشيرة إلى أنها ستسمح للدراسات بتحديد ما إذا كان من الممكن تخفيف الحدود دون تعريض مشغلي الأقمار الصناعية للخطر، ولكن لا يمكن أن تكون هناك إجراءات تنظيمية قبل عام 2031.

وترى بعض الدول الأعضاء في الاتحاد الدولي للاتصالات التي عارضت الاقتراح أن أي تغييرات على حدود الطاقة يجب أن تكون جزءاً من إصلاحات أوسع نطاقاً حول كيفية إدارة الطيف. يقول مسؤول من دولة معارضة للاقتراح: ((لم يكن اقتراح ((سبيس إكس)) و((كويبر)) متوازناً. إنهما ينظران فقط إلى جانب واحد سيكون في صالحهما إذا تغير، فيما يجب بالضرورة مراعاة جوانب أخرى)).

ومع بطء الإطار التنظيمي في التفاعل والتكيف، يخشى البعض ألا يكون هناك من يراقب تضارب المصالح المحتمل الذي ينشأ في اقتصاد الفضاء الجديد.

فعلى سبيل المثال، يتساءل البعض عما إذا كان موقف ((سبيس إكس)) المهيمن في تقديم خدمات الإطلاق يمنحها ميزة غير عادلة في التفاوض على اتفاقيات تقاسم الطيف مع الشركات التي تسعى إلى وضع أقمارها الصناعية في المدار. وكلما زاد عدد الأقمار الصناعية التي تمتلكها هذه الأنظمة، كلما كانت أكثر مرونة في استيعاب أنظمة أخرى.

بموجب قواعد اتحاد الاتصالات الدولي، يتمتع أول من يقدم طلباً للحصول على ترخيص الطيف في نطاق معين بحقوق الأولوية بعمليات إرسال الإشارات. ويجب على أي شخص يقدم لاحقاً طلباً لاستخدام هذا النطاق التأكد من أنه لا يتداخل مع عمليات إرسال من لديه الأولوية، مما يضيف المزيد من التكلفة والتعقيد إلى الشبكة.

ويمكن إبرام صفقات التنسيق لتقاسم هذه الحقوق. لكن إذا كانت ((سبيس إكس)) قادرة على استخدام خدمات الإطلاق الخاصة بها كوسيلة ضغط من أجل اتفاق أكثر ملاءمة بشأن تقاسم الطيف، فلن يكون هناك هيئة تنظيمية يمكنها أن تدق ناقوس الخطر، حسبما تقول بعض شركات الأقمار الصناعية.

وفي منشور حديث على موقع ((لينكدإن))، علق أودريفولف بيكا، الممثل الرئيسي لشركة ((سبيس إكس)) لدى الاتحاد الدولي للاتصالات على نتائج دراسة أجريت مع المرصد الوطني لعلم الفلك الراديوي، قائلاً إن أقمار الشركة كانت قادرة على ((توجيه حزم الأقمار الصناعية ديناميكياً بعيداً عن التلسكوبات في جزء من الألف من الثانية)) لتجنب التداخل، مشيراً إلى أن ((هذا استخدام فعال للطيف!)).

ولا يعارض جميع مشغلي الأقمار الصناعية على الفور فكرة مراجعة القواعد، حتى لو كانت التغييرات قد تجعل ستارلينك ومشروع كويبر منافسين أكثر قوة. ويوافق دانييل جولدبرج، الرئيس التنفيذي لشركة تيليسات، التي جمعت للتو 2.54 مليار دولار كندي (1.89 مليار دولار) في تمويل حكومي لكوكبة نطاق عريض ذات مدار أرضي منخفض مخطط لها تحمل اسم ((لايت سبيد)) على أنه يجب النظر في هذه القواعد نظراً للتغيرات المتسارعة في التكنولوجيا.

ويقول: كلما زاد عدد الأقمار الصناعية التي تتضمنها هذه الأنظمة، زادت مرونتها في استيعاب أنظمة أخرى. وهذا فقط لأن لديها فرصة أكبر للتسليم إلى قمر صناعي آخر إذا كان هناك تداخل.

وقالت لجنة الاتصالات الفيدرالية إن عريضة ((سبيس إكس)) لا تزال معلقة. وفي حين دعمت الولايات المتحدة مبدأ تغيير القواعد، فقد أقرت رئيسة لجنة الاتصالات الفيدرالية مؤخراً بالمخاوف بشأن الوضع المهيمن لـ((ستارلينك)). وقالت جيسيكا روزينورسيل خلال مؤتمر عقد مؤخراً في واشنطن:

لدينا لاعب واحد لديه ما يقرب من ثلثي الأقمار الصناعية الموجودة في الفضاء الآن، ولديه حصة عالية جداً من حركة الإنترنت. وأضافت: الطريقة التي أراها بها هي أن اقتصادنا لا يستفيد من مثل هذه الاحتكارات.

لكن ليس كل مفوضي لجنة الاتصالات الفيدرالية يشعرون بهذا القلق، ففي حديثه إلى ((فاينانشال تايمز)) قبل تقديم عريضة ((سبيس إكس))، قال المفوض الجمهوري كار إنه يعتقد أن ((ستارلينك)) هي ((أصل رئيسي يخوض سباقاً عالمياً من أجل التفوق التكنولوجي)).

ويؤكد أن الولايات المتحدة تتخلف بالفعل عن دول أخرى بما في ذلك الصين في تحرير الطيف لأكثر التقنيات اضطراباً. والآن تخطط بكين لإطلاق نسخها الخاصة من ((ستارلينك)).

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