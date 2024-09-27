توقع استمرار الزخم التاريخي لإطلاق المشاريع في دبي

توقعت منصة الأبحاث والبيانات العقارية بروبرتي مونيتور Property Monitor أن تحافظ المشاريع الجديدة في دبي على مستوياتها المرتفعة تاريخياً طوال ما تبقى من عام 2024 وتوقعات بدخول 35 ألفاً إلى 40 ألف وحدة إضافية إلى سوق البيع على الخريطة.

وقالت المنصة إن عمليات إطلاق التطوير الجديدة على الخريطة لا تزال عند مستويات قياسية مرتفعة، مع إضافة ما يقرب من 7400 وحدة على الخريطة إلى السوق للبيع بقيمة مبيعات إجمالية متوقعة تبلغ نحو 16.5 مليار درهم، وتمثل الشقق 82.2% من حجم هذا المخزون الجديد، في حين تمثل المنازل والفيلات 14.1% و3.7% على التوالي.

وأضافت المنصة في تقريرها الشهري: ((حتى الآن، بلغ عدد المشاريع الجديدة التي تم إطلاقها حتى الآن نحو 86 ألف وحدة و213.7 مليار درهم في قيمة المبيعات الإجمالية، وهي في طريقها إلى تجاوز 272 مليار درهم في العام الماضي، ومع وجود ما يقرب من 200 مشروع إضافي في مراحل التخطيط يتتبعها فريق مراقبة العقارات، نتوقع أن تحافظ المشاريع الجديدة في دبي على مستوياتها المرتفعة تاريخياً طوال ما تبقى من عام 2024)).

وتوقع التقرير أن يواصل السوق مساره التصاعدي مع نمو الأسعار وارتفاع أحجام المعاملات، وفي حين لا نتوقع تباطؤاً عاماً، فمن المرجح أن تتسع الفجوة بين مبيعات العقارات الجاهزة والمكتملة، ويرجع هذا جزئياً إلى التدفق القوي لمشاريع العقارات على الخريطة، وإلى توافر المخزون بأسعار مناسبة، ومع تخفيف أسعار الرهن العقاري (خفض أسعار الفائدة) وامتلاك المشترين المحتملين قدرة شرائية أكبر.

وفي أغسطس، شهد نمو أسعار العقارات في دبي ثاني أعلى مكسب شهري له في دورة السوق الحالية مع تسجيل مكسب شهري بنسبة 2.48%، وهذا أكثر من ضعف معدل النمو مقارنة بالشهر الماضي (1.22%)، بالإضافة إلى متوسط النمو الشهري الذي شهدناه حتى الآن (1.24%).

وأضافت المنصة: ((ومن المهم ملاحظة أنه في حين أن المؤشر في هذه المجتمعات مدفوع بالارتفاع، فإن جميع العقارات في المجتمعات لا تزيد بنفس المعدل، حيث تشهد الوحدات القديمة مكاسب أكثر اعتدالاً عند النظر إليها بمعزل عن نظيراتها من المباني الجديدة)). وبحسب مؤشر الأسعار الديناميكي لرصد العقارات الخاص بالمنصة، ارتفعت أسعار العقارات في دبي بنسبة 2.48% في أغسطس، لتبلغ حالياً 1,431 درهماً للقدم المربعة، أي بنسبة 16% مقارنة بأعلى مستوى تاريخي سابق وذروة السوق في سبتمبر 2014، وهذا يرفع النمو الإجمالي للارتفاع الحالي للسوق إلى 56.8%، ويمثل الشهر السادس والأربعين منذ مستويات أواخر عام 2020.

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