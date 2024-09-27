29 مليار درهم مكاسب الأسهم الإماراتية في 5 جلسات

صعد مؤشر سوق دبي المالي بـ1.91% في أسبوع، وحقق السوق مكاسب بنحو 14 مليار درهم في 5 جلسات، مدعوماً بمكاسب الأسهم القيادية في القطاعات الرئيسية.

وارتفع رأس المال السوقي لأسهم دبي المدرجة من 747 مليار درهم في نهاية جلسة الجمعة قبل الماضي وصولاً إلى 760.9 مليار درهم بنهاية جلسة أمس.

وفي أسبوع، تصدر سهم ((المشرق)) ارتفاعات أسهم دبي ليرتفع 8.6%، وصعدت أسهم مصرف السلام السودان 8.4%، وتاكسي دبي 7.8%، ودو 6.3%، وباركن 6%، وسالك 4.8%، وسوق دبي المالي 4.65%. واستحوذ ((إعمار العقارية)) على النصيب الأكبر من سيولة سوق دبي في أسبوع بـ348.4 مليون درهم، تلاه ((الإمارات دبي الوطني)) بسيولة 215.5 مليون درهم، ثم ((دبي الإسلامي)) جاذباً 140.6 مليون درهم.

واتجه المستثمرون الأجانب غير العرب نحو الشراء في سوق دبي بصافي استثمار 189.4 مليون درهم في 5 جلسات، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 629 مليون درهم مقابل مبيعات بنحو 439.6 مليون درهم. إلى ذلك، ارتفع مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام ((فادجي)) بنسبة 0.33% إلى مستوى 9469.48 نقطة، ليربح السوق نحو 15 مليار درهم في أسبوع. وتصدر ((أيبيكس للاستثمار)) النشاط في سوق أبوظبي مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات بسيولة 2.3 مليار درهم في أسبوع، تلاه ((مدن القابضة)) جاذباً 831.5 مليون درهم، ثم ((العالمية القابضة)) بسيولة ناهزت 831 مليون درهم.

وصعدت في سوق أبوظبي خلال أسبوع أسهم مجموعة أرام 39.9%، وبيانات 8.9%، والاتحاد للتامين 8.5%، وأيبيكس للاستثمار 8.2%، والصير للمعدات 6.7%، وغذاء القابضة 5.9%، ومدن القابضة 5.8%، وإي أس جي 4.4%.

وحققت أسواق الأسهم المحلية مكاسب بنحو 29 مليار درهم في 5 جلسات، مدعومة بأداء الأسهم القيادية في سوقي دبي وأبوظبي. وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 3.641 تريليونات درهم في نهاية جلسة الجمعة قبل الماضي إلى 3.670 تريليونات درهم بنهاية جلسة أمس، موزعة بواقع 2.909 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و760.9 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

واجتذبت الأسهم المحلية سيولة خلال أسبوع قاربت 9.85 مليارات درهم، موزعة بواقع 8.1 مليارات درهم في سوق أبوظبي، و74.1 مليار درهم في سوق دبي، وذلك بعد التداول على 2.95 مليار سهم، عبر تنفيذ أكثر من 177.3 ألف صفقة.

وعلى مستوى الأداء اليومي، تماسكت مؤشرات أسهم الإمارات في ختام جلسة أمس، مع تراجع مؤشر سوق دبي 0.12% عند مستوى 4521.26 نقطة، فيما انخفض سوق أبوظبي 0.47% إلى 9468.48 نقطة.

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