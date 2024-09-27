الزياني يجتمع مع رئيس الدورة الحالية للجمعية العامة للأمم المتحدة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
اجتمع الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية، أمس، مع فيليمون يانغ، رئيس الدورة الحالية للجمعية العامة للأمم المتحدة، في مقر الأمم المتحدة بنيويورك.
وهنأ وزير الخارجية فيليمون يانغ، بمناسبة توليه مهام رئاسة الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، مشيدًا بما يتمتع به من سمعة طيبة وخبرة دبلوماسية واسعة، متمنيًا له التوفيق والنجاح في إدارة أعمال الجمعية العامة، وتحقيق أهداف ومقاصد الأمم المتحدة في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز دعائم الأمن والاستقرار والازدهار في العالم.
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