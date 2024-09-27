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الزياني يجتمع مع رئيس الدورة الحالية للجمعية العامة للأمم المتحدة

9/27/2024 7:16:36 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) اجتمع‭ ‬الدكتور‭ ‬عبداللطيف‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬الزياني‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية،‭ ‬أمس،‭ ‬مع‭ ‬فيليمون‭ ‬يانغ،‭ ‬رئيس‭ ‬الدورة‭ ‬الحالية‭ ‬للجمعية‭ ‬العامة‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة،‭ ‬في‭ ‬مقر‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬بنيويورك‭.‬‮

وهنأ‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬فيليمون‭ ‬يانغ،‭ ‬بمناسبة‭ ‬توليه‭ ‬مهام‭ ‬رئاسة‭ ‬الدورة‭ ‬التاسعة‭ ‬والسبعين‭ ‬للجمعية‭ ‬العامة‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة،‭ ‬مشيدًا‭ ‬بما‭ ‬يتمتع‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬سمعة‭ ‬طيبة‭ ‬وخبرة‭ ‬دبلوماسية‭ ‬واسعة،‭ ‬متمنيًا‭ ‬له‭ ‬التوفيق‭ ‬والنجاح‭ ‬في‭ ‬إدارة‭ ‬أعمال‭ ‬الجمعية‭ ‬العامة،‭ ‬وتحقيق‭ ‬أهداف‭ ‬ومقاصد‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‭ ‬وتعزيز‭ ‬دعائم‭ ‬الأمن‭ ‬والاستقرار‭ ‬والازدهار‭ ‬في‭ ‬العالم‭.‬

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