وزير الخارجية يلتقى عددا من الوزراء والمسؤولين على هامش أعمال الدورة الـ79 للجمعية العامة الأمم المتحدة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
حضر الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وزير الخارجية، حفل الاستقبال الذي أقامته البعثة الدائمة لدولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة لدى الأمم المتحدة في نيويورك مساء الأربعاء، برعاية سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وذلك بمناسبة بدء أعمال الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة.
حضر الحفل عدد من وزراء الخارجية ورؤساء وفود الدول المشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة وكبار المسؤولين ورؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى الأمم المتحدة وعدد من المدعوين والإعلاميين.
وبهذه المناسبة، أكد وزير الخارجية عمق العلاقات الأخوية التاريخية الوثيقة التي تربط بين مملكة البحرين ودولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة، وما تتميز به من تطور ونماء على كافة المستويات بفضل الرعاية الكريمة من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المعظم، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة، والدعم والمساندة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.
ومن جانب أخر اجتمع الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وزير الخارجية، في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، مع الدكتور فيليب افانوفيك نائب رئيس الوزراء في جمهورية الجبل الأسود الصديقة، وذلك على هامش أعمال الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة.
وجرى خلال الاجتماع بحث علاقات الصداقة التي تربط بين مملكة البحرين والجبل الأسود وسبل تعزيز وتطوير أوجه التعاون الثنائي والتنسيق المشترك والارتقاء به على كافة الصعد إلى مستويات أشمل خدمة للمصالح المشتركة.
واجتمع الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني مع الدكتور بيا موشيلينجا، وزير العلاقات الدولية والتعاون في جمهورية ناميبيا الصديقة، وذلك على هامش انعقاد أعمال الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة.
وتم خلال الاجتماع استعراض مسار العلاقات الثنائية بين مملكة البحرين وجمهورية ناميبيا وسبل تنميتها على المستويات كافة، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
كما التقى الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وزير الخارجية، في مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك، ناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة في الخارج بالمملكة المغربية الشقيقة.
وتم خلال الاجتماع مناقشة تطورات الأوضاع الإقليمية، بما في ذلك الحرب على قطاع غزة وازدياد حدة التوتر والتصعيد، والجهود العربية والدولية الرامية إلى التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة، والمساعي التي تبذلها اللجنة العربية الإسلامية المشتركة في هذا الشأن، وذلك خلال اجتماعات الدورة الحالية للجمعية العامة للأمم المتحدة.
واجتمع الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، في مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك، مع سارة بيسولو نيانتي وزيرة الخارجية في جمهورية ليبيريا الصديقة.
وتم خلال الاجتماع التوقيع على بيان مشترك لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين الصديقين.
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