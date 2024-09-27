وزير الخارجية يلتقى عددا من الوزراء والمسؤولين على هامش أعمال الدورة الـ79 للجمعية العامة الأمم المتحدة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

حضر‭ ‬الحفل‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬وزراء‭ ‬الخارجية‭ ‬ورؤساء‭ ‬وفود‭ ‬الدول‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬اجتماعات‭ ‬الجمعية‭ ‬العامة‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬وكبار‭ ‬المسؤولين‭ ‬ورؤساء‭ ‬البعثات‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬المعتمدة‭ ‬لدى‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬المدعوين‭ ‬والإعلاميين‭. ‬

وبهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬أكد‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬عمق‭ ‬العلاقات‭ ‬الأخوية‭ ‬التاريخية‭ ‬الوثيقة‭ ‬التي‭ ‬تربط‭ ‬بين‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬ودولة‭ ‬الامارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة‭ ‬الشقيقة،‭ ‬وما‭ ‬تتميز‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬تطور‭ ‬ونماء‭ ‬على‭ ‬كافة‭ ‬المستويات‭ ‬بفضل‭ ‬الرعاية‭ ‬الكريمة‭ ‬من‭ ‬لدن‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬عاهل‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬وأخيه‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الشيخ‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬زايد‭ ‬آل‭ ‬نهيان‭ ‬رئيس‭ ‬دولة‭ ‬الامارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة‭ ‬الشقيقة،‭ ‬والدعم‭ ‬والمساندة‭ ‬من‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬وصاحب‭ ‬السمو‭ ‬الشيخ‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬آل‭ ‬مكتوم‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬الدولة‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬حاكم‭ ‬دبي‭.‬‮

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ومن‭ ‬جانب‭ ‬أخر‭ ‬اجتمع‭ ‬الدكتور‭ ‬عبداللطيف‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬الزياني،‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية،‭ ‬في‭ ‬مقر‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬في‭ ‬نيويورك،‭ ‬مع‭ ‬الدكتور‭ ‬فيليب‭ ‬افانوفيك‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬في‭ ‬جمهورية‭ ‬الجبل‭ ‬الأسود‭ ‬الصديقة،‭ ‬وذلك‭ ‬على‭ ‬هامش‭ ‬أعمال‭ ‬الدورة‭ ‬التاسعة‭ ‬والسبعين‭ ‬للجمعية‭ ‬العامة‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭.‬‮

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وجرى‭ ‬خلال‭ ‬الاجتماع‭ ‬بحث‭ ‬علاقات‭ ‬الصداقة‭ ‬التي‭ ‬تربط‭ ‬بين‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬والجبل‭ ‬الأسود‭ ‬وسبل‭ ‬تعزيز‭ ‬وتطوير‭ ‬أوجه‭ ‬التعاون‭ ‬الثنائي‭ ‬والتنسيق‭ ‬المشترك‭ ‬والارتقاء‭ ‬به‭ ‬على‭ ‬كافة‭ ‬الصعد‭ ‬إلى‭ ‬مستويات‭ ‬أشمل‭ ‬خدمة‭ ‬للمصالح‭ ‬المشتركة‭.‬‮

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واجتمع‭ ‬الدكتور‭ ‬عبداللطيف‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬الزياني‭ ‬مع‭ ‬الدكتور‭ ‬بيا‭ ‬موشيلينجا،‭ ‬وزير‭ ‬العلاقات‭ ‬الدولية‭ ‬والتعاون‭ ‬في‭ ‬جمهورية‭ ‬ناميبيا‭ ‬الصديقة،‭ ‬وذلك‭ ‬على‭ ‬هامش‭ ‬انعقاد‭ ‬أعمال‭ ‬الدورة‭ ‬التاسعة‭ ‬والسبعين‭ ‬للجمعية‭ ‬العامة‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭.‬‮

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وتم‭ ‬خلال‭ ‬الاجتماع‭ ‬استعراض‭ ‬مسار‭ ‬العلاقات‭ ‬الثنائية‭ ‬بين‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وجمهورية‭ ‬ناميبيا‭ ‬وسبل‭ ‬تنميتها‭ ‬على‭ ‬المستويات‭ ‬كافة،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬تبادل‭ ‬وجهات‭ ‬النظر‭ ‬حول‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬القضايا‭ ‬الإقليمية‭ ‬والدولية‭ ‬ذات‭ ‬الاهتمام‭ ‬المشترك‭.‬‮

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كما‭ ‬التقى‭ ‬الدكتور‭ ‬عبداللطيف‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬الزياني،‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية،‭ ‬في‭ ‬مقر‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬بمدينة‭ ‬نيويورك،‭ ‬ناصر‭ ‬بوريطة‭ ‬وزير‭ ‬الشؤون‭ ‬الخارجية‭ ‬والتعاون‭ ‬الإفريقي‭ ‬والمغاربة‭ ‬في‭ ‬الخارج‭ ‬بالمملكة‭ ‬المغربية‭ ‬الشقيقة‭.‬

وتم‭ ‬خلال‭ ‬الاجتماع‭ ‬مناقشة‭ ‬تطورات‭ ‬الأوضاع‭ ‬الإقليمية،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬الحرب‭ ‬على‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬وازدياد‭ ‬حدة‭ ‬التوتر‭ ‬والتصعيد،‭ ‬والجهود‭ ‬العربية‭ ‬والدولية‭ ‬الرامية‭ ‬إلى‭ ‬التوصل‭ ‬إلى‭ ‬وقف‭ ‬دائم‭ ‬لإطلاق‭ ‬النار‭ ‬في‭ ‬غزة،‭ ‬والمساعي‭ ‬التي‭ ‬تبذلها‭ ‬اللجنة‭ ‬العربية‭ ‬الإسلامية‭ ‬المشتركة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الشأن،‭ ‬وذلك‭ ‬خلال‭ ‬اجتماعات‭ ‬الدورة‭ ‬الحالية‭ ‬للجمعية‭ ‬العامة‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭. ‬

واجتمع‭ ‬الدكتور‭ ‬عبداللطيف‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬الزياني،‭ ‬في‭ ‬مقر‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬بمدينة‭ ‬نيويورك،‭ ‬مع‭ ‬سارة‭ ‬بيسولو‭ ‬نيانتي‭ ‬وزيرة‭ ‬الخارجية‭ ‬في‭ ‬جمهورية‭ ‬ليبيريا‭ ‬الصديقة‭.‬

وتم‭ ‬خلال‭ ‬الاجتماع‭ ‬التوقيع‭ ‬على‭ ‬بيان‭ ‬مشترك‭ ‬لإقامة‭ ‬العلاقات‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬الصديقين‭.‬‮

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