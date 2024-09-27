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في أطروحة نالت عنها الدكتوراه..مديرة الشؤون القانونية بـ((النواب)) توصي بتجريم تعدد الزوجات أو الأزواج..

9/27/2024 7:16:32 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) القاهرة‭ - ‬سيد‭ ‬عبدالقادر‭: ‬

طالبت‭ ‬حنان‭ ‬المضحكي‭ ‬مدير‭ ‬إدارة‭ ‬الشؤون‭ ‬القانونية‭ ‬بمجلس‭ ‬النواب‭ ‬باستحداث‭ ‬تشريع،‭ ‬يوسع‭ ‬من‭ ‬مفهوم‭ ‬جريمة‭ ‬‮«‬الخيانة‭ ‬الزوجية‮»‬‭ ‬في‭ ‬قانون‭ ‬العقوبات،‭ ‬لتوقيع‭ ‬العقوبة‭ ‬حال‭ ‬وقوع‭ ‬الجريمة،‭ ‬كما‭ ‬أوصت‭ ‬الدراسة‭ ‬بمنح‭ ‬الأب‭ ‬أو‭ ‬الأم‭ ‬أو‭ ‬أصول‭ ‬الطفل‭ ‬حق‭ ‬تحريك‭ ‬الدعوى‭ ‬الجنائية‭ ‬عند‭ ‬قيام‭ ‬الحاضن‭ ‬بحرمان‭ ‬الطفل‭ ‬من‭ ‬التعليم‭ ‬الأساسي‭ ‬أو‭ ‬منعه‭ ‬عنه،‭ ‬حيث‭ ‬قصر‭ ‬قانون‭ ‬التعليم‭ ‬البحريني‭ ‬حق‭ ‬تحريك‭ ‬الدعوى‭ ‬الجنائية‭ ‬على‭ ‬وزارة‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم‭ ‬دون‭ ‬أحد‭ ‬الأبوين‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬الانفصال‭ ‬أو‭ ‬أصول‭ ‬الطفل‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬عدم‭ ‬وجود‭ ‬الأب‭ ‬أو‭ ‬الأم،‭ ‬وأهمية‭ ‬تناول‭ ‬المشرع‭ ‬البحريني‭ ‬بالمعالجة‭ ‬الجنائية‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬المرأة‭ ‬المحكوم‭ ‬عليها‭ ‬بعقوبة‭ ‬سالبة‭ ‬للحرية‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬إجهاضها‭ ‬لتعامل‭ ‬معاملة‭ ‬المرأة‭ ‬الحبلى‭ ‬بعد‭ ‬عملية‭ ‬الوضع‭ ‬متى‭ ‬كان‭ ‬وضعها‭ ‬الصحي‭ ‬يتطلب‭ ‬ذلك‭ ‬وتم‭ ‬الإجهاض‭ ‬في‭ ‬مراحل‭ ‬متقدمة‭ ‬من‭ ‬الحمل‭.‬

ونوهت‭ ‬المضحكي‭ ‬في‭ ‬أطروحة‭ ‬نالت‭ ‬عنها‭ ‬درجة‭ ‬الدكتوراه‭ ‬بامتياز‭ ‬من‭ ‬جامعة‭ ‬الإسكندرية،‭ ‬بأهمية‭ ‬التطرق‭ ‬بالمعالجة‭ ‬التشريعية‭ ‬لتجريم‭ ‬فعل‭ ‬تعدد‭ ‬الأزواج‭ ‬أو‭ ‬الزوجات،‭ ‬وذلك‭ ‬لوجود‭ ‬فراغ‭ ‬تشريعي‭ ‬يستوجب‭ ‬معالجته‭.. ‬وقالت‭ ‬يجب‭ ‬تجريم‭ ‬الرجل‭ ‬الذي‭ ‬يحتفظ‭ ‬بأكثر‭ ‬من‭ ‬أربع‭ ‬زوجات‭ ‬بزيجات‭ ‬رسمية،‭ ‬فيما‭ ‬جاءت‭ ‬الأطروحة‭ ‬التي‭ ‬قدمتها‭ ‬المضحكي‭ ‬تحت‭ ‬عنوان‭ ‬‮«‬الحماية‭ ‬الجنائية‭ ‬للقرابة‭ ‬في‭ ‬القانون‭ ‬البحريني‮»‬‭ (‬دراسة‭ ‬مقارنة‭)‬،‭ ‬وقد‭ ‬أوضحت‭ ‬بشكل‭ ‬مفصل‭ ‬مفهوم‭ ‬القرابة‭ ‬وأنواعها‭ ‬وحمايتها‭ ‬في‭ ‬الدستور‭ ‬والقانون‭ ‬البحريني‭.‬

واستعرضت‭ ‬سبل‭ ‬الحماية‭ ‬الجنائية‭ ‬الموضوعية‭ ‬للقرابة‭ ‬في‭ ‬القانون‭ ‬البحريني‭ ‬والمقارن،‭ ‬وخصصت‭ ‬الدراسة‭ ‬جانبا‭ ‬لاستعراض‭ ‬سبل‭ ‬الحماية‭ ‬الإجرائية‭ ‬للقرابة‭ ‬وأثرها‭ ‬في‭ ‬العقاب‭ ‬في‭ ‬القانون‭ ‬الجنائي‭ ‬البحريني‭ ‬والمقارن،‭ ‬بدءاً‭ ‬من‭ ‬مرحلة‭ ‬تحريك‭ ‬الدعوى‭ ‬الجنائية‭ ‬والتحقيق،‭ ‬ثم‭ ‬مرحلة‭ ‬المحاكمة‭ ‬والإثبات،‭ ‬ووصولاً‭ ‬الى‭ ‬مرحلة‭ ‬التنفيذ‭ ‬العقابي،‭ ‬كذلك‭ ‬تطرقت‭ ‬لأثر‭ ‬القرابة‭ ‬على‭ ‬العقاب‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬التشديد‭ ‬والتخفيف‭ ‬ومنع‭ ‬العقاب،‭ ‬وإباحة‭ ‬الفعل‭ ‬المجرم‭.‬

وخلصت‭ ‬الباحثة‭ ‬الى‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬التوصيات‭ ‬أهمها‭ ‬تجريم‭ ‬جريمة‭ ‬زنا‭ ‬المحارم‭ ‬لما‭ ‬فيها‭ ‬من‭ ‬مخالفة‭ ‬لأحكام‭ ‬الشريعة‭ ‬الإسلامية‭ ‬الغراء‭ ‬وهدم‭ ‬لأسس‭ ‬المجتمع‭ ‬وأواصر‭ ‬القرابة،‭ ‬واعتبار‭ ‬وقوعها‭ ‬بين‭ ‬القرابات‭ ‬حتى‭ ‬الدرجة‭ ‬الثانية‭ ‬ظرفاً‭ ‬مشدداً،‭ ‬كما‭ ‬أوصت‭ ‬بأهمية‭ ‬توجه‭ ‬المشرع‭ ‬البحريني‭ ‬لتجريم‭ ‬جريمة‭ ‬هجر‭ ‬العائلة‭ ‬المادي‭ ‬والمعنوي‭ ‬في‭ ‬قانون‭ ‬العقوبات،‭ ‬وتعليق‭ ‬تحريك‭ ‬الدعوى‭ ‬الجنائية‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬شكوى‭ ‬تقدم‭ ‬من‭ ‬الزوج‭ ‬المتضرر‭ ‬أو‭ ‬القائم‭ ‬على‭ ‬الأبناء‭ ‬القصر‭.‬

وأوصت‭ ‬استحداث‭ ‬المشرع‭ ‬البحريني‭ ‬لجريمة‭ ‬‮«‬الخيانة‭ ‬الزوجية‮»‬‭ ‬في‭ ‬قانون‭ ‬العقوبات،‭ ‬وتشمل‭ ‬وقوع‭ ‬أفعال‭ ‬الخيانة‭ ‬بين‭ ‬الزوج‭ ‬ورجل‭ ‬آخر‭ ‬أو‭ ‬بين‭ ‬الزوجة‭ ‬وامرأة‭ ‬أخرى،‭ ‬وامتداد‭ ‬عذر‭ ‬الاستفزاز‭ ‬الخاص‭ ‬بجريمة‭ ‬الزنا‭ ‬كعذر‭ ‬مخفف‭ ‬للعقوبة‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الجريمة،‭ ‬وضرورة‭ ‬التطرق‭ ‬إلى‭ ‬معالجة‭ ‬التشريعية‭ ‬لتجريم‭ ‬فعل‭ ‬تعدد‭ ‬الأزواج‭ ‬أو‭ ‬الزوجات،‭ ‬وذلك‭ ‬لوجود‭ ‬فراغ‭ ‬تشريعي‭ ‬يستوجب‭ ‬معالجته‭.‬

وأكدت‭ ‬الدراسة‭ ‬أهمية‭ ‬أن‭ ‬يعد‭ ‬المشرع‭ ‬البحريني‭ ‬وقوع‭ ‬جريمة‭ ‬التحريض‭ ‬على‭ ‬الانتحار‭ ‬متى‭ ‬ما‭ ‬وقعت‭ ‬من‭ ‬الزوج‭ ‬أو‭ ‬الأصول‭ ‬أو‭ ‬الفروع‭ ‬ظرفاً‭ ‬مشدداً‭ ‬للجريمة‭ ‬بتعديل‭ ‬المادة‭ (‬335‭) ‬من‭ ‬قانون‭ ‬العقوبات،‭ ‬وإسباغ‭ ‬المشرع‭ ‬الجنائي‭ ‬البحريني‭ ‬حمايته‭ ‬على‭ ‬أموال‭ ‬التركة‭ ‬لتعذر‭ ‬تطبيق‭ ‬أحكام‭ ‬جريمة‭ ‬السرقة‭ ‬وخيانة‭ ‬الأمانة‭ ‬والاحتيال،‭ ‬ولطبيعة‭ ‬هذه‭ ‬الجريمة‭ ‬بوقوعها‭ ‬بين‭ ‬ذوي‭ ‬القربى،‭ ‬باستحداث‭ ‬مادة‭ ‬برقم‭ (‬396‭) ‬مكرراً‭ ‬بتجريم‭ ‬الاستيلاء‭ ‬على‭ ‬التركة‭.‬

كما‭ ‬أوصت‭ ‬بتعديل‭ ‬المادة‭ (‬334‭) ‬من‭ ‬قانون‭ ‬العقوبات‭ ‬المعاقبة‭ ‬على‭ ‬جريمة‭ ‬القتل‭ ‬بسبب‭ ‬التلبس‭ ‬بالزنا‭ ‬بأن‭ ‬يتم‭ ‬إعفاء‭ ‬الزوج‭ ‬من‭ ‬العقوبة‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬ضبطه‭ ‬زوجه‭ ‬الآخر‭ ‬متلبساً‭ ‬بالزنا‭ ‬في‭ ‬مسكن‭ ‬الزوجية،‭ ‬وفي‭ ‬حالة‭ ‬وقوع‭ ‬القتل‭ ‬بسبب‭ ‬التلبس‭ ‬بالزنا‭ ‬في‭ ‬مكان‭ ‬آخر‭ ‬فإن‭ ‬ذلك‭ ‬يعد‭ ‬عذراً‭ ‬مخففاً،‭ ‬أهمية‭ ‬قيام‭ ‬المشرع‭ ‬الجنائي‭ ‬البحريني‭ ‬بالنص‭ ‬صراحة‭ ‬على‭ ‬امتداد‭ ‬قيد‭ ‬الشكوى‭ ‬للجنح‭ ‬التي‭ ‬تقع‭ ‬بالارتباط‭ ‬مع‭ ‬جريمة‭ ‬الزنا‭ ‬لتحقيق‭ ‬المقاصد‭ ‬التي‭ ‬تبتغى‭ ‬من‭ ‬إقرار‭ ‬هذا‭ ‬القيد‭ ‬ابتداء‭ ‬بحماية‭ ‬القرابة‭.‬

وأوصت‭ ‬الدراسة‭ ‬بمنح‭ ‬الأب‭ ‬أو‭ ‬الأم‭ ‬أو‭ ‬أصول‭ ‬الطفل‭ ‬حق‭ ‬تحريك‭ ‬الدعوى‭ ‬الجنائية‭ ‬عند‭ ‬قيام‭ ‬الحاضن‭ ‬بحرمان‭ ‬الطفل‭ ‬من‭ ‬التعليم‭ ‬الأساسي‭ ‬أو‭ ‬منعه‭ ‬عنه،‭ ‬حيث‭ ‬قصر‭ ‬قانون‭ ‬التعليم‭ ‬البحريني‭ ‬حق‭ ‬تحريك‭ ‬الدعوى‭ ‬الجنائية‭ ‬على‭ ‬وزارة‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم‭ ‬دون‭ ‬أحد‭ ‬أبوين‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬الانفصال‭ ‬أو‭ ‬أصول‭ ‬الطفل‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬عدم‭ ‬وجود‭ ‬الأب‭ ‬أو‭ ‬الأم،‭ ‬وأهمية‭ ‬تناول‭ ‬المشرع‭ ‬البحريني‭ ‬بالمعالجة‭ ‬الجنائية‭ ‬حالة‭ ‬المرأة‭ ‬المحكوم‭ ‬عليها‭ ‬بعقوبة‭ ‬سالبة‭ ‬للحرية‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬إجهاضها‭ ‬لتعامل‭ ‬معاملة‭ ‬المرأة‭ ‬الحبلى‭ ‬بعد‭ ‬عملية‭ ‬الوضع‭ ‬متى‭ ‬كان‭ ‬وضعها‭ ‬الصحي‭ ‬يتطلب‭ ‬ذلك‭ ‬وتم‭ ‬الإجهاض‭ ‬في‭ ‬مراحل‭ ‬متقدمة‭ ‬من‭ ‬الحمل‭.‬

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