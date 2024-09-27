10 آلاف زائر لمعرض الخليج للتعليم والتدريب

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
اختُتمت أمس فعاليات معرض الخليج للتعليم والتدريب في نسخته الثالثة،
الذي أقيم في منارة السعديات بأبو ظبي، وتجاوز إجمالي زواره أكثر من 10 آلاف زائر من العديد من الدول، على مدى 3 أيام، للاطلاع على فرص الالتحاق بـ100 جامعة محلية وإقليمية ودولية مرموقة.
وحصل زوار المعرض من الطلبة وأولياء الأمور والأكاديميين والمهتمين على فرصة ذهبية للاطلاع في مكان واحد على أحدث الابتكارات والحلول الدولية في مجال التعليم والتعليم العالي، وما تقدمه نخبة من الجامعات المعروفة من خيارات متنوعة من البرامج الأكاديمية، مع الحصول على الاستشارات والمعلومات ذات الصلة بها، لفتح آفاق الانخراط في الدراسة والتدريب في أكثر المجالات طلباً في سوق العمل.
وتقدمت الشيخة نورة بنت خليفة آل خليفة بالشكر والتقدير لجميع الشركاء والرعاة في تنظيم وإنجاح هذه النسخة من المعرض، ومنها مكتب أبوظبي للمؤتمرات والمعارض، على دعمه لجعل هذا الحدث ممكناً، ودوره الفعال في تطوير واستضافة الفعالية في إمارة أبوظبي، والشكر موصول لوزارة التربية والتعليم في الإمارات ودائرة التعليم والمعرفة، لما تم تقديمه من مساندة كل ما يحقق الإرشاد الأكاديمي للطلبة، وتعزيز وعيهم بالخيارات والفرص التي تساهم في تحقيق تطلعاتهم المستقبلية، وحثهم على المشاركة في المعرض، معربةً عن تطلعها إلى تنظيم المزيد من الفعاليات المماثلة في المستقبل.
وأشادت الشيخة نورة برعاة المعرض، ومن بينهم جامعة الإمارات العربية المتحدة وجامعة الشارقة وكليات التقنية العليا كراعٍ بلاتيني، وجامعة أبوظبي وجامعة كلباء كراعٍ ذهبي، وجامعة أميتي وجامعة السوربون وكلية البريمي الجامعية وأكاديمية ربدان وكلية القانون الدولية الكويتية وجامعة عجمان وجامعة أوروبا للعلوم التطبيقية دبي وأكاديمية أدنوك التقنية وكلية فاتيل البحرين كراعٍ فضي.
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