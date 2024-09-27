10 آلاف زائر لمعرض الخليج للتعليم والتدريب

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وحصل‭ ‬زوار‭ ‬المعرض‭ ‬من‭ ‬الطلبة‭ ‬وأولياء‭ ‬الأمور‭ ‬والأكاديميين‭ ‬والمهتمين‭ ‬على‭ ‬فرصة‭ ‬ذهبية‭ ‬للاطلاع‭ ‬في‭ ‬مكان‭ ‬واحد‭ ‬على‭ ‬أحدث‭ ‬الابتكارات‭ ‬والحلول‭ ‬الدولية‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬التعليم‭ ‬والتعليم‭ ‬العالي،‭ ‬وما‭ ‬تقدمه‭ ‬نخبة‭ ‬من‭ ‬الجامعات‭ ‬المعروفة‭ ‬من‭ ‬خيارات‭ ‬متنوعة‭ ‬من‭ ‬البرامج‭ ‬الأكاديمية،‭ ‬مع‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬الاستشارات‭ ‬والمعلومات‭ ‬ذات‭ ‬الصلة‭ ‬بها،‭ ‬لفتح‭ ‬آفاق‭ ‬الانخراط‭ ‬في‭ ‬الدراسة‭ ‬والتدريب‭ ‬في‭ ‬أكثر‭ ‬المجالات‭ ‬طلباً‭ ‬في‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭.‬

وتقدمت‭ ‬الشيخة‭ ‬نورة‭ ‬بنت‭ ‬خليفة‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬بالشكر‭ ‬والتقدير‭ ‬لجميع‭ ‬الشركاء‭ ‬والرعاة‭ ‬في‭ ‬تنظيم‭ ‬وإنجاح‭ ‬هذه‭ ‬النسخة‭ ‬من‭ ‬المعرض،‭ ‬ومنها‭ ‬مكتب‭ ‬أبوظبي‭ ‬للمؤتمرات‭ ‬والمعارض،‭ ‬على‭ ‬دعمه‭ ‬لجعل‭ ‬هذا‭ ‬الحدث‭ ‬ممكناً،‭ ‬ودوره‭ ‬الفعال‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬واستضافة‭ ‬الفعالية‭ ‬في‭ ‬إمارة‭ ‬أبوظبي،‭ ‬والشكر‭ ‬موصول‭ ‬لوزارة‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم‭ ‬في‭ ‬الإمارات‭ ‬ودائرة‭ ‬التعليم‭ ‬والمعرفة،‭ ‬لما‭ ‬تم‭ ‬تقديمه‭ ‬من‭ ‬مساندة‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬يحقق‭ ‬الإرشاد‭ ‬الأكاديمي‭ ‬للطلبة،‭ ‬وتعزيز‭ ‬وعيهم‭ ‬بالخيارات‭ ‬والفرص‭ ‬التي‭ ‬تساهم‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬تطلعاتهم‭ ‬المستقبلية،‭ ‬وحثهم‭ ‬على‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬المعرض،‭ ‬معربةً‭ ‬عن‭ ‬تطلعها‭ ‬إلى‭ ‬تنظيم‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الفعاليات‭ ‬المماثلة‭ ‬في‭ ‬المستقبل‭.‬

وأشادت‭ ‬الشيخة‭ ‬نورة‭ ‬برعاة‭ ‬المعرض،‭ ‬ومن‭ ‬بينهم‭ ‬جامعة‭ ‬الإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة‭ ‬وجامعة‭ ‬الشارقة‭ ‬وكليات‭ ‬التقنية‭ ‬العليا‭ ‬كراعٍ‭ ‬بلاتيني،‭ ‬وجامعة‭ ‬أبوظبي‭ ‬وجامعة‭ ‬كلباء‭ ‬كراعٍ‭ ‬ذهبي،‭ ‬وجامعة‭ ‬أميتي‭ ‬وجامعة‭ ‬السوربون‭ ‬وكلية‭ ‬البريمي‭ ‬الجامعية‭ ‬وأكاديمية‭ ‬ربدان‭ ‬وكلية‭ ‬القانون‭ ‬الدولية‭ ‬الكويتية‭ ‬وجامعة‭ ‬عجمان‭ ‬وجامعة‭ ‬أوروبا‭ ‬للعلوم‭ ‬التطبيقية‭ ‬دبي‭ ‬وأكاديمية‭ ‬أدنوك‭ ‬التقنية‭ ‬وكلية‭ ‬فاتيل‭ ‬البحرين‭ ‬كراعٍ‭ ‬فضي‭.‬

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