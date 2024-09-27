الخارجية تعقد اجتماعا تشاوريا مع ممثلي مؤسسات المجتمع المدني

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
عقدت وزارة الخارجية، برئاسة السفير الدكتور يوسف عبدالكريم بوجيري، المدير العام للشؤون القانونية وحقوق الإنسان، لقاءً تشاوريًا مع ممثلي مؤسسات المجتمع المدني لمناقشة تقرير نصف المدة الخاص بآلية الاستعراض الدوري الشامل.
وخلال اللقاء، رحب السفير بممثلي مؤسسات المجتمع المدني، مشيدًا بتعاونهم المستمر مع وزارة الخارجية في تقديم كل ما في شأنه تعزيز وحماية حقوق الإنسان في مملكة البحرين.
كما تم خلال اللقاء، استعراض أهم ما قامت به مملكة البحرين في تطبيق توصيات الاستعراض الدوري الشامل، مما يعكس التزامها التام بحماية وتعزيز حقوق الإنسان، في ظل المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المُعظم، وبدعم من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
من جانبهم، عبر ممثلو مؤسسات المجتمع المدني عن خالص تقديرهم لوزارة الخارجية على تعاونها الدائم، مؤكدين حرصهم على استمرارية التنسيق بين الجهتين لمواصلة المسيرة الحقوقية والتنموية الشاملة والمستدامة في المملكة.
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