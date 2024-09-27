الخارجية تعقد اجتماعا تشاوريا مع ممثلي مؤسسات المجتمع المدني

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وخلال‭ ‬اللقاء،‭ ‬رحب‭ ‬السفير‭ ‬بممثلي‭ ‬مؤسسات‭ ‬المجتمع‭ ‬المدني،‭ ‬مشيدًا‭ ‬بتعاونهم‭ ‬المستمر‭ ‬مع‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬في‭ ‬تقديم‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬في‭ ‬شأنه‭ ‬تعزيز‭ ‬وحماية‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭. ‬

‭ ‬كما‭ ‬تم‭ ‬خلال‭ ‬اللقاء،‭ ‬استعراض‭ ‬أهم‭ ‬ما‭ ‬قامت‭ ‬به‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬تطبيق‭ ‬توصيات‭ ‬الاستعراض‭ ‬الدوري‭ ‬الشامل،‭ ‬مما‭ ‬يعكس‭ ‬التزامها‭ ‬التام‭ ‬بحماية‭ ‬وتعزيز‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان،‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬المسيرة‭ ‬التنموية‭ ‬الشاملة‭ ‬بقيادة‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬عاهل‭ ‬البلاد‭ ‬المُعظم،‭ ‬وبدعم‭ ‬من‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭.‬

من‭ ‬جانبهم،‭ ‬عبر‭ ‬ممثلو‭ ‬مؤسسات‭ ‬المجتمع‭ ‬المدني‭ ‬عن‭ ‬خالص‭ ‬تقديرهم‭ ‬لوزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬على‭ ‬تعاونها‭ ‬الدائم،‭ ‬مؤكدين‭ ‬حرصهم‭ ‬على‭ ‬استمرارية‭ ‬التنسيق‭ ‬بين‭ ‬الجهتين‭ ‬لمواصلة‭ ‬المسيرة‭ ‬الحقوقية‭ ‬والتنموية‭ ‬الشاملة‭ ‬والمستدامة‭ ‬في‭ ‬المملكة‭. ‬

كلمات دالة