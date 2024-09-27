د. الفاضل في لقاء ((أسيكا)): البحرين مستعدة دائما لتعزيز التعاون من أجل التنمية المستدامة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬لدى‭ ‬مشاركة‭ ‬د‭. ‬الفاضل‭ ‬في‭ ‬اللقاء‭ ‬التشاوري‭ ‬الحادي‭ ‬عشر‭ ‬لرابطة‭ ‬مجالس‭ ‬الشيوخ‭ ‬والشورى‭ ‬والمجالس‭ ‬المماثلة‭ ‬في‭ ‬إفريقيا‭ ‬والعالم‭ ‬العربي‭ (‬أسيكا‭)‬،‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬مجلس‭ ‬الشيوخ‭ ‬في‭ ‬جمهورية‭ ‬غينيا‭ ‬الاستوائية،‭ ‬بعنوان‭ ‬‮«‬تعزيز‭ ‬العمل‭ ‬البرلماني‭ ‬المشترك‭ ‬لدول‭ ‬الجنوب‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬مواجهة‭ ‬الرهانات‭ ‬التنموية‭ ‬والتحديات‭ ‬البيئية‮»‬،‭ ‬وذلك‭ ‬بمقر‭ ‬مجلس‭ ‬الشيوخ‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬مالابو‭ ‬الغينية‭ ‬يومي‭ ‬26‭ ‬و27‭ ‬من‭ ‬سبتمبر‭ ‬الجاري‭.‬

وفي‭ ‬كلمة‭ ‬لها‭ ‬خلال‭ ‬اللقاء‭ ‬التشاوري،‭ ‬أوضحت‭ ‬د‭. ‬الفاضل‭ ‬الموقف‭ ‬الثابت‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بضرورة‭ ‬إنهاء‭ ‬الحروب‭ ‬وتسوية‭ ‬الخلافات‭ ‬والنزاعات‭ ‬الإقليمية‭ ‬والدولية‭ ‬بالطرق‭ ‬السلمية،‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬أن‭ ‬تتحقق‭ ‬مقاصد‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة،‭ ‬مبينةً‭ ‬أهمية‭ ‬دعوة‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬إلى‭ ‬عقد‭ ‬مؤتمر‭ ‬دولي‭ ‬للسلام‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط،‭ ‬وذلك‭ ‬خلال‭ ‬القمة‭ ‬العربية‭ ‬التي‭ ‬استضافتها‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬شهر‭ ‬مايو‭ ‬الماضي،‭ ‬والتي‭ ‬حظيت‭ ‬بترحيب‭ ‬إقليمي‭ ‬ودولي‭ ‬كبير‭.‬

وبيّنت‭ ‬د‭. ‬الفاضل‭ ‬أن‭ ‬التحول‭ ‬الإنمائي‭ ‬في‭ ‬البلدان‭ ‬يرتكز‭ ‬على‭ ‬الاقتصاد‭ ‬بشكل‭ ‬وثيق،‭ ‬ولا‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يتطور‭ ‬الاقتصاد‭ ‬إذا‭ ‬لم‭ ‬يستوعب‭ ‬التحديات‭ ‬التكنولوجية‭ ‬والبيئة‭ ‬المتغيرة،‭ ‬منوهةً‭ ‬إلى‭ ‬دور‭ ‬المجالس‭ ‬التشريعية‭ ‬في‭ ‬إقرار‭ ‬التشريعات‭ ‬الوطنية‭ ‬التي‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬العلاقة‭ ‬التكاملية‭ ‬بين‭ ‬التنمية‭ ‬والاقتصاد،‭ ‬وتحفيز‭ ‬الاستثمار‭ ‬في‭ ‬الموارد‭ ‬الطبيعية‭ ‬وتطوير‭ ‬مشروعات‭ ‬الطاقة‭ ‬المتجددة‭ ‬بما‭ ‬يحقق‭ ‬الغايات‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬في‭ ‬التغلب‭ ‬على‭ ‬التحديات‭ ‬البيئية‭ ‬الراهنة،‭ ‬ويدفع‭ ‬بالنأي‭ ‬عن‭ ‬الأزمة‭ ‬والمشكلات‭ ‬المجتمعية‭ ‬المترتبة‭ ‬على‭ ‬أثر‭ ‬ذلك‭.‬

ويبحث‭ ‬اللقاء‭ ‬التشاوري‭ ‬عدة‭ ‬محاور‭ ‬تتمثل‭ ‬في‭ ‬‮«‬الشراكة‭ ‬والمبادرات‭ ‬البين‭ - ‬إقليمية‭: ‬فرص‭ ‬للاندماج‭ ‬والتنمية‮»‬،‭ ‬والذي‭ ‬يتناول‭ ‬موضوع‭ ‬التكتلات‭ ‬الإقليمية‭ ‬والجهوية‭ ‬وما‭ ‬تكتسبه‭ ‬من‭ ‬أهمية‭ ‬متعاظمة‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬التحول‭ ‬والاندماج‭ ‬الاقتصادي‭ ‬والتنمية‭ ‬المرجوة،‭ ‬والحاجة‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬التنسيق‭ ‬والعمل‭ ‬المشترك،‭ ‬وإطلاق‭ ‬المبادرات‭ ‬والشراكات‭ ‬الهادفة‭ ‬إلى‭ ‬المضي‭ ‬قدمًا‭ ‬في‭ ‬خطة‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‭ ‬2030م‭.. ‬فيما‭ ‬يناقش‭ ‬اللقاء‭ ‬محورا‭ ‬آخر‭ ‬بعنوان‭ ‬‮«‬دول‭ ‬الجنوب‭ ‬والذكاء‭ ‬الاصطناعي‭: ‬التحديات‭ ‬والفرص‮»‬،‭ ‬وذلك‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تناول‭ ‬التقدم‭ ‬السريع‭ ‬الذي‭ ‬أحرزه‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬وأثره‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬الحياة‭ ‬العامة،‭ ‬وكيف‭ ‬يمكن‭ ‬له‭ ‬أن‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬أهداف‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬للتنمية‭ ‬المستدامة‭ ‬في‭ ‬قضايا‭ ‬متعددة‭ ‬مثل‭ ‬القضاء‭ ‬على‭ ‬الفقر،‭ ‬وتحسين‭ ‬الرعاية‭ ‬الصحية،‭ ‬وزيادة‭ ‬معدل‭ ‬التعليم،‭ ‬والخدمات‭ ‬اللوجستية،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬مناقشة‭ ‬التحديات‭ ‬الأخلاقية‭ ‬والاجتماعية‭ ‬والقانونية‭ ‬والأمنية‭ ‬للذكاء‭ ‬الاصطناعي‭.‬

كلمات دالة