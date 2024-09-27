في المنتدى الخليجي الأذربيجاني..رئيس الغرفة: 1.5 تريليون دولار حجم التبادلات الخليجية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وقال‭ ‬خلال‭ ‬كلمته‭ ‬في‭ ‬المنتدى‭ ‬الاقتصادي‭ ‬الخليجي‭ - ‬الأذربيجاني‭ ‬في‭ ‬نسخته‭ ‬الثانية‭ ‬الذي‭ ‬انطلقت‭ ‬أعماله‭ ‬أمس‭: ‬إن‭ ‬جمهورية‭ ‬أذربيجان‭ ‬من‭ ‬الدول‭ ‬القريبة‭ ‬لدول‭ ‬الخليج‭ ‬وتربطها‭ ‬علاقات‭ ‬استراتيجية‭ ‬وثقافية‭ ‬راسخة‭ ‬وخاصة‭ ‬مع‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬كما‭ ‬لها‭ ‬علاقات‭ ‬اقتصادية‭ ‬مميزة‭ ‬بدول‭ ‬التعاون‭ ‬إذ‭ ‬شهد‭ ‬حجم‭ ‬التبادل‭ ‬التجاري‭ ‬بين‭ ‬الجانبين‭ ‬زيادة‭ ‬ملحوظة‭ ‬خلال‭ ‬2024‭ ‬حيث‭ ‬زاد‭ ‬بنسبة‭ ‬28 % ‭ ‬ليصل‭ ‬إلى‭ ‬1‭.‬8‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭ ‬خلال‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬بلغ‭ ‬حجم‭ ‬الاستثمارات‭ ‬الخليجية‭ ‬في‭ ‬أذربيجان‭ ‬7‭ ‬مليارات‭ ‬دولار،‭ ‬موضحاً‭ ‬أن‭ ‬حجم‭ ‬التبادلات‭ ‬التجارية‭ ‬الخليجية‭ ‬تجاوز‭ ‬الـ‭ ‬1‭.‬5‭ ‬تريليون‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي‭ ‬وأن‭ ‬صناديقها‭ ‬السيادية‭ ‬بلغت‭ ‬43 % ‭ ‬من‭ ‬الصناديق‭ ‬السيادية‭ ‬العالمية‭.‬‮

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وشدد‭ ‬ناس‭ ‬على‭ ‬أهمية‭ ‬تعظيم‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬الفرص‭ ‬الاستثمارية‭ ‬والتجارية‭ ‬والصناعية‭ ‬بين‭ ‬دول‭ ‬التعاون‭ ‬وجمهورية‭ ‬أذربيجان‭ ‬وخلق‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الشراكات‭ ‬الثنائية‭ ‬في‭ ‬قطاعات‭ ‬الأمن‭ ‬الغذائي‭ ‬والزراعي،‭ ‬والطاقة‭ ‬المتجددة،‭ ‬والخدمات‭ ‬اللوجستية‭ ‬والنقل،‭ ‬والكيماويات،‭ ‬والبنية‭ ‬التحتية،‭ ‬والصناعات،‭ ‬ومشاريع‭ ‬السكك‭ ‬الحديدية،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬القطاعات‭ ‬التي‭ ‬من‭ ‬شأنها‭ ‬دعم‭ ‬فرص‭ ‬نمو‭ ‬حركة‭ ‬التجارة‭ ‬والاستثمار‭ ‬بين‭ ‬الجانبين،‭ ‬لافتاً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬المناخ‭ ‬الاستثماري‭ ‬في‭ ‬أذربيجان‭ ‬يتمتع‭ ‬بمقومات‭ ‬اقتصادية‭ ‬جعلته‭ ‬محط‭ ‬اهتمام‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الدول‭ ‬الأخرى‭ ‬وبها‭ ‬مناطق‭ ‬معفية‭ ‬من‭ ‬الرسوم‭ ‬والضرائب‭ ‬لمدة‭ ‬10‭ ‬سنوات،‭ ‬موجهة‭ ‬الدعوة‭ ‬باغتنام‭ ‬هذا‭ ‬المنتدى‭ ‬كفرصة‭ ‬لتبادل‭ ‬الأفكار‭ ‬وإقامة‭ ‬شراكات‭ ‬قوية‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬خلق‭ ‬مستقبل‭ ‬أكثر‭ ‬استدامة‭ ‬للاقتصادات‭ ‬الوطنية‭.‬

بدوره‭ ‬أكد‭ ‬وليد‭ ‬إبراهيم‭ ‬خليل‭ ‬كانو‭ ‬نائب‭ ‬الأمين‭ ‬المالي‭ ‬لغرفة‭ ‬البحرين‭ ‬رئيس‭ ‬المجموعة‭ ‬التنسيقية‭ ‬للجّان‭ ‬الدائمة‭ ‬أن‭ ‬تحفيز‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬على‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬مشروعات‭ ‬الطاقة‭ ‬المتجددة‭ ‬أصبح‭ ‬من‭ ‬الأمور‭ ‬الضرورية‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الراهن‭ ‬لحماية‭ ‬البيئة‭ ‬من‭ ‬جانب‭ ‬وتحقيق‭ ‬أهداف‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‭ ‬من‭ ‬جانب‭ ‬آخر،‭ ‬مطالباً‭ ‬الحكومات‭ ‬بالعمل‭ ‬على‭ ‬تهيئة‭ ‬مناخ‭ ‬جاذب‭ ‬للاستثمار‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الطاقة‭ ‬المتجددة،‭ ‬وخلق‭ ‬سوق‭ ‬تنافسية‭ ‬تضمن‭ ‬تحقيق‭ ‬الأهداف‭ ‬المنشودة‭ ‬بما‭ ‬يصب‭ ‬في‭ ‬خدمة‭ ‬الأهداف‭ ‬المشتركة‭ ‬للقطاعين‭ ‬العام‭ ‬والخاص‭.‬

ولفت‭ ‬إلى‭ ‬حرص‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بقيادة‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬عاهل‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬على‭ ‬الاهتمام‭ ‬بمصادر‭ ‬الطاقة‭ ‬المتجددة‭ ‬والبديلة‭ ‬انطلاقاً‭ ‬من‭ ‬استراتيجيتها‭ ‬الوطنية‭ ‬لرفع‭ ‬كفاءة‭ ‬استخدام‭ ‬أنظمة‭ ‬الطاقة‭ ‬وجذب‭ ‬الاستثمارات‭ ‬الأجنبية،‭ ‬إذ‭ ‬إن‭ ‬استدامة‭ ‬المجتمعات‭ ‬والاقتصاديات‭ ‬تعتمد‭ ‬بصورة‭ ‬كبيرة‭ ‬على‭ ‬الاستخدام‭ ‬الأمثل‭ ‬للطاقة‭ ‬وهو‭ ‬السبيل‭ ‬الذى‭ ‬تنتهجه‭ ‬خطط‭ ‬واستراتيجيات‭ ‬الغرفة‭ ‬في‭ ‬دورتها‭ ‬الحالية‭ ‬للمساهمة‭ ‬في‭ ‬نمو‭ ‬الجذب‭ ‬الاستثماري‭ ‬إلى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬منوهاً‭ ‬بجهود‭ ‬الحكومة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الصدد‭ ‬برئاسة‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭.‬

من‭ ‬جانبه‭ ‬دعا‭ ‬رئيس‭ ‬لجنة‭ ‬القطاع‭ ‬الغذائي‭ ‬بغرفة‭ ‬تجارة‭ ‬وصناعة‭ ‬البحرين‭ ‬خالد‭ ‬الأمين‭ ‬إلى‭ ‬أهمية‭ ‬أن‭ ‬تنشئ‭ ‬دول‭ ‬التعاون‭ ‬الخليجي‭ ‬هيئات‭ ‬للغذاء‭ ‬بهدف‭ ‬تأمين‭ ‬مسارات‭ ‬الغذاء‭ ‬وتطوير‭ ‬آليات‭ ‬الإنتاج‭ ‬الغذائي،‭ ‬مبيناً‭ ‬أن‭ ‬حجم‭ ‬سوق‭ ‬الحلال‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬بلغ‭ ‬5‭ ‬تريليونات‭ ‬دولار،‭ ‬ونسبة‭ ‬الغذاء‭ ‬منه‭ ‬وصلت‭ ‬إلى‭ ‬1‭.‬3‭ ‬تريليون‭ ‬دولار،‭ ‬وسط‭ ‬اهتمام‭ ‬عالمي‭ ‬بالمنتجات‭ ‬والخدمات‭ ‬الحلال‭ ‬بما‭ ‬يستدعي‭ ‬الحاجة‭ ‬إلى‭ ‬وجود‭ ‬منظمة‭ ‬غذاء‭ ‬وزراعة‭ ‬خليجية‭ ‬دورها‭ ‬وضع‭ ‬السياسات‭ ‬والإجراءات‭ ‬التي‭ ‬تحكم‭ ‬النظام‭ ‬البيئي‭ ‬للأمن‭ ‬الغذائي‭ ‬المتعلق‭ ‬بسلامة‭ ‬وجودة‭ ‬المنتجات‭ ‬الحلال‭ ‬وفق‭ ‬المعايير‭ ‬والممارسات‭ ‬الموضوعة‭ ‬من‭ ‬جانب‭ ‬المنظمة‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬إقرارها‭ ‬وإنشائها‭ ‬بدول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬الخليجي‭.‬

وأضاف‭ ‬خلال‭ ‬مشاركته‭ ‬في‭ ‬جلسات‭ ‬المنتدى‭ ‬الاقتصادي‭ ‬الخليجي‭ ‬الأذربيجاني‭ ‬أن‭ ‬تبني‭ ‬سياسات‭ ‬مشتركة‭ ‬بين‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬الخليجي‭ ‬وأذربيجان‭ ‬يعزز‭ ‬من‭ ‬مفهوم‭ ‬الأمن‭ ‬الغذائي‭ ‬وسلاسل‭ ‬الإمداد‭.‬

ونوه‭ ‬الأمين‭ ‬بالدور‭ ‬المهم‭ ‬الذي‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬تلعبه‭ ‬الحكومات‭ ‬الخليجية‭ ‬والأذربيجانية‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬الأمن‭ ‬الغذائي،‭ ‬كوضع‭ ‬تشريعات‭ ‬ولوائح‭ ‬تسهل‭ ‬استيراد‭ ‬وتصدير‭ ‬المواد‭ ‬الغذائية،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬تحسين‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬وتسهيل‭ ‬الإجراءات‭ ‬الجمركية‭ ‬لتسريع‭ ‬نقل‭ ‬وتوزيع‭ ‬المواد‭ ‬الغذائية‭. ‬كما‭ ‬دعا‭ ‬إلى‭ ‬تقديم‭ ‬حوافز‭ ‬لتأسيس‭ ‬شركات‭ ‬غذائية‭ ‬مشتركة‭ ‬بين‭ ‬دول‭ ‬الخليج‭ ‬وأذربيجان،‭ ‬مستشهدًا‭ ‬بتجربة‭ ‬البحرين‭ ‬الناجحة‭ ‬في‭ ‬تأسيس‭ ‬شركات‭ ‬غذائية‭ ‬متعددة‭.‬

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