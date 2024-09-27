اليونيسف تندد بمقتل أطفال في الغارات الإسرائيلية في لبنان بمعدل مخيف

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
السبت ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00
بيروت -(أ ف ب): نددت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) أمس بتصاعد حدة المواجهات الأسبوع الماضي بين إسرائيل وحزب الله، مؤكدة أن الغارات على لبنان تتسبب بمقتل أطفال «بمعدل مخيف».
وقال ممثل الوكالة الأممية في لبنان إدوارد بيجبيدر في بيان إن «الهجمات على لبنان تُوقع الأطفال بين قتلى وجرحى بمعدل مخيف».
ومنذ الإثنين، كثّفت إسرائيل وتيرة ضرباتها على حزب الله في مناطق مختلفة في لبنان، ما استدعى ردودا من الحزب، في تصعيد غير مسبوق منذ بدء تبادل أطلاق النار بين الطرفين غداة اندلاع العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في أكتوبر الماضي.
وتسببت الغارات التي يقول الجيش الإسرائيلي إنها تستهدف مواقع لحزب الله، الإثنين فقط بمقتل 558 قتيلا بينهم، معظمهم مدنيون، وبينهم 50 طفلا، بحسب وزارة الصحة اللبنانية.
وأوضحت اليونيسف أن «المتوسط اليومي لعدد الأطفال الذين قتلوا في لبنان بلغ هذا الأسبوع أكثر من ضعف عدد الأطفال الذين قُتلوا يوميا خلال نزاع عام 2006 المدمِّر».
وخاض حزب الله وإسرائيل حربا مدمّرة صيف 2006 استمرت 33 يوما، وأسفرت عن مقتل 1200 لبناني، معظمهم مدنيون، و160 قتيلا في الجانب الإسرائيلي معظمهم من الجنود.
وقال بيجبيدر: «انتقل الوضع في لبنان، الذي يتأرجح بالفعل على حافة الهاوية، من أزمة إلى كارثة» مشددا على أنه «يجب أن تتوقف معاناة الأطفال».
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