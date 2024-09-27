اليونيسف تندد بمقتل أطفال في الغارات الإسرائيلية في لبنان بمعدل مخيف

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) السبت ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

بيروت‭ -(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬نددت‭ ‬منظمة‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬للطفولة‭ (‬اليونيسف‭) ‬أمس‭ ‬بتصاعد‭ ‬حدة‭ ‬المواجهات‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي‭ ‬بين‭ ‬إسرائيل‭ ‬وحزب‭ ‬الله،‭ ‬مؤكدة‭ ‬أن‭ ‬الغارات‭ ‬على‭ ‬لبنان‭ ‬تتسبب‭ ‬بمقتل‭ ‬أطفال‭ ‬‮«‬بمعدل‭ ‬مخيف‮»‬‭. ‬

وقال‭ ‬ممثل‭ ‬الوكالة‭ ‬الأممية‭ ‬في‭ ‬لبنان‭ ‬إدوارد‭ ‬بيجبيدر‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬إن‭ ‬‮«‬الهجمات‭ ‬على‭ ‬لبنان‭ ‬تُوقع‭ ‬الأطفال‭ ‬بين‭ ‬قتلى‭ ‬وجرحى‭ ‬بمعدل‭ ‬مخيف‮»‬‭. ‬

ومنذ‭ ‬الإثنين،‭ ‬كثّفت‭ ‬إسرائيل‭ ‬وتيرة‭ ‬ضرباتها‭ ‬على‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬في‭ ‬مناطق‭ ‬مختلفة‭ ‬في‭ ‬لبنان،‭ ‬ما‭ ‬استدعى‭ ‬ردودا‭ ‬من‭ ‬الحزب،‭ ‬في‭ ‬تصعيد‭ ‬غير‭ ‬مسبوق‭ ‬منذ‭ ‬بدء‭ ‬تبادل‭ ‬أطلاق‭ ‬النار‭ ‬بين‭ ‬الطرفين‭ ‬غداة‭ ‬اندلاع‭ ‬العدوان‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬على‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬في‭ ‬أكتوبر‭ ‬الماضي‭.

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وتسببت‭ ‬الغارات‭ ‬التي‭ ‬يقول‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬إنها‭ ‬تستهدف‭ ‬مواقع‭ ‬لحزب‭ ‬الله،‭ ‬الإثنين‭ ‬فقط‭ ‬بمقتل‭ ‬558‭ ‬قتيلا‭ ‬بينهم،‭ ‬معظمهم‭ ‬مدنيون،‭ ‬وبينهم‭ ‬50‭ ‬طفلا،‭ ‬بحسب‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬اللبنانية‭. ‬

وأوضحت‭ ‬اليونيسف‭ ‬أن‭ ‬‮«‬المتوسط‭ ‬اليومي‭ ‬لعدد‭ ‬الأطفال‭ ‬الذين‭ ‬قتلوا‭ ‬في‭ ‬لبنان‭ ‬بلغ‭ ‬هذا‭ ‬الأسبوع‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬ضعف‭ ‬عدد‭ ‬الأطفال‭ ‬الذين‭ ‬قُتلوا‭ ‬يوميا‭ ‬خلال‭ ‬نزاع‭ ‬عام‭ ‬2006‭ ‬المدمِّر‮»‬‭. ‬

وخاض‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬وإسرائيل‭ ‬حربا‭ ‬مدمّرة‭ ‬صيف‭ ‬2006‭ ‬استمرت‭ ‬33‭ ‬يوما،‭ ‬وأسفرت‭ ‬عن‭ ‬مقتل‭ ‬1200‭ ‬لبناني،‭ ‬معظمهم‭ ‬مدنيون،‭ ‬و160‭ ‬قتيلا‭ ‬في‭ ‬الجانب‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬معظمهم‭ ‬من‭ ‬الجنود‭. ‬

وقال‭ ‬بيجبيدر‭: ‬‮«‬انتقل‭ ‬الوضع‭ ‬في‭ ‬لبنان،‭ ‬الذي‭ ‬يتأرجح‭ ‬بالفعل‭ ‬على‭ ‬حافة‭ ‬الهاوية،‭ ‬من‭ ‬أزمة‭ ‬إلى‭ ‬كارثة‮»‬‭ ‬مشددا‭ ‬على‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬يجب‭ ‬أن‭ ‬تتوقف‭ ‬معاناة‭ ‬الأطفال‮»‬‭. ‬