مغادرة العديد من الوفود القاعة لدى بدء كلمة نتنياهو أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
السبت ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00
الامم المتحدة – الوكالات: قاطع قسم من الدبلوماسيين كلمة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمس أمام الأمم المتحدة، حيث غادروا مقر الجمعية العامة لدى المنظمة الدولية في نيويورك.
وأفاد مراسل وكالة فرانس برس أن دبلوماسيين خرجوا من القاعة عند وصول نتنياهو.
وفي كلمته سعى نتنياهو في كلمته إلى إلقاء المسؤولية في الصراع على إيران العدو اللدود لإسرائيل، قائلا إن إسرائيل تدافع عن نفسها في مواجهة طهران على سبع جبهات.
وحذّر إيران من أن إسرائيل ستقصفها إذا تعرّضت للقصف أولا وقال إن بالإمكان الوصول إلى أي جزء من أراضي إيران.
وقال في خطابه: «لدي رسالة لطغاة طهران. إذا قصفتمونا، فسنقصفكم»، مضيفا «ليس هناك أي مكان في إيران لا يمكن لذراع إسرائيل الطويلة الوصول إليه. ينطبق الأمر ذاته على الشرق الأوسط برمته».
وبخصوص الوضع في لبنان، حيث ينفذ الجيش الإسرائيلي ضربات على أهداف تابعة لحزب الله الذي يطلق بدوره صواريخ على إسرائيل، أكد نتنياهو أن العمليات العسكرية ضد الجماعة ستتواصل.
وقال: «طالما أن حزب الله يختار مسار الحرب، فلا خيار أمام إسرائيل، ولدى الدولة العبرية كل حق في إزالة هذا التهديد وإعادة مواطنينا إلى ديارهم بأمان»، مضيفا أن العمليات ضد الحزب «ستتواصل إلى أن نحقق أهدافنا».
وبالنسبة الى وضع غزة، قال نتنياهو إنه على «حماس أن تغادر» وألا يكون لها أي دور في إعادة إعمار غزّة، متعهّدا مواصلة القتال حتى تحقيق «النصر الكامل»، مضيفا «إذا بقيت حماس في السلطة فستعيد تجميع صفوفها وتهاجم إسرائيل مرة تلو الأخرى».
وعرض خريطتين تظهران الضفة الغربية وقطاع غزة كجزء من إسرائيل وكُتب على الخريطة الأولى كلمة «البركة» وعلى الثانية كلمة «اللعنة»، لكن ظهرت في كلاهما الضفة وغزة كجزء من إسرائيل.
كما ندد نتنياهو بتعامل الأمم المتحدة مع إسرائيل معتبرا أنها أصبحت «مهزلة مثيرة للازدراء». واعتبر نتنياهو بأن الأمم المتحدة أصبحت «مهزلة مثيرة للازدراء» فيما ندد بتعامل الهيئة غير المنصف مع بلاده.
وأفاد «أقول لكم إلى أن يتم التعامل مع إسرائيل – الدولة اليهودية – كباقي البلدان، إلى أن يتم التخلّص من هذا المستنقع المعادي للسامية، سيبقى الأشخاص المنصفون في أنحاء العالم ينظرون إلى الأمم المتحدة على أنها ليست أكثر من مهزلة مثيرة للازدراء».
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