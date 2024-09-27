مغادرة العديد من الوفود القاعة لدى بدء كلمة نتنياهو أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) السبت ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

الامم‭ ‬المتحدة‭ ‬ – ‭ ‬الوكالات‭: ‬قاطع‭ ‬قسم‭ ‬من‭ ‬الدبلوماسيين‭ ‬كلمة‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬بنيامين‭ ‬نتنياهو‭ ‬أمس‭ ‬أمام‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة،‭ ‬حيث‭ ‬غادروا‭ ‬مقر‭ ‬الجمعية‭ ‬العامة‭ ‬لدى‭ ‬المنظمة‭ ‬الدولية‭ ‬في‭ ‬نيويورك‭. ‬

وأفاد‭ ‬مراسل‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬أن‭ ‬دبلوماسيين‭ ‬خرجوا‭ ‬من‭ ‬القاعة‭ ‬عند‭ ‬وصول‭ ‬نتنياهو‭. ‬

وفي‭ ‬كلمته‭ ‬سعى‭ ‬نتنياهو‭ ‬في‭ ‬كلمته‭ ‬إلى‭ ‬إلقاء‭ ‬المسؤولية‭ ‬في‭ ‬الصراع‭ ‬على‭ ‬إيران‭ ‬العدو‭ ‬اللدود‭ ‬لإسرائيل،‭ ‬قائلا‭ ‬إن‭ ‬إسرائيل‭ ‬تدافع‭ ‬عن‭ ‬نفسها‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬طهران‭ ‬على‭ ‬سبع‭ ‬جبهات‭.‬

وحذّر‭ ‬إيران‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬إسرائيل‭ ‬ستقصفها‭ ‬إذا‭ ‬تعرّضت‭ ‬للقصف‭ ‬أولا‭ ‬وقال‭ ‬إن‭ ‬بالإمكان‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬أي‭ ‬جزء‭ ‬من‭ ‬أراضي‭ ‬إيران‭. ‬

وقال‭ ‬في‭ ‬خطابه‭: ‬‮«‬لدي‭ ‬رسالة‭ ‬لطغاة‭ ‬طهران‭. ‬إذا‭ ‬قصفتمونا،‭ ‬فسنقصفكم‮»‬،‭ ‬مضيفا‭ ‬‮«‬ليس‭ ‬هناك‭ ‬أي‭ ‬مكان‭ ‬في‭ ‬إيران‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬لذراع‭ ‬إسرائيل‭ ‬الطويلة‭ ‬الوصول‭ ‬إليه‭. ‬ينطبق‭ ‬الأمر‭ ‬ذاته‭ ‬على‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬برمته‮»‬‭.‬

وبخصوص‭ ‬الوضع‭ ‬في‭ ‬لبنان،‭ ‬حيث‭ ‬ينفذ‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬ضربات‭ ‬على‭ ‬أهداف‭ ‬تابعة‭ ‬لحزب‭ ‬الله‭ ‬الذي‭ ‬يطلق‭ ‬بدوره‭ ‬صواريخ‭ ‬على‭ ‬إسرائيل،‭ ‬أكد‭ ‬نتنياهو‭ ‬أن‭ ‬العمليات‭ ‬العسكرية‭ ‬ضد‭ ‬الجماعة‭ ‬ستتواصل‭.‬

وقال‭: ‬‮«‬طالما‭ ‬أن‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬يختار‭ ‬مسار‭ ‬الحرب،‭ ‬فلا‭ ‬خيار‭ ‬أمام‭ ‬إسرائيل،‭ ‬ولدى‭ ‬الدولة‭ ‬العبرية‭ ‬كل‭ ‬حق‭ ‬في‭ ‬إزالة‭ ‬هذا‭ ‬التهديد‭ ‬وإعادة‭ ‬مواطنينا‭ ‬إلى‭ ‬ديارهم‭ ‬بأمان‮»‬،‭ ‬مضيفا‭ ‬أن‭ ‬العمليات‭ ‬ضد‭ ‬الحزب‭ ‬‮«‬ستتواصل‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬نحقق‭ ‬أهدافنا‮»‬‭.‬

وبالنسبة‭ ‬الى‭ ‬وضع‭ ‬غزة،‭ ‬قال‭ ‬نتنياهو‭ ‬إنه‭ ‬على‭ ‬‮«‬حماس‭ ‬أن‭ ‬تغادر‮»‬‭ ‬وألا‭ ‬يكون‭ ‬لها‭ ‬أي‭ ‬دور‭ ‬في‭ ‬إعادة‭ ‬إعمار‭ ‬غزّة،‭ ‬متعهّدا‭ ‬مواصلة‭ ‬القتال‭ ‬حتى‭ ‬تحقيق‭ ‬‮«‬النصر‭ ‬الكامل‮»‬،‭ ‬مضيفا‭ ‬‮«‬إذا‭ ‬بقيت‭ ‬حماس‭ ‬في‭ ‬السلطة‭ ‬فستعيد‭ ‬تجميع‭ ‬صفوفها‭ ‬وتهاجم‭ ‬إسرائيل‭ ‬مرة‭ ‬تلو‭ ‬الأخرى‮»‬‭.‬

وعرض‭ ‬خريطتين‭ ‬تظهران‭ ‬الضفة‭ ‬الغربية‭ ‬وقطاع‭ ‬غزة‭ ‬كجزء‭ ‬من‭ ‬إسرائيل‭ ‬وكُتب‭ ‬على‭ ‬الخريطة‭ ‬الأولى‭ ‬كلمة‭ ‬‮«‬البركة‮»‬‭ ‬وعلى‭ ‬الثانية‭ ‬كلمة‭ ‬‮«‬اللعنة‮»‬،‭ ‬لكن‭ ‬ظهرت‭ ‬في‭ ‬كلاهما‭ ‬الضفة‭ ‬وغزة‭ ‬كجزء‭ ‬من‭ ‬إسرائيل‭.‬

كما‭ ‬ندد‭ ‬نتنياهو‭ ‬بتعامل‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬مع‭ ‬إسرائيل‭ ‬معتبرا‭ ‬أنها‭ ‬أصبحت‭ ‬‮«‬مهزلة‭ ‬مثيرة‭ ‬للازدراء‮»‬‭. ‬واعتبر‭ ‬نتنياهو‭ ‬بأن‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬أصبحت‭ ‬‮«‬مهزلة‭ ‬مثيرة‭ ‬للازدراء‮»‬‭ ‬فيما‭ ‬ندد‭ ‬بتعامل‭ ‬الهيئة‭ ‬غير‭ ‬المنصف‭ ‬مع‭ ‬بلاده‭. ‬

وأفاد‭ ‬‮«‬أقول‭ ‬لكم‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬يتم‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬إسرائيل‭ ‬ – ‭ ‬الدولة‭ ‬اليهودية‭ ‬ – ‭ ‬كباقي‭ ‬البلدان،‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬يتم‭ ‬التخلّص‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬المستنقع‭ ‬المعادي‭ ‬للسامية،‭ ‬سيبقى‭ ‬الأشخاص‭ ‬المنصفون‭ ‬في‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم‭ ‬ينظرون‭ ‬إلى‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬على‭ ‬أنها‭ ‬ليست‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬مهزلة‭ ‬مثيرة‭ ‬للازدراء‮»‬‭.‬