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عشر نقابات دولية تطالب إسرائيل بدفع رواتب 200 ألف فلسطيني

9/27/2024 7:15:42 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) السبت ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

جنيف‭- (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬قدمت‭ ‬عشر‭ ‬نقابات‭ ‬دولية‭ ‬شكوى‭ ‬أمس‭ ‬الجمعة‭ ‬ضد‭ ‬إسرائيل‭ ‬لدى‭ ‬منظمة‭ ‬العمل‭ ‬الدولية‭ ‬وحضت‭ ‬حكومتها‭ ‬على‭ ‬دفع‭ ‬رواتب‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬200‭ ‬ألف‭ ‬عامل‭ ‬فلسطيني‭. ‬وقالت‭ ‬النقابات‭ ‬العشر‭ -‬بينها‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬لنقابات‭ ‬العمال‭ ‬والمنظمة‭ ‬الدولية‭ ‬لعمال‭ ‬البناء‭ ‬والأخشاب‭ ‬والخدمات‭ ‬العامة‭ ‬الدولية‭- ‬والتي‭ ‬تقول‭ ‬إنها‭ ‬متواجدة‭ ‬في‭ ‬160‭ ‬دولة‭ ‬إنه‭ ‬‮«‬تم‭ ‬تقديم‭ ‬شكوى‭ ‬ضد‭ ‬الحكومة‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬بشأن‭ ‬الانتهاكات‭ ‬الصارخة‭ ‬لاتفاقية‭ ‬حماية‭ ‬الأجور‭ ‬لمنظمة‭ ‬العمل‭ ‬الدولية‮»‬‭. ‬

وشددت‭ ‬النقابات‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬‮«‬اتفاقيات‭ ‬منظمة‭ ‬العمل‭ ‬الدولية‮»‬‭ ‬التي‭ ‬تنتمي‭ ‬إليها‭ ‬إسرائيل‭ ‬‮«‬هي‭ ‬أدوات‭ ‬قانونية‭ ‬ملزمة‮»‬،‭ ‬مؤكدة‭ ‬أن‭ ‬إسرائيل‭ ‬صادقت‭ ‬على‭ ‬اتفاقية‭ ‬حماية‭ ‬الأجور‭ ‬عام‭ ‬1959‭. ‬منذ‭ ‬هجوم‭ ‬حماس‭ ‬على‭ ‬إسرائيل‭ ‬في‭ ‬7‭ ‬أكتوبر‭ ‬2023،‭ ‬والذي‭ ‬أعقبته‭ ‬حملة‭ ‬عسكرية‭ ‬إسرائيلية‭ ‬مدمرة،‭ ‬‮«‬لم‭ ‬يقبض‮»‬‭ ‬سكان‭ ‬غزة‭ ‬والضفة‭ ‬الغربية‭ ‬المحتلة‭ ‬الذين‭ ‬يعملون‭ ‬في‭ ‬إسرائيل‭ ‬والبالغ‭ ‬عددهم‭ ‬‮«‬أكثر‭ ‬من‭ ‬200‭ ‬ألف‮»‬‭ ‬رواتبهم‭ ‬بحسب‭ ‬النقابات‭. ‬

وأضافت‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬بحسب‭ ‬تقديرات‭ ‬منظمة‭ ‬العمل‭ ‬الدولية‮»‬،‭ ‬بلغ‭ ‬متوسط‭ ‬الأجر‭ ‬اليومي‭ ‬للفلسطينيين‭ ‬العاملين‭ ‬بشكل‭ ‬قانوني‭ ‬في‭ ‬إسرائيل‭ ‬قبل‭ ‬النزاع‭ ‬297 , 3‭ ‬شيكل‭ (‬أي‭ ‬72‭ ‬يورو‭). ‬أما‭ ‬العمال‭ ‬غير‭ ‬الرسميين،‭ ‬فتراوحت‭ ‬أجورهم‭ ‬الأسبوعية،‭ ‬بحسب‭ ‬المشتكين،‭ ‬بين‭ ‬2100‭ ‬شيكل‭ (‬509‭ ‬يورو‭) ‬و2600‭ ‬شيكل‭ (‬630‭ ‬يورو‭). ‬ويؤكد‭ ‬المدعون‭ ‬أن‭ ‬التوقف‭ ‬المفاجئ‭ ‬عن‭ ‬دفع‭ ‬الرواتب‭ ‬تسبب‭ ‬في‭ ‬خسارة‭ ‬دخل‭ ‬بقيمة‭ ‬‮«‬عدة‭ ‬ملايين‮»‬‭ ‬من‭ ‬اليورو‭ ‬للفلسطينيين‭ ‬العاملين‭ ‬في‭ ‬إسرائيل‭. ‬

ويقولون‭ ‬إن‭ ‬‮«‬13‭ ‬ألف‭ ‬عامل‭ ‬فلسطيني‮»‬‭ ‬من‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬كانوا‭ ‬يعملون‭ ‬في‭ ‬إسرائيل‭ ‬قبل‭ ‬7‭ ‬أكتوبر،‭ ‬شهدوا‭ ‬‮«‬إلغاء‮»‬‭ ‬تصاريحهم‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬السلطات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬بعد‭ ‬هجوم‭ ‬حماس‭. ‬لذلك‭ ‬تطلب‭ ‬اتحادات‭ ‬النقابات‭ ‬من‭ ‬اسرائيل‭ ‬‮«‬ضمان‭ ‬تلقي‭ ‬هؤلاء‭ ‬العمال‮»‬‭ ‬رواتبهم‭ ‬عن‭ ‬شهر‭ ‬سبتمبر‭ (‬التي‭ ‬كان‭ ‬ينبغي‭ ‬صرفها‭ ‬كما‭ ‬جرت‭ ‬العادة‭ ‬في‭ ‬9‭ ‬أو‭ ‬10‭ ‬اكتوبر‭ ‬2023‭) ‬والأسبوع‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬اكتوبر‭ ‬2023‭. ‬أما‭ ‬بالنسبة‭ ‬للعمال‭ ‬المقيمين‭ ‬في‭ ‬الضفة‭ ‬الغربية‭ ‬المحتلة‭ ‬والبالغ‭ ‬عددهم‭ ‬200‭ ‬ألف‭ ‬شخص،‭ ‬فلم‭ ‬يتم‭ ‬بالضرورة‭ ‬إنهاء‭ ‬عقد‭ ‬عملهم،‭ ‬لكنهم‭ ‬منعوا‭ ‬من‭ ‬دخول‭ ‬الأراضي‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬منذ‭ ‬سنة‭ ‬تقريبا‭. ‬

ونظرا‭ ‬لأن‭ ‬‮«‬علاقة‭ ‬العمل‮»‬‭ ‬مع‭ ‬أرباب‭ ‬عملهم‭ ‬لم‭ ‬تقطع‭ ‬رسميا،‭ ‬فإن‭ ‬النقابات‭ ‬تطالب‭ ‬إسرائيل‭ ‬بضمان‭ ‬قيام‭ ‬الشركات‭ ‬المعنية‭ ‬بدفع‭ ‬الرواتب‭ ‬المستحقة‭ ‬عليها‭ ‬منذ‭ ‬سبتمبر‭ ‬2023‭. ‬وتتهم‭ ‬النقابات‭ ‬السلطات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬بعدم‭ ‬احترام‭ ‬بندين‭ ‬من‭ ‬اتفاقية‭ ‬منظمة‭ ‬العمل‭ ‬الدولية‭ ‬بشأن‭ ‬الأجور،‭ ‬الأول‭ ‬ينص‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬الرواتب‭ ‬تدفع‭ ‬‮«‬على‭ ‬فترات‭ ‬منتظمة‮»‬‭ ‬خلال‭ ‬مدة‭ ‬عقد‭ ‬العمل،‭ ‬والثاني‭ ‬ينص‭ ‬على‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬عند‭ ‬انتهاء‭ ‬عقد‭ ‬العمل،‭ ‬سيتم‭ ‬الدفع‭ ‬النهائي‭ ‬لكامل‭ ‬الراتب‭ ‬المستحق‭ (...) ‬خلال‭ ‬فترة‭ ‬زمنية‭ ‬معقولة‮»‬‭. ‬

الشكوى‭ ‬التي‭ ‬قدمت‭ ‬الجمعة‭ ‬موجهة‭ ‬إلى‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬المنظمة،‭ ‬الذي‭ ‬يمكنه‭ ‬أن‭ ‬يقرر‭ ‬تعيين‭ ‬لجنة‭ ‬مكلفة‭ ‬بالنظر‭ ‬في‭ ‬الطلب‭ ‬ورد‭ ‬الحكومة‭ ‬الإسرائيلية‭. ‬وفي‭ ‬‮«‬الحالات‭ ‬الأكثر‭ ‬خطورة‮»‬،‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬الإجراء،‭ ‬يمكن‭ ‬لمجلس‭ ‬إدارة‭ ‬منظمة‭ ‬العمل‭ ‬الدولية‭ ‬أن‭ ‬يشكل‭ ‬لجنة‭ ‬تحقيق‭. ‬

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