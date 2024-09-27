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السعودية تعلن إطلاق ((التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين))

9/27/2024 7:15:41 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) السبت ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

الرياض‭ ‬ ‭ ‬الوكالات‭: ‬أعلنت‭ ‬السعودية‭ ‬إطلاق‭ ‬‮«‬التحالف‭ ‬الدولي‭ ‬لتنفيذ‭ ‬حل‭ ‬الدولتين‮»‬،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬قال‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬السعودي‭ ‬على‭ ‬هامش‭ ‬أعمال‭ ‬الجمعية‭ ‬العامة‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬في‭ ‬دورتها‭ ‬التاسعة‭ ‬والسبعين‭ ‬في‭ ‬نيويورك‭. ‬

وفي‭ ‬كلمته‭ ‬أمام‭ ‬الجمعية‭ ‬العامة‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة،‭ ‬أعلن‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬السعودي‭ ‬الأمير‭ ‬فيصل‭ ‬بن‭ ‬فرحان‭ ‬إطلاق‭ ‬‮«‬التحالف‭ ‬الدولي‭ ‬لتنفيذ‭ ‬حلّ‭ ‬الدولتين‮»‬،‭ ‬مضيفا‭ ‬‮«‬إننا‭ ‬اليوم‭ ‬باسم‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬والإسلامية‭ ‬وشركائنا‭ ‬الأوروبيين‭ ‬نعلن‭ ‬إطلاق‭ (‬التحالف‭ ‬الدولي‭ ‬لتنفيذ‭ ‬حل‭ ‬الدولتين‭)‬‮»‬،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬نقل‭ ‬الموقع‭ ‬الرسمي‭ ‬لوزارة‭ ‬الخارجية‭. ‬

ودعا‭ ‬جميع‭ ‬الدول‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬الانضمام‭ ‬إلى‭ ‬هذه‭ ‬المبادرة،‭ ‬مؤكدين‭ ‬أننا‭ ‬سنبذل‭ ‬قصارى‭ ‬جهودنا‭ ‬لتحقيق‭ ‬مسار‭ ‬موثوق‭ ‬لا‭ ‬رجعة‭ ‬فيه‭ ‬لسلام‭ ‬عادلٍ‭ ‬وشامل‮»‬‭. ‬

وقال‭ ‬بن‭ ‬فرحان‭: ‬‮«‬الحرب‭ ‬على‭ ‬غزة‭ ‬تسببت‭ ‬في‭ ‬حدوث‭ ‬كارثة‭ ‬إنسانية،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬الانتهاكات‭ ‬الخطيرة‭ ‬التي‭ ‬تقوم‭ ‬بها‭ ‬قوة‭ ‬الاحتلال‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬في‭ ‬الضفة‭ ‬الغربية‮»‬‭. ‬

وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬‮«‬الدفاع‭ ‬عن‭ ‬النفس‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يبرر‭ ‬قتل‭ ‬عشرات‭ ‬الآلاف‭ ‬من‭ ‬المدنيين‭ ‬وممارسة‭ ‬التدمير‭ ‬الممنهج،‭ ‬والتهجير‭ ‬القسري،‭ ‬واستخدام‭ ‬التجويع‭ ‬كأداة‭ ‬للحرب‮»‬،‭ ‬مضيفا‭: ‬‮«‬إننا‭ ‬نشهد‭ ‬تصعيدا‭ ‬إقليميا‭ ‬خطيرا‭ ‬يطال‭ ‬الجمهورية‭ ‬اللبنانية‭ ‬الشقيقة‭ ‬ويقودنا‭ ‬إلى‭ ‬خطر‭ ‬اندلاع‭ ‬حرب‭ ‬إقليمية‭ ‬تهدد‭ ‬منطقتنا‭ ‬والعالم‭ ‬أجمع‮»‬‭. ‬

وطالب‭ ‬بن‭ ‬فرحان‭ ‬بوقف‭ ‬الحرب‭ ‬قائلا‭: ‬‮«‬نطالب‭ ‬بالوقف‭ ‬الفوري‭ ‬للحرب‭ ‬القائمة،‭ ‬وجميع‭ ‬الانتهاكات‭ ‬المخالفة‭ ‬للقانون‭ ‬الدولي،‭ ‬ومحاسبة‭ ‬جميع‭ ‬معرقلي‭ ‬مسار‭ ‬السلام‮»‬‭. ‬

وتابع‭ ‬‮«‬إنّ‭ ‬تنفيذ‭ ‬حلّ‭ ‬الدولتين‭ ‬هو‭ ‬الحل‭ ‬الأمثل‭ ‬لكسر‭ ‬حلقة‭ ‬الصراع‭ ‬والمعاناة،‭ ‬وإنفاذ‭ ‬واقع‭ ‬جديد‭ ‬تنعم‭ ‬فيه‭ ‬كل‭ ‬المنطقة،‭ ‬بها‭ ‬فيها‭ ‬إسرائيل،‭ ‬بالأمن‭ ‬والتعايش‮»‬‭. ‬

ولم‭ ‬يوضح‭ ‬بن‭ ‬فرحان‭ ‬من‭ ‬هي‭ ‬الدول‭ ‬الأعضاء‭ ‬في‭ ‬التحالف‭ ‬الجديد‭. ‬

وكانت‭ ‬السعودية‭ ‬إحدى‭ ‬الدول‭ ‬الموقعة‭ ‬على‭ ‬بيان‭ ‬موقع‭ ‬أيضا‭ ‬من‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬وفرنسا‭ ‬ودول‭ ‬أخرى‭ ‬عربية‭ ‬وغربية‭ ‬دعا‭ ‬قبل‭ ‬يومين‭ ‬الى‭ ‬وقف‭ ‬لإطلاق‭ ‬النار‭ ‬لمدة‭ ‬21‭ ‬يوما‭ ‬في‭ ‬لبنان‭ ‬بين‭ ‬إسرائيل‭ ‬وحزب‭ ‬الله‭ ‬لإفساح‭ ‬المجال‭ ‬للدبلوماسية‭. ‬

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