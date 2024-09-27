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كومباني: بايرن سيستمتع باختبار قدراته

9/27/2024 7:15:23 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) السبت ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

‭(‬رويترز‭): ‬قال‭ ‬فينسن‭ ‬كومباني‭ ‬مدرب‭ ‬بايرن‭ ‬ميونيخ‭ ‬المنافس‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬الدرجة‭ ‬الأولى‭ ‬الألماني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬أمس‭ ‬الجمعة‭ ‬إن‭ ‬فريقه‭ ‬يتطلع‭ ‬لمواجهة‭ ‬باير‭ ‬ليفركوزن‭ ‬حامل‭ ‬اللقب‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬سعي‭ ‬فريقه‭ ‬لاستعادة‭ ‬مكانته‭ ‬كأفضل‭ ‬فريق‭ ‬في‭ ‬الدوري‭.‬

وفاز‭ ‬بايرن‭ ‬في‭ ‬كافة‭ ‬مبارياته‭ ‬الست‭ ‬التي‭ ‬خاضها‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬المسابقات‭ ‬بقيادة‭ ‬كومباني‭ ‬ويتصدر‭ ‬الدوري‭ ‬بعد‭ ‬بداية‭ ‬مثالية‭ ‬وسجل‭ ‬20‭ ‬هدفا‭ ‬في‭ ‬آخر‭ ‬ثلاث‭ ‬مباريات‭.‬

ويستضيف‭ ‬بايرن‭ ‬اليوم‭ ‬السبت‭ ‬ليفركوزن‭ ‬صاحب‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬الذي‭ ‬أصبح‭ ‬أول‭ ‬فريق‭ ‬ينهي‭ ‬الدوري‭ ‬بدون‭ ‬هزيمة‭ ‬ويتوج‭ ‬باللقب‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي‭ ‬ليضع‭ ‬حدا‭ ‬لهيمنة‭ ‬بايرن‭ ‬على‭ ‬اللقب‭ ‬والتي‭ ‬امتدت‭ ‬11‭ ‬عاما‭ ‬تواليا‭.‬

وقال‭ ‬كومباني‭ ‬للصحفيين‭ ‬‮«‬من‭ ‬الجيد‭ ‬أن‭ ‬الجميع‭ ‬متحمس‭ ‬لهذه‭ ‬المباراة‭. ‬إنها‭ ‬مواجهة‭ ‬مهمة‭ ‬أمام‭ ‬أفضل‭ ‬فريق‭ ‬في‭ ‬آخر‭ ‬12‭ ‬شهرا‭. ‬نحن‭ ‬نتطلع‭ ‬للمباراة‭. ‬لن‭ ‬تكون‭ ‬مباراة‭ ‬سهلة‭. ‬نريد‭ ‬اختبار‭ ‬أنفسنا‭ ‬ضد‭ ‬منافس‭ ‬قوي‭ ‬في‭ ‬أليانز‭ ‬أرينا‭. ‬بايرن‭ ‬المرشح‭ ‬الأوفر‭ ‬حظا‭ ‬دائما‭. ‬نتطلع‭ ‬لمواجهة‭ ‬البطل‭ ‬ونريد‭ ‬الفوز‭... ‬المباراة‭ ‬التالية‭ ‬الأهم‭ ‬دائما‭ ‬في‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭. ‬إذا‭ ‬كنت‭ ‬تقديم‭ ‬أداء‭ ‬جيدا‭ ‬فأنت‭ ‬بحاجة‭ ‬إلى‭ ‬مواصلة‭ ‬ذلك‮»‬

وواصل‭: ‬‮«‬سجلنا‭ ‬20‭ ‬هدفا‭ ‬في‭ ‬آخر‭ ‬ثلاث‭ ‬مباريات،‭ ‬لكن‭ ‬وظيفتي‭ ‬إظهار‭ ‬ما‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬نفعله‭ ‬بشكل‭ ‬أفضل‭. ‬أي‭ ‬شيء‭ ‬ممكن‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬مثل‭ ‬مواجهة‭ ‬ليفركوزن‭. ‬سنعمل‭ ‬على‭ ‬إعداد‭ ‬الفريق‭ ‬للأداء‭ ‬بأقصى‭ ‬ما‭ ‬لديه‭ ‬غدا‭. ‬ثم‭ ‬ننتقل‭ ‬إلى‭ ‬المباراة‭ ‬التالية‮»‬‭.‬

وفي‭ ‬المقابل،‭ ‬بدا‭ ‬أداء‭ ‬ليفركوزن‭ ‬الدفاعي‭ ‬ضعيفا‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬واستقبل‭ ‬تسعة‭ ‬أهداف‭ ‬في‭ ‬أربع‭ ‬مباريات‭ ‬بالدوري‭ ‬كما‭ ‬اهتزت‭ ‬شباكه‭ ‬ثلاث‭ ‬مرات‭ ‬في‭ ‬فوزه‭ ‬المثير‭ ‬4‭-‬3‭ ‬على‭ ‬فولفسبورج‭ ‬في‭ ‬مباراته‭ ‬الأخيرة‭.‬

وأشاد‭ ‬كومباني‭ ‬بالأداء‭ ‬الجماعي‭ ‬لفريقه،‭ ‬وأضاف‭ ‬‮«‬لم‭ ‬نسمح‭ ‬بأي‭ ‬فرصة‭ ‬أمام‭ ‬بريمن‭. ‬هذا‭ ‬لا‭ ‬يرجع‭ ‬فقط‭ ‬للدفاع‭. ‬نريد‭ ‬أن‭ ‬نفعل‭ ‬كل‭ ‬شيء‭ ‬كفريق‭. ‬نجحنا‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬بشكل‭ ‬جيد‭ ‬للغاية‭ ‬خلال‭ ‬المباريات‭ ‬القليلة‭ ‬الماضية‭. ‬لدي‭ ‬ثقة‭ ‬كبيرة‭ ‬في‭ ‬الفريق‮»‬‭.‬

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