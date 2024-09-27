كومباني: بايرن سيستمتع باختبار قدراته

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
السبت ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00
(رويترز): قال فينسن كومباني مدرب بايرن ميونيخ المنافس في دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم أمس الجمعة إن فريقه يتطلع لمواجهة باير ليفركوزن حامل اللقب في ظل سعي فريقه لاستعادة مكانته كأفضل فريق في الدوري.
وفاز بايرن في كافة مبارياته الست التي خاضها في كل المسابقات بقيادة كومباني ويتصدر الدوري بعد بداية مثالية وسجل 20 هدفا في آخر ثلاث مباريات.
ويستضيف بايرن اليوم السبت ليفركوزن صاحب المركز الثاني الذي أصبح أول فريق ينهي الدوري بدون هزيمة ويتوج باللقب الموسم الماضي ليضع حدا لهيمنة بايرن على اللقب والتي امتدت 11 عاما تواليا.
وقال كومباني للصحفيين «من الجيد أن الجميع متحمس لهذه المباراة. إنها مواجهة مهمة أمام أفضل فريق في آخر 12 شهرا. نحن نتطلع للمباراة. لن تكون مباراة سهلة. نريد اختبار أنفسنا ضد منافس قوي في أليانز أرينا. بايرن المرشح الأوفر حظا دائما. نتطلع لمواجهة البطل ونريد الفوز... المباراة التالية الأهم دائما في كرة القدم. إذا كنت تقديم أداء جيدا فأنت بحاجة إلى مواصلة ذلك»
وواصل: «سجلنا 20 هدفا في آخر ثلاث مباريات، لكن وظيفتي إظهار ما يمكن أن نفعله بشكل أفضل. أي شيء ممكن في مباراة مثل مواجهة ليفركوزن. سنعمل على إعداد الفريق للأداء بأقصى ما لديه غدا. ثم ننتقل إلى المباراة التالية».
وفي المقابل، بدا أداء ليفركوزن الدفاعي ضعيفا هذا الموسم واستقبل تسعة أهداف في أربع مباريات بالدوري كما اهتزت شباكه ثلاث مرات في فوزه المثير 4-3 على فولفسبورج في مباراته الأخيرة.
وأشاد كومباني بالأداء الجماعي لفريقه، وأضاف «لم نسمح بأي فرصة أمام بريمن. هذا لا يرجع فقط للدفاع. نريد أن نفعل كل شيء كفريق. نجحنا في ذلك بشكل جيد للغاية خلال المباريات القليلة الماضية. لدي ثقة كبيرة في الفريق».
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