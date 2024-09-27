الأرجنتين تعترض على قرار كونميبول

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
السبت ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00
بوينوس ايرس – (أ ف ب): أدانت السلطات الأرجنتينية الخميس قرار الاتحاد الأمريكي الجنوبي لكرة القدم (كونميبول) بمنع جماهير نادي ريفر بلايت من رفع علم يشير الى أنّ جزر فوكلاند تابعة للأرجنتين.
وقالت وزيرة الخارجية الأرجنتينية ديانا موندينو على حسابها الرسمي في منصة «إكس» (تويتر سابقا) «فوجئنا بالقرار التعسفي بحظر رفع أعلام الأرجنتين التي تشمل جزر فوكلاند في الأحداث الرياضية»، داعية الاتحاد الأمريكي الجنوبي إلى التراجع عن هذا القرار. كما وصفت القرار بأنّه اعتداء على حرية التعبير.
وقبل مباراة الإياب من الدور ربع النهائي من كأس ليبرتادوريس التي جمعت ريفر بلايت بكولو كولو التشيلي الثلاثاء في بوينوس آيرس، أبلغ الاتحاد الأمريكي الجنوبي نادي ريفر بلايت، أحد أشهر الأندية في الأرجنتين، أنه لا يمكنه رفع علم كبير يمثل جزر فوكلاند.
وكُتب على العلم «أراض أرجنتينية، ريفر لن ينسى». وتبعد جزر فوكلاند المعروفة باسم «جزر مالفيناس» في الأرجنتين حوالي 480 كلم عن البر الرئيسي للأرجنتين التي تصر على أنها ورثتها من إسبانيا عندما نالت استقلالها. وأسفر نزاع عام 1982 بين الأرجنتين والمملكة المتحدة عن مقتل 255 عسكريا بريطانيا وثلاثة من سكان الجزر و649 عسكريا أرجنتينيا.
ومنذ هزيمتها في هذا الصراع، تواصل الأرجنتين المطالبة بالسيادة على الجزر، في حين تصر بريطانيا على أنها حكمت هذه الجزر تاريخيا وأن لسكانها حق تقرير المصير.
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