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الأرجنتين تعترض على قرار كونميبول

9/27/2024 7:15:22 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) السبت ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

بوينوس‭ ‬ايرس‭ ‬ ‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬أدانت‭ ‬السلطات‭ ‬الأرجنتينية‭ ‬الخميس‭ ‬قرار‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأمريكي‭ ‬الجنوبي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ (‬كونميبول‭) ‬بمنع‭ ‬جماهير‭ ‬نادي‭ ‬ريفر‭ ‬بلايت‭ ‬من‭ ‬رفع‭ ‬علم‭ ‬يشير‭ ‬الى‭ ‬أنّ‭ ‬جزر‭ ‬فوكلاند‭ ‬تابعة‭ ‬للأرجنتين‭.‬

وقالت‭ ‬وزيرة‭ ‬الخارجية‭ ‬الأرجنتينية‭ ‬ديانا‭ ‬موندينو‭ ‬على‭ ‬حسابها‭ ‬الرسمي‭ ‬في‭ ‬منصة‭ ‬‮«‬إكس‮»‬‭ (‬تويتر‭ ‬سابقا‭) ‬‮«‬فوجئنا‭ ‬بالقرار‭ ‬التعسفي‭ ‬بحظر‭ ‬رفع‭ ‬أعلام‭ ‬الأرجنتين‭ ‬التي‭ ‬تشمل‭ ‬جزر‭ ‬فوكلاند‭ ‬في‭ ‬الأحداث‭ ‬الرياضية‮»‬،‭ ‬داعية‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأمريكي‭ ‬الجنوبي‭ ‬إلى‭ ‬التراجع‭ ‬عن‭ ‬هذا‭ ‬القرار‭. ‬كما‭ ‬وصفت‭ ‬القرار‭ ‬بأنّه‭ ‬اعتداء‭ ‬على‭ ‬حرية‭ ‬التعبير‭.‬

وقبل‭ ‬مباراة‭ ‬الإياب‭ ‬من‭ ‬الدور‭ ‬ربع‭ ‬النهائي‭ ‬من‭ ‬كأس‭ ‬ليبرتادوريس‭ ‬التي‭ ‬جمعت‭ ‬ريفر‭ ‬بلايت‭ ‬بكولو‭ ‬كولو‭ ‬التشيلي‭ ‬الثلاثاء‭ ‬في‭ ‬بوينوس‭ ‬آيرس،‭ ‬أبلغ‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأمريكي‭ ‬الجنوبي‭ ‬نادي‭ ‬ريفر‭ ‬بلايت،‭ ‬أحد‭ ‬أشهر‭ ‬الأندية‭ ‬في‭ ‬الأرجنتين،‭ ‬أنه‭ ‬لا‭ ‬يمكنه‭ ‬رفع‭ ‬علم‭ ‬كبير‭ ‬يمثل‭ ‬جزر‭ ‬فوكلاند‭.‬

وكُتب‭ ‬على‭ ‬العلم‭ ‬‮«‬أراض‭ ‬أرجنتينية،‭ ‬ريفر‭ ‬لن‭ ‬ينسى‮»‬‭. ‬وتبعد‭ ‬جزر‭ ‬فوكلاند‭ ‬المعروفة‭ ‬باسم‭ ‬‮«‬جزر‭ ‬مالفيناس‮»‬‭ ‬في‭ ‬الأرجنتين‭ ‬حوالي‭ ‬480‭ ‬كلم‭ ‬عن‭ ‬البر‭ ‬الرئيسي‭ ‬للأرجنتين‭ ‬التي‭ ‬تصر‭ ‬على‭ ‬أنها‭ ‬ورثتها‭ ‬من‭ ‬إسبانيا‭ ‬عندما‭ ‬نالت‭ ‬استقلالها‭. ‬وأسفر‭ ‬نزاع‭ ‬عام‭ ‬1982‭ ‬بين‭ ‬الأرجنتين‭ ‬والمملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬عن‭ ‬مقتل‭ ‬255‭ ‬عسكريا‭ ‬بريطانيا‭ ‬وثلاثة‭ ‬من‭ ‬سكان‭ ‬الجزر‭ ‬و649‭ ‬عسكريا‭ ‬أرجنتينيا‭.‬

ومنذ‭ ‬هزيمتها‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الصراع،‭ ‬تواصل‭ ‬الأرجنتين‭ ‬المطالبة‭ ‬بالسيادة‭ ‬على‭ ‬الجزر،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬تصر‭ ‬بريطانيا‭ ‬على‭ ‬أنها‭ ‬حكمت‭ ‬هذه‭ ‬الجزر‭ ‬تاريخيا‭ ‬وأن‭ ‬لسكانها‭ ‬حق‭ ‬تقرير‭ ‬المصير‭.‬

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