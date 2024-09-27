المغرب لتخطي إصاباته وتحقيق إنجاز تاريخي

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) السبت ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

بيروت‭ (‬لبنان‭) ‬ – ‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬يأمل‭ ‬المغرب‭ ‬في‭ ‬تخطي‭ ‬إصاباته‭ ‬وتحقيق‭ ‬إنجاز‭ ‬تاريخي‭ ‬ببلوغ‭ ‬الدور‭ ‬نصف‭ ‬النهائي‭ ‬من‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬لكرة‭ ‬الصالات‭ (‬فوتسال‭) ‬المقامة‭ ‬حاليا‭ ‬في‭ ‬أوزبكستان،‭ ‬لكن‭ ‬سيكون‭ ‬عليه‭ ‬تجاوز‭ ‬عقبة‭ ‬البرازيل‭ ‬القوية‭ ‬وحاملة‭ ‬اللقب‭ ‬خمس‭ ‬مرات‭ ‬الأحد‭.‬

وجاء‭ ‬تأهل‭ ‬المغرب‭ ‬إلى‭ ‬دور‭ ‬الثمانية‭ ‬بعد‭ ‬فوز‭ ‬مثير‭ ‬على‭ ‬إيران‭ ‬4‭-‬3‭ ‬في‭ ‬دور‭ ‬الـ16،‭ ‬فيما‭ ‬عبرت‭ ‬البرازيل‭ ‬بسهولة‭ ‬بفوزها‭ ‬على‭ ‬كوستاريكا‭ ‬5‭-‬0‭.‬

وتتجدد‭ ‬المواجهة‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬التقيا‭ ‬في‭ ‬الدور‭ ‬عينه‭ ‬من‭ ‬النسخة‭ ‬الماضية‭ ‬في‭ ‬ليتوانيا‭ ‬عندما‭ ‬فازت‭ ‬البرازيل‭ ‬بصعوبة‭ ‬1‭-‬0‭. ‬

قال‭ ‬نجمه‭ ‬سفيان‭ ‬الشعراوي‭ ‬لموقع‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ (‬فيفا‭): ‬‮«‬البرازيل‭ ‬فريق‭ ‬رائع،‭ ‬رائع،‭ ‬رائع،‭ ‬لكننا‭ ‬نؤمن‭ ‬بحظوظنا‭. ‬كل‭ ‬المغاربة‭ ‬يصلون‭ ‬لأجلنا‭. ‬بفضل‭ ‬دعمهم‭ ‬سيكون‭ ‬بمقدورنا‭ ‬الفوز‭ ‬على‭ ‬البرازيل‮»‬‭.‬

ويدرك‭ ‬المنتخب‭ ‬المغربي‭ ‬صعوبة‭ ‬المهمة‭ ‬أمام‭ ‬أبطال‭ ‬العالم‭ ‬خمس‭ ‬مرات‭ ‬آخرها‭ ‬عام‭ ‬2012،‭ ‬إذ‭ ‬سيكون‭ ‬أمام‭ ‬فرصة‭ ‬تحقيق‭ ‬إنجاز‭ ‬تاريخي‭ ‬ببلوغ‭ ‬الدور‭ ‬نصف‭ ‬النهائي‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬ربع‭ ‬مشاركة‭ ‬متتالية‭ ‬له‭ ‬في‭ ‬المونديال‭.‬

أضاف‭ ‬الشعراوي‭ (‬27‭ ‬عاما‭) ‬المحترف‭ ‬في‭ ‬فرنسا‭ ‬بعد‭ ‬الفوز‭ ‬على‭ ‬إيران‭ ‬‮«‬لدينا‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الإصابات،‭ ‬وخسرنا‭ ‬لاعبا‭ ‬إضافيا‭ ‬اليوم،‭ ‬فارتفع‭ ‬العدد‭ ‬إلى‭ ‬ثمانية‭ ‬مصابين‭. ‬أن‭ ‬تسجل‭ ‬أربعة‭ ‬أهداف‭ ‬في‭ ‬شوط‭ ‬واحد‭ ‬أمام‭ ‬فريق‭ ‬مثل‭ ‬إيران‭ ‬هو‭ ‬شيء‭ ‬مهم‭. ‬عادوا‭ ‬في‭ ‬الشوط‭ ‬الثاني‭ ‬لكن‭ ‬كنا‭ ‬صبورين‭ ‬ودافعنا‭ ‬جيدا‮»‬‭.‬

وحلّ‭ ‬منتخب‭ ‬أسود‭ ‬الأطلس‭ ‬وصيفا‭ ‬لمجموعته‭ ‬الخامسة‭ ‬في‭ ‬الدور‭ ‬الأول،‭ ‬خلف‭ ‬البرتغال‭ ‬حاملة‭ ‬اللقب‭ ‬في‭ ‬المجموعة‭ ‬الخامسة‭ ‬من‭ ‬فوزين‭ ‬على‭ ‬طاجيكستان‭ ‬4‭-‬2‭ ‬وبنما‭ ‬6‭-‬3‭ ‬وخسارة‭ ‬أمام‭ ‬البرتغال‭ ‬1‭-‬4‭.‬

بدوره،‭ ‬قال‭ ‬مدرب‭ ‬منتخب‭ ‬المغرب‭ ‬هشام‭ ‬الدكيك‭ ‬‮«‬لن‭ ‬ننزل‭ ‬أيدينا‭ ‬أمام‭ ‬البرازيل،‭ ‬وسنلعب‭ ‬ضدهم‭ ‬بنفس‭ ‬الحماس،‭ ‬رغم‭ ‬أن‭ ‬لدينا‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬التحديات،‭ ‬لكن‭ ‬نثق‭ ‬في‭ ‬اللاعبين‮»‬‭.‬

وتابع‭ ‬‮«‬أشكر‭ ‬الجمهور‭ ‬المغربي‭ ‬على‭ ‬الدعم‭ ‬والمساندة،‭ ‬ومن‭ ‬المؤكد‭ ‬أن‭ ‬الجماهير‭ ‬فهمت‭ ‬الآن‭ ‬بأنّ‭ ‬هناك‭ ‬تطورا‭ ‬في‭ ‬الفوتسال،‭ ‬ولم‭ ‬تعد‭ ‬هناك‭ ‬فوارق‭ ‬بين‭ ‬المنتخبات‮»‬‭.‬

ولم‭ ‬يسبق‭ ‬لأي‭ ‬منتخب‭ ‬عربي‭ ‬أو‭ ‬إفريقي‭ ‬أن‭ ‬بلغ‭ ‬الدور‭ ‬نصف‭ ‬النهائي‭ ‬في‭ ‬مونديال‭ ‬الفوتسال‭ ‬منذ‭ ‬نسخته‭ ‬الأولى‭ ‬عام‭ ‬1989،‭ ‬مما‭ ‬يضع‭ ‬المغرب‭ ‬على‭ ‬عتبة‭ ‬تحقيق‭ ‬إنجاز‭ ‬تاريخي‭ ‬غير‭ ‬مسبوق‭.‬



