المغرب لتخطي إصاباته وتحقيق إنجاز تاريخي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
السبت ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00
بيروت (لبنان) – (أ ف ب): يأمل المغرب في تخطي إصاباته وتحقيق إنجاز تاريخي ببلوغ الدور نصف النهائي من كأس العالم لكرة الصالات (فوتسال) المقامة حاليا في أوزبكستان، لكن سيكون عليه تجاوز عقبة البرازيل القوية وحاملة اللقب خمس مرات الأحد.
وجاء تأهل المغرب إلى دور الثمانية بعد فوز مثير على إيران 4-3 في دور الـ16، فيما عبرت البرازيل بسهولة بفوزها على كوستاريكا 5-0.
وتتجدد المواجهة بين البلدين بعد أن التقيا في الدور عينه من النسخة الماضية في ليتوانيا عندما فازت البرازيل بصعوبة 1-0.
قال نجمه سفيان الشعراوي لموقع الاتحاد الدولي (فيفا): «البرازيل فريق رائع، رائع، رائع، لكننا نؤمن بحظوظنا. كل المغاربة يصلون لأجلنا. بفضل دعمهم سيكون بمقدورنا الفوز على البرازيل».
ويدرك المنتخب المغربي صعوبة المهمة أمام أبطال العالم خمس مرات آخرها عام 2012، إذ سيكون أمام فرصة تحقيق إنجاز تاريخي ببلوغ الدور نصف النهائي للمرة الأولى في ربع مشاركة متتالية له في المونديال.
أضاف الشعراوي (27 عاما) المحترف في فرنسا بعد الفوز على إيران «لدينا العديد من الإصابات، وخسرنا لاعبا إضافيا اليوم، فارتفع العدد إلى ثمانية مصابين. أن تسجل أربعة أهداف في شوط واحد أمام فريق مثل إيران هو شيء مهم. عادوا في الشوط الثاني لكن كنا صبورين ودافعنا جيدا».
وحلّ منتخب أسود الأطلس وصيفا لمجموعته الخامسة في الدور الأول، خلف البرتغال حاملة اللقب في المجموعة الخامسة من فوزين على طاجيكستان 4-2 وبنما 6-3 وخسارة أمام البرتغال 1-4.
بدوره، قال مدرب منتخب المغرب هشام الدكيك «لن ننزل أيدينا أمام البرازيل، وسنلعب ضدهم بنفس الحماس، رغم أن لدينا الكثير من التحديات، لكن نثق في اللاعبين».
وتابع «أشكر الجمهور المغربي على الدعم والمساندة، ومن المؤكد أن الجماهير فهمت الآن بأنّ هناك تطورا في الفوتسال، ولم تعد هناك فوارق بين المنتخبات».
ولم يسبق لأي منتخب عربي أو إفريقي أن بلغ الدور نصف النهائي في مونديال الفوتسال منذ نسخته الأولى عام 1989، مما يضع المغرب على عتبة تحقيق إنجاز تاريخي غير مسبوق.
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