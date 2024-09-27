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منع جمهور برشلونة من حضور مباراة

9/27/2024 7:15:19 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) السبت ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

مدريد‭ ‬ ‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬عاقب‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ (‬ويفا‭) ‬نادي‭ ‬برشلونة‭ ‬الإسباني‭ ‬بخوض‭ ‬مباراته‭ ‬المقبلة‭ ‬خارج‭ ‬أرضه‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬حضور‭ ‬جمهوره،‭ ‬وغرّمه‭ ‬11‭ ‬ألف‭ ‬دولار‭ ‬بسبب‭ ‬رفع‭ ‬لافتة‭ ‬عنصرية،‭ ‬وفقا‭ ‬لما‭ ‬أعلن‭ ‬أمس‭ ‬الجمعة‭.‬

ورفع‭ ‬مشجعو‭ ‬النادي‭ ‬الكاتالوني‭ ‬لافتة‭ ‬حملت‭ ‬عبارة‭ ‬‮«‬ Flick ‭ ‬ Heil ‮»‬‭ (‬فليك‭ ‬هايل‭)‬،‭ ‬مستوحاة‭ ‬من‭ ‬التحية‭ ‬النازية‭ ‬‮«‬ Sieg ‭ ‬ Heil ‮»‬‭ (‬زيغ‭ ‬هايل‭)‬،‭ ‬في‭ ‬إشارة‭ ‬إلى‭ ‬مدرب‭ ‬الفريق‭ ‬الألماني‭ ‬هانزي‭ ‬فليك،‭ ‬وذلك‭ ‬خلال‭ ‬الخسارة‭ ‬أمام‭ ‬موناكو‭ ‬الفرنسي‭ ‬1‭-‬2‭ ‬في‭ ‬19‭ ‬الشهر‭ ‬الحالي‭.‬

وعلّق‭ ‬برشلونة‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬‮«‬يرفض‭ ‬برشلونة‭ ‬أي‭ ‬نوع‭ ‬من‭ ‬التبرير‭ ‬للعنف‮»‬،‭ ‬مضيفا‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬سيلتزم‭ ‬بتطبيق‭ ‬هذه‭ ‬العقوبة‮»‬‭.‬

وتابع‭ ‬‮«‬سيعمل‭ ‬النادي‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬التدابير‭ ‬الحالية‭ ‬واعتماد‭ ‬مبادرات‭ ‬إضافية‭ ‬مناسبة‭ ‬لمنع‭ ‬تكرار‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬الحوادث‭ ‬وتطبيق‭ ‬العقوبات‭ ‬على‭ ‬المسؤولين‮»‬‭.‬

ويلعب‭ ‬برشلونة‭ ‬مباراته‭ ‬المقبلة‭ ‬خارج‭ ‬أرضه‭ ‬أمام‭ ‬النجم‭ ‬الأحمر‭ ‬الصربي‭ ‬في‭ ‬بلغراد،‭ ‬في‭ ‬السادس‭ ‬من‭ ‬نوفمبر‭.‬


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