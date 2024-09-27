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منتخب الشباب يكتسح النيبال برباعية

9/27/2024 7:15:14 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) السبت ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

اكتسح‭ ‬منتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬للشباب‭ (‬تحت‭ ‬20‭ ‬عاماً‭) ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬منتخب‭ ‬النيبال‭ ‬بنتيجة‭ ‬أربعة‭ ‬أهداف‭ ‬دون‭ ‬رد،‭ ‬وسجل‭ ‬الأهداف‭ ‬سامي‭ ‬بسام‭ (‬27‭) ‬و‭(‬73‭)‬،‭ ‬وخالد‭ ‬الخلف‭ (‬46‭)‬،‭ ‬وعلي‭ ‬أحمد‭ ‬حسن‭ (‬84‭)‬،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬اللقاء‭ ‬الذي‭ ‬جرى‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬جامعة‭ ‬فيو‭ ‬جين‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬تايبيه‭.‬

جاءت‭ ‬هذه‭ ‬المباراة‭ ‬ضمن‭ ‬الجولة‭ ‬الثالثة‭ ‬من‭ ‬منافسات‭ ‬المجموعة‭ ‬الثانية‭ ‬في‭ ‬تصفيات‭ ‬كأس‭ ‬آسيا‭ ‬للشباب‭ ‬تحت‭ ‬20‭ ‬عاما،‭ ‬والمؤهلة‭ ‬إلى‭ ‬نهائيات‭ ‬كأس‭ ‬آسيا‭ ‬2025‭ ‬في‭ ‬الصين‭.‬

وبهذا‭ ‬الفوز‭ ‬أبقى‭ ‬منتخبنا‭ ‬للشباب‭ ‬على‭ ‬آماله‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬برصيد‭ ‬6‭ ‬نقاط‭ ‬متساويا‭ ‬مع‭ ‬منتخبي‭ ‬أوزبكستان‭ ‬وكمبوديا‭ ‬في‭ ‬عدد‭ ‬النقاط،‭ ‬بينما‭ ‬تجمد‭ ‬رصيد‭ ‬النيبال‭ ‬عند‭ ‬3‭ ‬نقاط،‭ ‬وتذيل‭ ‬الترتيب‭ ‬منتخب‭ ‬الصين‭ ‬تايبيه‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬نقاط‭.‬

وسيلعب‭ ‬منتخبنا‭ ‬للشباب‭ ‬مباراته‭ ‬الأخيرة‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬المجموعات‭ ‬يوم‭ ‬الأحد‭ ‬أمام‭ ‬أوزبكستان،‭ ‬عند‭ ‬الساعة‭ ‬10‭ ‬صباحاً‭ ‬بتوقيت‭ ‬البحرين،‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬جامعة‭ ‬فيو‭ ‬جين‭.‬

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