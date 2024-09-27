منتخب الشباب يكتسح النيبال برباعية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
السبت ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00
اكتسح منتخبنا الوطني للشباب (تحت 20 عاماً) لكرة القدم منتخب النيبال بنتيجة أربعة أهداف دون رد، وسجل الأهداف سامي بسام (27) و(73)، وخالد الخلف (46)، وعلي أحمد حسن (84)، وذلك في اللقاء الذي جرى على ملعب جامعة فيو جين في مدينة تايبيه.
جاءت هذه المباراة ضمن الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثانية في تصفيات كأس آسيا للشباب تحت 20 عاما، والمؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا 2025 في الصين.
وبهذا الفوز أبقى منتخبنا للشباب على آماله في البطولة برصيد 6 نقاط متساويا مع منتخبي أوزبكستان وكمبوديا في عدد النقاط، بينما تجمد رصيد النيبال عند 3 نقاط، وتذيل الترتيب منتخب الصين تايبيه من دون نقاط.
وسيلعب منتخبنا للشباب مباراته الأخيرة في دوري المجموعات يوم الأحد أمام أوزبكستان، عند الساعة 10 صباحاً بتوقيت البحرين، على ملعب جامعة فيو جين.
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