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افتتاح الجولة الرابعة من دوري خالد بن حمد

9/27/2024 7:15:12 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كتب‭: ‬أحمد‭ ‬توفيق السبت ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

تفتتح‭ ‬اليوم‭ ‬السبت‭ ‬منافسات‭ ‬الجولة‭ ‬الرابعة‭ ‬من‭ ‬دوري‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬لكرة‭ ‬اليد‭ ‬بإقامة‭ ‬مباراة‭ ‬واحدة‭ ‬تجمع‭ ‬بين‭ ‬التضامن‭ ‬ونظيره‭ ‬الدير‭ ‬عند‭ ‬الساعة‭ ‬6‭:‬30‭ ‬مساءً‭.‬

وتقام‭ ‬يوم‭ ‬غد‭ ‬الأحد‭ ‬مواجهتين،‭ ‬الأولى‭ ‬بين‭ ‬البحرين‭ ‬والاتحاد،‭ ‬وفي‭ ‬الثانية‭ ‬في‭ ‬قمة‭ ‬مباريات‭ ‬الجولة‭ ‬بين‭ ‬الأهلي‭ ‬والشباب،‭ ‬وتختتم‭ ‬الجولة‭ ‬يوم‭ ‬الإثنين‭ ‬بإقامة‭ ‬مباراتين،‭ ‬الأولى‭ ‬تجمع‭ ‬بين‭ ‬باربار‭ ‬وسماهيج،‭ ‬والثانية‭ ‬بين‭ ‬الاتفاق‭ ‬والنجمة‭.‬

ويشير‭ ‬الترتيب‭ ‬العام‭ ‬للمسابقة‭ ‬قبل‭ ‬انطلاقة‭ ‬الجولة‭ ‬الرابعة‭ ‬إلى‭ ‬تصدر‭ ‬الأهلي‭ ‬برصيد‭ (‬9‭ ‬نقاط‭) ‬بفارق‭ ‬الأهداف،‭ ‬ويأتي‭ ‬من‭ ‬بعده‭ ‬الشباب‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬برصيد‭ (‬9‭ ‬نقاط‭)‬،‭ ‬النجمة‭ ‬ثالثاً‭ ‬برصيد‭ (‬7‭ ‬نقاط‭)‬،‭ ‬الاتفاق‭ ‬رابعاً‭ ‬برصيد‭ (‬7‭ ‬نقاط‭)‬،‭ ‬باربار‭ ‬خامساً‭ (‬5‭ ‬نقاط‭)‬،‭ ‬توبلي‭ ‬سادساً‭ ‬برصيد‭ (‬5‭ ‬نقاط‭)‬،‭ ‬سماهيج‭ ‬سابعاً‭ ‬برصيد‭ (‬5‭ ‬نقاط‭)‬،‭ ‬الدير‭ ‬ثامناً‭ ‬برصيد‭ (‬4‭ ‬نقاط‭) ‬الاتحاد‭ ‬تاسعاً‭ ‬برصيد‭ (‬4‭ ‬نقاط‭)‬،‭ ‬البحرين‭ ‬عاشراً‭ ‬برصيد‭ (‬3‭ ‬نقاط‭)‬،‭ ‬وأخيراً‭ ‬التضامن‭ ‬برصيد‭ (‬نقطتين‭).‬

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