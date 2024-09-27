افتتاح الجولة الرابعة من دوري خالد بن حمد

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
كتب: أحمد توفيق
السبت ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00
تفتتح اليوم السبت منافسات الجولة الرابعة من دوري خالد بن حمد لكرة اليد بإقامة مباراة واحدة تجمع بين التضامن ونظيره الدير عند الساعة 6:30 مساءً.
وتقام يوم غد الأحد مواجهتين، الأولى بين البحرين والاتحاد، وفي الثانية في قمة مباريات الجولة بين الأهلي والشباب، وتختتم الجولة يوم الإثنين بإقامة مباراتين، الأولى تجمع بين باربار وسماهيج، والثانية بين الاتفاق والنجمة.
ويشير الترتيب العام للمسابقة قبل انطلاقة الجولة الرابعة إلى تصدر الأهلي برصيد (9 نقاط) بفارق الأهداف، ويأتي من بعده الشباب في المركز الثاني برصيد (9 نقاط)، النجمة ثالثاً برصيد (7 نقاط)، الاتفاق رابعاً برصيد (7 نقاط)، باربار خامساً (5 نقاط)، توبلي سادساً برصيد (5 نقاط)، سماهيج سابعاً برصيد (5 نقاط)، الدير ثامناً برصيد (4 نقاط) الاتحاد تاسعاً برصيد (4 نقاط)، البحرين عاشراً برصيد (3 نقاط)، وأخيراً التضامن برصيد (نقطتين).
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