النصر يفوز بثنائية والاتحاد يكتسح برباعية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
السبت ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00
(د ب أ) - فاز النصر على الوحدة 2 /صفر، أمس الجمعة، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي لكرة القدم وتقدم النصر في الدقيقة 41 عن طريق أنجيلو جابرييل، قبل أن يضيف النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الهدف الثاني في الدقيقة 56 من ضربة جزاء.
وشهدت المباراة تعرض وليد باخشوين لاعب الوحدة للطرد في الدقيقة 86، ورفع النصر رصيده إلى 11 نقطة في المركز الثاني، بفارق نقطة خلف المتصدر وحامل اللقب فريق الهلال، والذي يلعب اليوم السبت مع مضيفه الخلود، على الجانب الآخر، تجمد رصيد الوحدة عند أربع نقاط في المركز الرابع عشر.
وفي مباراة ثانية فاز الاتحاد على ضيفه الخليج 1/4، وتقدم الخليج في الدقيقة الخامسة عن طريق خالد ناري، قبل أن يدرك كريم بنزيمة التعادل للاتحاد في الدقيقة 49،وفي الدقيقة 56 سجل حسام عوار الهدف الثاني للاتحاد، فيما أضاف زميله ستيف برخوين الهدف الثالث في الدقيقة68 واختتم حمد الغامدي رباعية الاتحاد في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.
ورفع الاتحاد رصيده إلى 12 نقطة لينتزع الوصافة من النصر الذي فاز في وقت سابق من اليوم الجمعة على الوحدة 2 1/، ليبقى خلف الهلال المتصدر بفارق الأهداف على الجانب الآخر، تجمد رصيد الخليج عند أربع نقاط في المركز الثالث عشر.
وفي مباراة أخرى بنفس الجولة، فاز القادسية على الأهلي 1 /صفر، وسجل النجم الجابوني بيير إيمريك أوباميانج هدف المباراة الوحيد للقادسية من ضربة جزاء في الدقيقة 43،ورفع القادسية رصيده إلى عشر نقاط في المركز الرابع، فيما تجمد رصيد الأهلي عند سبع نقاط في المركز السابع.
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