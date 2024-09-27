النصر يفوز بثنائية والاتحاد يكتسح برباعية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) السبت ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

‭ (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭) - ‬فاز‭ ‬النصر‭ ‬على‭ ‬الوحدة‭ ‬2‭ /‬صفر،‭ ‬أمس‭ ‬الجمعة،‭ ‬ضمن‭ ‬منافسات‭ ‬الجولة‭ ‬الخامسة‭ ‬من‭ ‬دوري‭ ‬روشن‭ ‬السعودي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬وتقدم‭ ‬النصر‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬41‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬أنجيلو‭ ‬جابرييل،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يضيف‭ ‬النجم‭ ‬البرتغالي‭ ‬كريستيانو‭ ‬رونالدو‭ ‬الهدف‭ ‬الثاني‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬56‭ ‬من‭ ‬ضربة‭ ‬جزاء‭.‬

وشهدت‭ ‬المباراة‭ ‬تعرض‭ ‬وليد‭ ‬باخشوين‭ ‬لاعب‭ ‬الوحدة‭ ‬للطرد‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬86،‭ ‬ورفع‭ ‬النصر‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ ‬11‭ ‬نقطة‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثاني،‭ ‬بفارق‭ ‬نقطة‭ ‬خلف‭ ‬المتصدر‭ ‬وحامل‭ ‬اللقب‭ ‬فريق‭ ‬الهلال،‭ ‬والذي‭ ‬يلعب‭ ‬اليوم‭ ‬السبت‭ ‬مع‭ ‬مضيفه‭ ‬الخلود،‭ ‬على‭ ‬الجانب‭ ‬الآخر،‭ ‬تجمد‭ ‬رصيد‭ ‬الوحدة‭ ‬عند‭ ‬أربع‭ ‬نقاط‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الرابع‭ ‬عشر‭.‬

‭ ‬وفي‭ ‬مباراة‭ ‬ثانية‭ ‬فاز‭ ‬الاتحاد‭ ‬على‭ ‬ضيفه‭ ‬الخليج‭ ‬1‭/‬4،‭ ‬وتقدم‭ ‬الخليج‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬الخامسة‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬خالد‭ ‬ناري،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يدرك‭ ‬كريم‭ ‬بنزيمة‭ ‬التعادل‭ ‬للاتحاد‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬49،وفي‭ ‬الدقيقة‭ ‬56‭ ‬سجل‭ ‬حسام‭ ‬عوار‭ ‬الهدف‭ ‬الثاني‭ ‬للاتحاد،‭ ‬فيما‭ ‬أضاف‭ ‬زميله‭ ‬ستيف‭ ‬برخوين‭ ‬الهدف‭ ‬الثالث‭ ‬في‭ ‬الدقيقة68‭ ‬واختتم‭ ‬حمد‭ ‬الغامدي‭ ‬رباعية‭ ‬الاتحاد‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬الخامسة‭ ‬من‭ ‬الوقت‭ ‬المحتسب‭ ‬بدلا‭ ‬من‭ ‬الضائع‭ ‬للشوط‭ ‬الثاني‭.‬

ورفع‭ ‬الاتحاد‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ ‬12‭ ‬نقطة‭ ‬لينتزع‭ ‬الوصافة‭ ‬من‭ ‬النصر‭ ‬الذي‭ ‬فاز‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬من‭ ‬اليوم‭ ‬الجمعة‭ ‬على‭ ‬الوحدة‭ ‬2‭ ‬1‭/‬،‭ ‬ليبقى‭ ‬خلف‭ ‬الهلال‭ ‬المتصدر‭ ‬بفارق‭ ‬الأهداف‭ ‬على‭ ‬الجانب‭ ‬الآخر،‭ ‬تجمد‭ ‬رصيد‭ ‬الخليج‭ ‬عند‭ ‬أربع‭ ‬نقاط‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬عشر‭.‬

وفي‭ ‬مباراة‭ ‬أخرى‭ ‬بنفس‭ ‬الجولة،‭ ‬فاز‭ ‬القادسية‭ ‬على‭ ‬الأهلي‭ ‬1‭ /‬صفر،‭ ‬وسجل‭ ‬النجم‭ ‬الجابوني‭ ‬بيير‭ ‬إيمريك‭ ‬أوباميانج‭ ‬هدف‭ ‬المباراة‭ ‬الوحيد‭ ‬للقادسية‭ ‬من‭ ‬ضربة‭ ‬جزاء‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬43،ورفع‭ ‬القادسية‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ ‬عشر‭ ‬نقاط‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الرابع،‭ ‬فيما‭ ‬تجمد‭ ‬رصيد‭ ‬الأهلي‭ ‬عند‭ ‬سبع‭ ‬نقاط‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬السابع‭. ‬



