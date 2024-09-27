Saturday, 28 September 2024 03:42 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الخالدية يكسب القمة ويتصدر.. والمالكية يُحدث المفاجأة

9/27/2024 7:15:07 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كتب: أحمد جواد السبت ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

فاز‭ ‬فريق‭ ‬الخالدية‭ ‬على‭ ‬الرفاع‭ ‬بنتيجة‭ (‬1-صفر‭)‬،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬التي‭ ‬أقيمت‭ ‬على‭ ‬استاد‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني،‭ ‬في‭ ‬ختام‭ ‬الجولة‭ ‬الثانية‭ ‬من‭ ‬منافسات‭ ‬دوري‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬الممتاز‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬ورفع‭ ‬الخالدية‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ ‬6‭ ‬نقاط‭ ‬ليتصدر‭ ‬الترتيب،‭ ‬بينما‭ ‬بقي‭ ‬الرفاع‭ ‬على‭ ‬3‭ ‬نقاط،‭ ‬أحرز‭ ‬هدف‭ ‬المباراة‭ ‬الوحيد‭ ‬كميل‭ ‬الأسود‭ (‬37‭).‬‮

المالكية‭ ‬والمحرق

فجر‭ ‬المالكية‭ ‬أولى‭ ‬مفاجأة‭ ‬الموسم‭ ‬بعد‭ ‬أدائه‭ ‬الكبير‭ ‬أمام‭ ‬فريق‭ ‬المحرق‭ ‬المرشح‭ ‬الدائم‭ ‬للبطولة،‭ ‬وانتهى‭ ‬اللقاء‭ ‬بتعادل‭ ‬الفريقين‭ ‬بنتيجة‭ (‬1-1‭)‬،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬اللقاء‭ ‬الجماهيري‭ ‬على‭ ‬استاد‭ ‬مدينة‭ ‬خليفة‭ ‬الرياضية،‭ ‬وسجل‭ ‬هدف‭ ‬المالكية‭ ‬عيسى‭ ‬البري‭ (‬6‭)‬،‭ ‬بينما‭ ‬سجل‭ ‬هدف‭ ‬المحرق‭ ‬جونينهو‭ (‬78‭) ‬من‭ ‬ركلة‭ ‬جزاء،‭ ‬وأضاع‭ ‬مثلها‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬بدل‭ ‬الضائع‭.‬


‬عودة‭ ‬الأهلي‮

وفي‭ ‬ثالث‭ ‬المباريات‭ ‬عاد‭ ‬الأهلي‭ ‬بنقاط‭ ‬المباراة‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬فريق‭ ‬النجمة،‭ ‬وانتهت‭ ‬المواجهة‭ ‬بنتيجة‭ (‬3-2‭) ‬لصالحه،‭ ‬في‭ ‬اللقاء‭ ‬الذي‭ ‬احتضنه‭ ‬ملعب‭ ‬الشيخ‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬في‭ ‬عراد‭ ‬بنادي‭ ‬المحرق،‭ ‬وسجل‭ ‬أهداف‭ ‬الأهلي‭ ‬الأرجنتيني‭ ‬توباريس‭ (‬15و66‭)‬،‭ ‬وعبدالله‭ ‬الحشاش‭ (‬74‭)‬،‭ ‬بينما‭ ‬سجل‭ ‬هدفي‭ ‬النجمة‭ ‬محمد‭ ‬الرميحي‭ (‬40‭)‬،‭ ‬محمد‭ ‬المرمور‭ (‬44‭).‬‮

وبهذه‭ ‬النتيجة‭ ‬حصد‭ ‬الأهلي‭ ‬أول‭ ‬ثلاث‭ ‬نقاط،‭ ‬فيما‭ ‬خرج‭ ‬النجمة‭ ‬من‭ ‬اللقاء‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬رصيد‭ ‬لخسارته‭ ‬الثانية‭.‬

MENAFN27092024000055011008ID1108724361

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث