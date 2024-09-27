الخالدية يكسب القمة ويتصدر.. والمالكية يُحدث المفاجأة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) كتب: أحمد جواد السبت ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

فاز‭ ‬فريق‭ ‬الخالدية‭ ‬على‭ ‬الرفاع‭ ‬بنتيجة‭ (‬1-صفر‭)‬،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬التي‭ ‬أقيمت‭ ‬على‭ ‬استاد‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني،‭ ‬في‭ ‬ختام‭ ‬الجولة‭ ‬الثانية‭ ‬من‭ ‬منافسات‭ ‬دوري‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬الممتاز‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬ورفع‭ ‬الخالدية‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ ‬6‭ ‬نقاط‭ ‬ليتصدر‭ ‬الترتيب،‭ ‬بينما‭ ‬بقي‭ ‬الرفاع‭ ‬على‭ ‬3‭ ‬نقاط،‭ ‬أحرز‭ ‬هدف‭ ‬المباراة‭ ‬الوحيد‭ ‬كميل‭ ‬الأسود‭ (‬37‭).‬‮

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المالكية‭ ‬والمحرق

فجر‭ ‬المالكية‭ ‬أولى‭ ‬مفاجأة‭ ‬الموسم‭ ‬بعد‭ ‬أدائه‭ ‬الكبير‭ ‬أمام‭ ‬فريق‭ ‬المحرق‭ ‬المرشح‭ ‬الدائم‭ ‬للبطولة،‭ ‬وانتهى‭ ‬اللقاء‭ ‬بتعادل‭ ‬الفريقين‭ ‬بنتيجة‭ (‬1-1‭)‬،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬اللقاء‭ ‬الجماهيري‭ ‬على‭ ‬استاد‭ ‬مدينة‭ ‬خليفة‭ ‬الرياضية،‭ ‬وسجل‭ ‬هدف‭ ‬المالكية‭ ‬عيسى‭ ‬البري‭ (‬6‭)‬،‭ ‬بينما‭ ‬سجل‭ ‬هدف‭ ‬المحرق‭ ‬جونينهو‭ (‬78‭) ‬من‭ ‬ركلة‭ ‬جزاء،‭ ‬وأضاع‭ ‬مثلها‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬بدل‭ ‬الضائع‭.‬

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‬عودة‭ ‬الأهلي‮

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وفي‭ ‬ثالث‭ ‬المباريات‭ ‬عاد‭ ‬الأهلي‭ ‬بنقاط‭ ‬المباراة‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬فريق‭ ‬النجمة،‭ ‬وانتهت‭ ‬المواجهة‭ ‬بنتيجة‭ (‬3-2‭) ‬لصالحه،‭ ‬في‭ ‬اللقاء‭ ‬الذي‭ ‬احتضنه‭ ‬ملعب‭ ‬الشيخ‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬في‭ ‬عراد‭ ‬بنادي‭ ‬المحرق،‭ ‬وسجل‭ ‬أهداف‭ ‬الأهلي‭ ‬الأرجنتيني‭ ‬توباريس‭ (‬15و66‭)‬،‭ ‬وعبدالله‭ ‬الحشاش‭ (‬74‭)‬،‭ ‬بينما‭ ‬سجل‭ ‬هدفي‭ ‬النجمة‭ ‬محمد‭ ‬الرميحي‭ (‬40‭)‬،‭ ‬محمد‭ ‬المرمور‭ (‬44‭).‬‮

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وبهذه‭ ‬النتيجة‭ ‬حصد‭ ‬الأهلي‭ ‬أول‭ ‬ثلاث‭ ‬نقاط،‭ ‬فيما‭ ‬خرج‭ ‬النجمة‭ ‬من‭ ‬اللقاء‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬رصيد‭ ‬لخسارته‭ ‬الثانية‭.‬