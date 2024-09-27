الخالدية يكسب القمة ويتصدر.. والمالكية يُحدث المفاجأة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
كتب: أحمد جواد
السبت ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00
فاز فريق الخالدية على الرفاع بنتيجة (1-صفر)، وذلك في المباراة التي أقيمت على استاد البحرين الوطني، في ختام الجولة الثانية من منافسات دوري ناصر بن حمد الممتاز لكرة القدم، ورفع الخالدية رصيده إلى 6 نقاط ليتصدر الترتيب، بينما بقي الرفاع على 3 نقاط، أحرز هدف المباراة الوحيد كميل الأسود (37).
المالكية والمحرق
فجر المالكية أولى مفاجأة الموسم بعد أدائه الكبير أمام فريق المحرق المرشح الدائم للبطولة، وانتهى اللقاء بتعادل الفريقين بنتيجة (1-1)، وذلك في اللقاء الجماهيري على استاد مدينة خليفة الرياضية، وسجل هدف المالكية عيسى البري (6)، بينما سجل هدف المحرق جونينهو (78) من ركلة جزاء، وأضاع مثلها في الوقت بدل الضائع.
عودة الأهلي
وفي ثالث المباريات عاد الأهلي بنقاط المباراة على حساب فريق النجمة، وانتهت المواجهة بنتيجة (3-2) لصالحه، في اللقاء الذي احتضنه ملعب الشيخ علي بن محمد آل خليفة في عراد بنادي المحرق، وسجل أهداف الأهلي الأرجنتيني توباريس (15و66)، وعبدالله الحشاش (74)، بينما سجل هدفي النجمة محمد الرميحي (40)، محمد المرمور (44).
وبهذه النتيجة حصد الأهلي أول ثلاث نقاط، فيما خرج النجمة من اللقاء من دون رصيد لخسارته الثانية.
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