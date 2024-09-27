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وفد الاتحاد الدولي للرياضة المدرسية يتفقد المرافق الرياضية

9/27/2024 7:15:05 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) السبت ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

قام‭ ‬وفد‭ ‬من‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬للرياضة‭ ‬المدرسية‭ ‬بجولة‭ ‬تفقدية‭ ‬للمنشآت‭ ‬والمرافق‭ ‬الرياضية‭ ‬في‭ ‬الجامعة‭ ‬الأمريكية‭ ‬بالبحرين،‭ ‬التي‭ ‬ستحتضن‭ ‬عدداً‭ ‬من‭ ‬منافسات‭ ‬دورة‭ ‬الألعاب‭ ‬المدرسية‭ ‬الدولية‭ ‬‮«‬البحرين‭ ‬2024‮»‬،‭ ‬المزمع‭ ‬إقامتها‭ ‬في‭ ‬شهر‭ ‬أكتوبر‭ ‬المقبل‭ ‬تحت‭ ‬رعاية‭ ‬ملكية‭ ‬سامية‭ ‬من‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭.‬

وشارك‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬عضو‭ ‬اللجنة‭ ‬التنفيذية‭ ‬لدورة‭ ‬الألعاب‭ ‬المدرسية‭ ‬‮«‬البحرين‭ ‬2024‮»‬‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الفنية‭ ‬مادن‭ ‬الوناس،‭ ‬ومن‭ ‬جانب‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬للرياضة‭ ‬المدرسية‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬سوراب‭ ‬ميشرا،‭ ‬مدير‭ ‬الرياضة‭ ‬في‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي،‭ ‬وأوروش‭ ‬سافيتش،‭ ‬مدير‭ ‬الفعاليات،‭ ‬ويوان‭ ‬رين،‭ ‬مدير‭ ‬الاتصالات‭ ‬والتسويق،‭ ‬ورومان‭ ‬فيرمون،‭ ‬مدير‭ ‬التعليم‭.‬

وخلال‭ ‬الجولة،‭ ‬اطلع‭ ‬الوفد‭ ‬على‭ ‬المرافق‭ ‬الرياضية‭ ‬التابعة‭ ‬للجامعة‭ ‬الأمريكية‭ ‬التي‭ ‬ستحتضن‭ ‬منافسات‭ ‬الجمباز‭ ‬الهوائي،‭ ‬الجمباز‭ ‬الإيقاعي،‭ ‬والشطرنج‭. ‬

وتضمنت‭ ‬الزيارة‭ ‬استعراض‭ ‬الملاعب‭ ‬الرئيسية،‭ ‬صالات‭ ‬الضيوف،‭ ‬غرف‭ ‬تغيير‭ ‬الملابس،‭ ‬والمركز‭ ‬الإعلامي‭. ‬كما‭ ‬تم‭ ‬تقديم‭ ‬شرح‭ ‬تفصيلي‭ ‬حول‭ ‬التجهيزات‭ ‬والاستعدادات‭ ‬لاستضافة‭ ‬هذه‭ ‬المنافسات‭. ‬وتفقد‭ ‬الوفد‭ ‬الصالات‭ ‬الرياضية‭ ‬المغلقة‭ ‬التي‭ ‬ستقام‭ ‬فيها‭ ‬الألعاب‭.‬

وقدمت‭ ‬اللجنة‭ ‬الفنية‭ ‬شرحاً‭ ‬مفصلاً‭ ‬عن‭ ‬خطة‭ ‬العمل‭ ‬المتعلقة‭ ‬بتجهيز‭ ‬المنشآت،‭ ‬لضمان‭ ‬توافقها‭ ‬مع‭ ‬الاشتراطات‭ ‬الدولية‭ ‬المعتمدة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬للرياضة‭ ‬المدرسية،‭ ‬كما‭ ‬تمت‭ ‬مناقشة‭ ‬الجوانب‭ ‬المتعلقة‭ ‬بتأهيل‭ ‬المنشآت‭ ‬لتكون‭ ‬على‭ ‬أتم‭ ‬الجاهزية‭ ‬لاستضافة‭ ‬أكبر‭ ‬دورة‭ ‬ألعاب‭ ‬مدرسية‭ ‬في‭ ‬التاريخ،‭ ‬التي‭ ‬يتوقع‭ ‬أن‭ ‬تشهد‭ ‬مشاركة‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬80‭ ‬دولة‭ ‬و5000‭ ‬طالب‭ ‬في‭ ‬25‭ ‬رياضة‭ ‬مختلفة‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬أبدى‭ ‬وفد‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬ارتياحه‭ ‬لمستوى‭ ‬التجهيزات‭ ‬والمنشآت‭ ‬الخاصة‭ ‬بالدورة،‭ ‬مع‭ ‬إبداء‭ ‬بعض‭ ‬الملاحظات‭ ‬التي‭ ‬ستعمل‭ ‬اللجنة‭ ‬التنفيذية‭ ‬على‭ ‬استكمالها‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬المناسب‭.‬

وتأتي‭ ‬هذه‭ ‬الزيارة‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬التعاون‭ ‬المستمر‭ ‬بين‭ ‬اللجنة‭ ‬التنفيذية‭ ‬لدورة‭ ‬الألعاب‭ ‬المدرسية‭ ‬‮«‬البحرين‭ ‬2024‮»‬‭ ‬والاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬للرياضة‭ ‬المدرسية،‭ ‬بهدف‭ ‬متابعة‭ ‬كافة‭ ‬التفاصيل‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالمرافق‭ ‬الرياضية،‭ ‬وضمان‭ ‬الجاهزية‭ ‬الكاملة‭ ‬قبل‭ ‬انطلاق‭ ‬الدورة‭ ‬لتظهر‭ ‬بأفضل‭ ‬صورة‭ ‬ممكنة‭.‬

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