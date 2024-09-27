وفد الاتحاد الدولي للرياضة المدرسية يتفقد المرافق الرياضية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
السبت ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00
قام وفد من الاتحاد الدولي للرياضة المدرسية بجولة تفقدية للمنشآت والمرافق الرياضية في الجامعة الأمريكية بالبحرين، التي ستحتضن عدداً من منافسات دورة الألعاب المدرسية الدولية «البحرين 2024»، المزمع إقامتها في شهر أكتوبر المقبل تحت رعاية ملكية سامية من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم.
وشارك في الجولة عضو اللجنة التنفيذية لدورة الألعاب المدرسية «البحرين 2024» رئيس اللجنة الفنية مادن الوناس، ومن جانب الاتحاد الدولي للرياضة المدرسية كل من سوراب ميشرا، مدير الرياضة في الاتحاد الدولي، وأوروش سافيتش، مدير الفعاليات، ويوان رين، مدير الاتصالات والتسويق، ورومان فيرمون، مدير التعليم.
وخلال الجولة، اطلع الوفد على المرافق الرياضية التابعة للجامعة الأمريكية التي ستحتضن منافسات الجمباز الهوائي، الجمباز الإيقاعي، والشطرنج.
وتضمنت الزيارة استعراض الملاعب الرئيسية، صالات الضيوف، غرف تغيير الملابس، والمركز الإعلامي. كما تم تقديم شرح تفصيلي حول التجهيزات والاستعدادات لاستضافة هذه المنافسات. وتفقد الوفد الصالات الرياضية المغلقة التي ستقام فيها الألعاب.
وقدمت اللجنة الفنية شرحاً مفصلاً عن خطة العمل المتعلقة بتجهيز المنشآت، لضمان توافقها مع الاشتراطات الدولية المعتمدة من قبل الاتحاد الدولي للرياضة المدرسية، كما تمت مناقشة الجوانب المتعلقة بتأهيل المنشآت لتكون على أتم الجاهزية لاستضافة أكبر دورة ألعاب مدرسية في التاريخ، التي يتوقع أن تشهد مشاركة أكثر من 80 دولة و5000 طالب في 25 رياضة مختلفة.
من جانبه، أبدى وفد الاتحاد الدولي ارتياحه لمستوى التجهيزات والمنشآت الخاصة بالدورة، مع إبداء بعض الملاحظات التي ستعمل اللجنة التنفيذية على استكمالها في الوقت المناسب.
وتأتي هذه الزيارة في إطار التعاون المستمر بين اللجنة التنفيذية لدورة الألعاب المدرسية «البحرين 2024» والاتحاد الدولي للرياضة المدرسية، بهدف متابعة كافة التفاصيل المتعلقة بالمرافق الرياضية، وضمان الجاهزية الكاملة قبل انطلاق الدورة لتظهر بأفضل صورة ممكنة.
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