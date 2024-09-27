تنظيم ورشة للإسعافات الأولية استعدادا للألعاب المدرسية الدولية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) السبت ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

نظمت‭ ‬اللجنة‭ ‬الطبية،‭ ‬سلسلة‭ ‬من‭ ‬الورش‭ ‬التدريبية‭ ‬حول‭ ‬الإسعافات‭ ‬الأولية،‭ ‬استهدفت‭ ‬تدريب‭ ‬حوالي‭ ‬170‭ ‬طالبا‭ ‬وطالبة‭ ‬من‭ ‬المرحلة‭ ‬الثانوية‭ ‬لتمكينهم‭ ‬من‭ ‬ممارسة‭ ‬الإسعافات‭ ‬الأولية،‭ ‬وذلك‭ ‬استعدادا‭ ‬لانطلاق‭ ‬فعاليات‭ ‬دورة‭ ‬الألعاب‭ ‬المدرسية‭ ‬الدولية‭ ‬‮«‬البحرين‭ ‬2024‮»‬،‭ ‬المزمع‭ ‬إقامتها‭ ‬في‭ ‬شهر‭ ‬أكتوبر‭ ‬المقبل،‭ ‬تحت‭ ‬رعاية‭ ‬ملكية‭ ‬سامية‭ ‬من‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭.‬

وتهدف‭ ‬الورشة‭ ‬إلى‭ ‬تحقيق‭ ‬هدفين‭ ‬رئيسيين‭: ‬الأول‭ ‬هو‭ ‬إشراك‭ ‬طلبة‭ ‬المدارس‭ ‬كمتطوعين‭ ‬ضمن‭ ‬الفريق‭ ‬الطبي‭ ‬المساند‭ ‬للطواقم‭ ‬الطبية‭ ‬خلال‭ ‬البطولة،‭ ‬والثاني‭ ‬هو‭ ‬إضافة‭ ‬قيمة‭ ‬مستدامة‭ ‬للفعالية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تخريج‭ ‬طلاب‭ ‬مدربين‭ ‬ومرخصين،‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬اهداف‭ ‬مشروع‭ ‬‮«‬مسعف‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬بيت‮»‬‭ ‬ضمن‭ ‬المشاريع‭ ‬التي‭ ‬تقدمها‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬وزارة‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم‭ ‬ضمن‭ ‬المشاريع‭ ‬الفائزة‭ ‬في‭ ‬مبادرة‭ (‬فكرة‭) ‬ضمن‭ ‬مسابقة‭ ‬الإبداع‭ ‬الحكومي‭. ‬

وفي‭ ‬تصريح‭ ‬خاص،‭ ‬أكدت‭ ‬إيمان‭ ‬أحمد‭ ‬حاجي‭ ‬رئيسة‭ ‬اللجنة‭ ‬الطبية‭ ‬أهمية‭ ‬هذه‭ ‬الورشة‭ ‬في‭ ‬رفع‭ ‬مستوى‭ ‬الجاهزية‭ ‬الصحية‭ ‬خلال‭ ‬البطولة‭ ‬والخروج‭ ‬بمخرجات‭ ‬مستدامة‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬توفير‭ ‬بيئة‭ ‬صحية،‭ ‬وقالت‭: ‬‮«‬تعتبر‭ ‬هذه‭ ‬الورشة‭ ‬خطوة‭ ‬مهمة‭ ‬في‭ ‬تجهيز‭ ‬المتطوعين‭ ‬للمساهمة‭ ‬الفعالة‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬وضمان‭ ‬سلامة‭ ‬المشاركين‭. ‬نحن‭ ‬فخورون‭ ‬بالمستويات‭ ‬المتقدمة‭ ‬التي‭ ‬أظهرها‭ ‬الطلاب،‭ ‬وهذا‭ ‬يعكس‭ ‬التزامنا‭ ‬بتقديم‭ ‬برامج‭ ‬تدريبية‭ ‬على‭ ‬أعلى‭ ‬مستوى‮»‬‭.‬

من‭ ‬جانبهم،‭ ‬أشاد‭ ‬المشاركون‭ ‬في‭ ‬الدورة‭ ‬بأهمية‭ ‬التدريب‭ ‬الذي‭ ‬تلقوه،‭ ‬مشيرين‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬المهارات‭ ‬تساهم‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬دورهم‭ ‬التطوعي‭ ‬وتساعدهم‭ ‬على‭ ‬تقديم‭ ‬المساعدة‭ ‬عند‭ ‬الحاجة‭ ‬سواء‭ ‬خلال‭ ‬البطولة‭ ‬أو‭ ‬في‭ ‬حياتهم‭ ‬اليومية‭.‬

وتأتي‭ ‬هذه‭ ‬الورشة‭ ‬ضمن‭ ‬التحضيرات‭ ‬لانطلاق‭ ‬دورة‭ ‬الألعاب‭ ‬المدرسية‭ ‬الدولية‭ ‬‮«‬البحرين‭ ‬2024‮»‬،‭ ‬التي‭ ‬تعد‭ ‬أكبر‭ ‬حدث‭ ‬رياضي‭ ‬مدرسي‭ ‬في‭ ‬التاريخ،‭ ‬ويتوقع‭ ‬أن‭ ‬تشهد‭ ‬مشاركة‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬80‭ ‬دولة‭ ‬و5000‭ ‬طالب‭ ‬يتنافسون‭ ‬في‭ ‬25‭ ‬رياضة‭ ‬مختلفة‭.‬