تنظيم ورشة للإسعافات الأولية استعدادا للألعاب المدرسية الدولية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
السبت ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00
نظمت اللجنة الطبية، سلسلة من الورش التدريبية حول الإسعافات الأولية، استهدفت تدريب حوالي 170 طالبا وطالبة من المرحلة الثانوية لتمكينهم من ممارسة الإسعافات الأولية، وذلك استعدادا لانطلاق فعاليات دورة الألعاب المدرسية الدولية «البحرين 2024»، المزمع إقامتها في شهر أكتوبر المقبل، تحت رعاية ملكية سامية من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم.
وتهدف الورشة إلى تحقيق هدفين رئيسيين: الأول هو إشراك طلبة المدارس كمتطوعين ضمن الفريق الطبي المساند للطواقم الطبية خلال البطولة، والثاني هو إضافة قيمة مستدامة للفعالية من خلال تخريج طلاب مدربين ومرخصين، للمشاركة في تحقيق اهداف مشروع «مسعف في كل بيت» ضمن المشاريع التي تقدمها وزارة الصحة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم ضمن المشاريع الفائزة في مبادرة (فكرة) ضمن مسابقة الإبداع الحكومي.
وفي تصريح خاص، أكدت إيمان أحمد حاجي رئيسة اللجنة الطبية أهمية هذه الورشة في رفع مستوى الجاهزية الصحية خلال البطولة والخروج بمخرجات مستدامة تسهم في توفير بيئة صحية، وقالت: «تعتبر هذه الورشة خطوة مهمة في تجهيز المتطوعين للمساهمة الفعالة في البطولة وضمان سلامة المشاركين. نحن فخورون بالمستويات المتقدمة التي أظهرها الطلاب، وهذا يعكس التزامنا بتقديم برامج تدريبية على أعلى مستوى».
من جانبهم، أشاد المشاركون في الدورة بأهمية التدريب الذي تلقوه، مشيرين إلى أن هذه المهارات تساهم في تعزيز دورهم التطوعي وتساعدهم على تقديم المساعدة عند الحاجة سواء خلال البطولة أو في حياتهم اليومية.
وتأتي هذه الورشة ضمن التحضيرات لانطلاق دورة الألعاب المدرسية الدولية «البحرين 2024»، التي تعد أكبر حدث رياضي مدرسي في التاريخ، ويتوقع أن تشهد مشاركة أكثر من 80 دولة و5000 طالب يتنافسون في 25 رياضة مختلفة.
MENAFN27092024000055011008ID1108724359
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.