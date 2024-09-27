تتويج أبطال الشراع والكريكت والدراجات الهوائية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
السبت ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00
اختتم في اليوم الرابع من منافسات دورة الألعاب المدرسية في نسختها السادسة عدد من الألعاب التي تستهدفها اللجنة الأولمبية البحرينية لتطوير القطاع الرياضي لاكتشاف وصقل المواهب الناشئة في سبيل النهوض بالمستوى والنتائج الرياضية على مستوى مملكة البحرين ومواكبة التطور الهائل الذي يشهده هذا القطاع بفضل الدعم والرعاية التي توليها القيادة الرشيدة للشباب البحريني.
وشهد يوم أمس ختام منافسات لعبة الكريكيت، ولعبة الدراجات الهوائية، ولعبة الكاراتيه، والشراع، وجاءت المستويات مثيرة بين المدارس المتنافسة من كلا الجنسين (بنات - أولاد) حيث اشتدت المنافسات التي تستمر لغاية 3 أكتوبر المقبل.
على مستوى لعبة الدراجات الهوائية فردي، تمكنت اللاعبة كلارا مارسيش من مدرسة كريس من احراز المركز الأول في سباقات (بنات)، فيما جاءت اللاعبة كاثرين مونينغا من المدرسة البريطانية في المركز الثاني.
وفي سباق المرحلة الإعدادية، جاء اللاعب سيد عبدالله علي من مدرسة عالي في المركز الأول، وجاء ثامر عقيل من مدرسة الزلاق الإعدادية في المركز الثاني، وجاء حسن علي من مدرسة الميثاق الوطني في المركز الثالث، وجاء ليث محمد من مدرسة مدينة عيسى في المركز الرابع، وعبدالله خالد من مدرسة الفلاح في المركز الخامس، وعيسى صالح من مدرسة الزلاق في المركز السادس، ومحمد علي من مدرسة مدينة حمد في المركز السادس.
وعلى صعيد المدارس الثانوية جاءت النتائج على النحو التالي: المركز الأول حسن عقيل مجرسة الشيخ عيسى بن علي، المركز الثاني محمد حسن مدرسة الشيخ عبدالله بن عيسى، المركز الثالث عامر صالح من مدرسة الفاتح، المركز الرابع حمود عواد مدرسة الفاتح، المركز الخامس ناصر خالد من مركز ناصر للتأهيل، المركز السادس أحمد عيسى من مدرسة ابن سينا، المركز السادس أحمد عيسى من مدرسة ابن سينا، المركز السابع مهدي حسن من مدرسة الشيخ عبدالله بن عيسى، المركز الثامن علي أحمد من المدرسة البريطانية، المركز التاسع عبدالعزيز صالح من مدرسة الفاتح، المركز العاشر علي صبري من مدرسة أحمد العمران.
ويأتي تنظيم البطولة قبل أيام من استضافة مملكة البحرين دورة الألعاب المدرسية الدولية (البحرين 2024) التي تعدّ الحدث الأكبر على الإطلاق والذي سيشهد مشاركة حوالي 5000 طالب وطالبة من 80 دولة حول العالم يتنافسون في 25 رياضة، وتحتضن المنافسات عدد من المدارس، فضلا عن الملاعب والمنشآت الرياضية الحيوية.
وتشتمل منافسات الدورة المحلية على 19 لعبة، وهي كرة السلة، كرة اليد، الكرة الطائرة الشاطئية، ألعاب القوى، السباحة، المبارزة، تنس أرضي، تنس طاولة، كاراتيه، شطرنج، الريشة، التايكوندو، الجودو، الملاكمة، الجمباز، الدراجات الهوائية، الكريكيت، البادل، وأخيراً، الإبحار.
يذكر أن منافسات البطولة على ملاعب وصالات متعددة، حيث تستضيف صالة أم الحصم لكرة السلة منافسات السلة، وصالة أم الحصم لكرة اليد منافسات كرة اليد، وتستضيف مدينة عيسى الرياضية منافسات كل من العاب الكرة الطائرة الشاطئية، والعاب القوى، وتنس الطاولة، والشطرنج، والريشة، والتايكوندو، والجودو، والكريكيت، فيما تستضيف مدينة خليفة منافسات السباحة، ومنافسات المبارزة على صالة أم الحصم، ومنافسات التنس الأرضي على ملاعب جامعة البوليتكنك، ومنافسات الجمباز على صالة الجمباز بسند، والدراجات الهوائية على شاطئ الجزيرة، والبادل على صالة البادل، والابحار على شاطئ بلاج الجزائر.
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