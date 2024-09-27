تتويج أبطال الشراع والكريكت والدراجات الهوائية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) السبت ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

اختتم‭ ‬في‭ ‬اليوم‭ ‬الرابع‭ ‬من‭ ‬منافسات‭ ‬دورة‭ ‬الألعاب‭ ‬المدرسية‭ ‬في‭ ‬نسختها‭ ‬السادسة‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الألعاب‭ ‬التي‭ ‬تستهدفها‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬البحرينية‭ ‬لتطوير‭ ‬القطاع‭ ‬الرياضي‭ ‬لاكتشاف‭ ‬وصقل‭ ‬المواهب‭ ‬الناشئة‭ ‬في‭ ‬سبيل‭ ‬النهوض‭ ‬بالمستوى‭ ‬والنتائج‭ ‬الرياضية‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬ومواكبة‭ ‬التطور‭ ‬الهائل‭ ‬الذي‭ ‬يشهده‭ ‬هذا‭ ‬القطاع‭ ‬بفضل‭ ‬الدعم‭ ‬والرعاية‭ ‬التي‭ ‬توليها‭ ‬القيادة‭ ‬الرشيدة‭ ‬للشباب‭ ‬البحريني‭.‬

وشهد‭ ‬يوم‭ ‬أمس‭ ‬ختام‭ ‬منافسات‭ ‬لعبة‭ ‬الكريكيت،‭ ‬ولعبة‭ ‬الدراجات‭ ‬الهوائية،‭ ‬ولعبة‭ ‬الكاراتيه،‭ ‬والشراع،‭ ‬وجاءت‭ ‬المستويات‭ ‬مثيرة‭ ‬بين‭ ‬المدارس‭ ‬المتنافسة‭ ‬من‭ ‬كلا‭ ‬الجنسين‭ (‬بنات‭ - ‬أولاد‭) ‬حيث‭ ‬اشتدت‭ ‬المنافسات‭ ‬التي‭ ‬تستمر‭ ‬لغاية‭ ‬3‭ ‬أكتوبر‭ ‬المقبل‭.‬

على‭ ‬مستوى‭ ‬لعبة‭ ‬الدراجات‭ ‬الهوائية‭ ‬فردي،‭ ‬تمكنت‭ ‬اللاعبة‭ ‬كلارا‭ ‬مارسيش‭ ‬من‭ ‬مدرسة‭ ‬كريس‭ ‬من‭ ‬احراز‭ ‬المركز‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬سباقات‭ (‬بنات‭)‬،‭ ‬فيما‭ ‬جاءت‭ ‬اللاعبة‭ ‬كاثرين‭ ‬مونينغا‭ ‬من‭ ‬المدرسة‭ ‬البريطانية‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭.‬

وفي‭ ‬سباق‭ ‬المرحلة‭ ‬الإعدادية،‭ ‬جاء‭ ‬اللاعب‭ ‬سيد‭ ‬عبدالله‭ ‬علي‭ ‬من‭ ‬مدرسة‭ ‬عالي‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الأول،‭ ‬وجاء‭ ‬ثامر‭ ‬عقيل‭ ‬من‭ ‬مدرسة‭ ‬الزلاق‭ ‬الإعدادية‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثاني،‭ ‬وجاء‭ ‬حسن‭ ‬علي‭ ‬من‭ ‬مدرسة‭ ‬الميثاق‭ ‬الوطني‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثالث،‭ ‬وجاء‭ ‬ليث‭ ‬محمد‭ ‬من‭ ‬مدرسة‭ ‬مدينة‭ ‬عيسى‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الرابع،‭ ‬وعبدالله‭ ‬خالد‭ ‬من‭ ‬مدرسة‭ ‬الفلاح‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الخامس،‭ ‬وعيسى‭ ‬صالح‭ ‬من‭ ‬مدرسة‭ ‬الزلاق‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬السادس،‭ ‬ومحمد‭ ‬علي‭ ‬من‭ ‬مدرسة‭ ‬مدينة‭ ‬حمد‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬السادس‭.‬

وعلى‭ ‬صعيد‭ ‬المدارس‭ ‬الثانوية‭ ‬جاءت‭ ‬النتائج‭ ‬على‭ ‬النحو‭ ‬التالي‭: ‬المركز‭ ‬الأول‭ ‬حسن‭ ‬عقيل‭ ‬مجرسة‭ ‬الشيخ‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬علي،‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬محمد‭ ‬حسن‭ ‬مدرسة‭ ‬الشيخ‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬عيسى،‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬عامر‭ ‬صالح‭ ‬من‭ ‬مدرسة‭ ‬الفاتح،‭ ‬المركز‭ ‬الرابع‭ ‬حمود‭ ‬عواد‭ ‬مدرسة‭ ‬الفاتح،‭ ‬المركز‭ ‬الخامس‭ ‬ناصر‭ ‬خالد‭ ‬من‭ ‬مركز‭ ‬ناصر‭ ‬للتأهيل،‭ ‬المركز‭ ‬السادس‭ ‬أحمد‭ ‬عيسى‭ ‬من‭ ‬مدرسة‭ ‬ابن‭ ‬سينا،‭ ‬المركز‭ ‬السادس‭ ‬أحمد‭ ‬عيسى‭ ‬من‭ ‬مدرسة‭ ‬ابن‭ ‬سينا،‭ ‬المركز‭ ‬السابع‭ ‬مهدي‭ ‬حسن‭ ‬من‭ ‬مدرسة‭ ‬الشيخ‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬عيسى،‭ ‬المركز‭ ‬الثامن‭ ‬علي‭ ‬أحمد‭ ‬من‭ ‬المدرسة‭ ‬البريطانية،‭ ‬المركز‭ ‬التاسع‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬صالح‭ ‬من‭ ‬مدرسة‭ ‬الفاتح،‭ ‬المركز‭ ‬العاشر‭ ‬علي‭ ‬صبري‭ ‬من‭ ‬مدرسة‭ ‬أحمد‭ ‬العمران‭.‬

ويأتي‭ ‬تنظيم‭ ‬البطولة‭ ‬قبل‭ ‬أيام‭ ‬من‭ ‬استضافة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬دورة‭ ‬الألعاب‭ ‬المدرسية‭ ‬الدولية‭ (‬البحرين‭ ‬2024‭) ‬التي‭ ‬تعدّ‭ ‬الحدث‭ ‬الأكبر‭ ‬على‭ ‬الإطلاق‭ ‬والذي‭ ‬سيشهد‭ ‬مشاركة‭ ‬حوالي‭ ‬5000‭ ‬طالب‭ ‬وطالبة‭ ‬من‭ ‬80‭ ‬دولة‭ ‬حول‭ ‬العالم‭ ‬يتنافسون‭ ‬في‭ ‬25‭ ‬رياضة،‭ ‬وتحتضن‭ ‬المنافسات‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المدارس،‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬الملاعب‭ ‬والمنشآت‭ ‬الرياضية‭ ‬الحيوية‭.‬

وتشتمل‭ ‬منافسات‭ ‬الدورة‭ ‬المحلية‭ ‬على‭ ‬19‭ ‬لعبة،‭ ‬وهي‭ ‬كرة‭ ‬السلة،‭ ‬كرة‭ ‬اليد،‭ ‬الكرة‭ ‬الطائرة‭ ‬الشاطئية،‭ ‬ألعاب‭ ‬القوى،‭ ‬السباحة،‭ ‬المبارزة،‭ ‬تنس‭ ‬أرضي،‭ ‬تنس‭ ‬طاولة،‭ ‬كاراتيه،‭ ‬شطرنج،‭ ‬الريشة،‭ ‬التايكوندو،‭ ‬الجودو،‭ ‬الملاكمة،‭ ‬الجمباز،‭ ‬الدراجات‭ ‬الهوائية،‭ ‬الكريكيت،‭ ‬البادل،‭ ‬وأخيراً،‭ ‬الإبحار‭.‬

يذكر‭ ‬أن‭ ‬منافسات‭ ‬البطولة‭ ‬على‭ ‬ملاعب‭ ‬وصالات‭ ‬متعددة،‭ ‬حيث‭ ‬تستضيف‭ ‬صالة‭ ‬أم‭ ‬الحصم‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬منافسات‭ ‬السلة،‭ ‬وصالة‭ ‬أم‭ ‬الحصم‭ ‬لكرة‭ ‬اليد‭ ‬منافسات‭ ‬كرة‭ ‬اليد،‭ ‬وتستضيف‭ ‬مدينة‭ ‬عيسى‭ ‬الرياضية‭ ‬منافسات‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬العاب‭ ‬الكرة‭ ‬الطائرة‭ ‬الشاطئية،‭ ‬والعاب‭ ‬القوى،‭ ‬وتنس‭ ‬الطاولة،‭ ‬والشطرنج،‭ ‬والريشة،‭ ‬والتايكوندو،‭ ‬والجودو،‭ ‬والكريكيت،‭ ‬فيما‭ ‬تستضيف‭ ‬مدينة‭ ‬خليفة‭ ‬منافسات‭ ‬السباحة،‭ ‬ومنافسات‭ ‬المبارزة‭ ‬على‭ ‬صالة‭ ‬أم‭ ‬الحصم،‭ ‬ومنافسات‭ ‬التنس‭ ‬الأرضي‭ ‬على‭ ‬ملاعب‭ ‬جامعة‭ ‬البوليتكنك،‭ ‬ومنافسات‭ ‬الجمباز‭ ‬على‭ ‬صالة‭ ‬الجمباز‭ ‬بسند،‭ ‬والدراجات‭ ‬الهوائية‭ ‬على‭ ‬شاطئ‭ ‬الجزيرة،‭ ‬والبادل‭ ‬على‭ ‬صالة‭ ‬البادل،‭ ‬والابحار‭ ‬على‭ ‬شاطئ‭ ‬بلاج‭ ‬الجزائر‭.‬