وفاة دراجة سويسرية بعد حادث في بطولة العالم

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) السبت ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

زوريخ‭ (‬سويسرا‭) ‬ – ‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬توفيت‭ ‬الدراجة‭ ‬السويسرية‭ ‬مورييل‭ ‬فورير‭ ‬أمس‭ ‬الجمعة،‭ ‬بعد‭ ‬يوم‭ ‬من‭ ‬تعرضها‭ ‬لإصابة‭ ‬خطيرة‭ ‬في‭ ‬الرأس‭ ‬إثر‭ ‬حادث‭ ‬في‭ ‬سباق‭ ‬الطرق‭ ‬لفئة‭ ‬الناشئات‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬العالم‭.‬

وقال‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬للدراجات‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬‮«‬بحزن‭ ‬شديد‭ ‬تلقى‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬للدراجات‭ ‬واللجنة‭ ‬المنظمة‭ ‬لبطولة‭ ‬العالم‭ ‬للدراجات‭ ‬على‭ ‬الطريق‭ ‬اليوم‭ ‬نبأ‭ ‬وفاة‭ ‬الدراجة‭ ‬السويسرية‭ ‬الشابة‭ ‬مورييل‭ ‬فورير‮»‬‭.‬

وسقطت‭ ‬فورير‭ (‬18‭ ‬عاما‭) ‬خلال‭ ‬السباق‭ ‬الذي‭ ‬جرى‭ ‬على‭ ‬طرق‭ ‬مبتلة‭ ‬بالماء‭ ‬الخميس،‭ ‬ونقلت‭ ‬إلى‭ ‬المستشفى‭ ‬بواسطة‭ ‬مروحية‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬‮«‬حرجة‭ ‬للغاية‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬الاتحاد‭ ‬‮«‬توفيت‭ ‬مورييل‭ ‬فورير‭ ‬اليوم‭ ‬للأسف‭ ‬في‭ ‬مستشفى‭ ‬جامعة‭ ‬زوريخ‮»‬‭.‬

وتابع‭ ‬‮«‬فقَد‭ ‬المجتمع‭ ‬الدولي‭ ‬لرياضة‭ ‬الدراجات‭ ‬درّاجة‭ ‬كانت‭ ‬تتمتع‭ ‬بمستقبل‭ ‬مشرق‭ ‬أمامها‮»‬‭.‬

وفقا‭ ‬لوسائل‭ ‬الإعلام‭ ‬السويسرية،‭ ‬وقع‭ ‬الحادث‭ ‬في‭ ‬غابة‭ ‬فوق‭ ‬كوسناخت،‭ ‬على‭ ‬الساحل‭ ‬الشرقي‭ ‬لبحيرة‭ ‬زوريخ،‭ ‬واستغرق‭ ‬الأمر‭ ‬دقائق‭ ‬عدة‭ ‬قبل‭ ‬العثور‭ ‬على‭ ‬فورير‭.‬

وكان‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬للعبة‭ ‬قال‭ ‬صباح‭ ‬أمس‭ ‬الجمعة‭ ‬قبل‭ ‬إعلان‭ ‬الوفاة‭ ‬أن‭ ‬‮«‬التحقيقات‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬السلطات‭ ‬المختصة‭ ‬جارية‮»‬،‭ ‬مضيفا‭ ‬أن‭ ‬بطولة‭ ‬العالم‭ ‬ستستمر‭ ‬بسباقات‭ ‬السيدات‭ ‬والرجال‭ ‬المقررة‭ ‬يومي‭ ‬السبت‭ ‬والأحد‭.‬

فازت‭ ‬فورير‭ ‬بالميدالية‭ ‬الفضية‭ ‬في‭ ‬سباقي‭ ‬ضد‭ ‬الساعة‭ ‬والطرق‭ ‬لفئة‭ ‬الناشئات‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬سويسرا‭ ‬الوطنية‭ ‬لهذا‭ ‬العام‭.‬