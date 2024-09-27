أوليفيرا ينسحب من جائزة إندونيسيا

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
السبت ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00
(رويترز): قال فريق تراكهاوس رسينج إن متسابقه البرتغالي ميجيل أوليفيرا لن يشارك في سباق جائزة إندونيسيا الكبرى للدراجات النارية بعد تعرضه لكسر في معصمه في حادث أثناء التجارب الحرة أمس الجمعة في مانداليكا. ولم ينسحب أوليفيرا، الذي يحتل المركز 14 في ترتيب المتسابقين، على الفور بعد الحادث المروع الذي وقع في الجانب العلوي للمنعطف الرابع واحتاج الى المساعدة من الفريق الطبي.
وقال فريق تراكهاوس رسينج «أصيب ميجيل بكسر في معصمه الأيمن. ويخضع حاليا لفحص بالأشعة المقطعية ثلاثية الأبعاد في المستشفى في ماتارام لتقييم مدى الحاجة إلى إجراء جراحة».
وحطم ثمانية متسابقين الرقم القياسي السابق للفة في التجارب الحرة لكن إنيا باستيانيني متسابق دوكاتي كان الأسرع عندما سجل المتسابق الإيطالي، الذي فاز بجائزة إميليا رومانيا الكبرى الأسبوع الماضي، زمنا قدره دقيقة واحدة و29.630 ثانية.
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