أوليفيرا ينسحب من جائزة إندونيسيا

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) السبت ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

‭(‬رويترز‭): ‬قال‭ ‬فريق‭ ‬تراكهاوس‭ ‬رسينج‭ ‬إن‭ ‬متسابقه‭ ‬البرتغالي‭ ‬ميجيل‭ ‬أوليفيرا‭ ‬لن‭ ‬يشارك‭ ‬في‭ ‬سباق‭ ‬جائزة‭ ‬إندونيسيا‭ ‬الكبرى‭ ‬للدراجات‭ ‬النارية‭ ‬بعد‭ ‬تعرضه‭ ‬لكسر‭ ‬في‭ ‬معصمه‭ ‬في‭ ‬حادث‭ ‬أثناء‭ ‬التجارب‭ ‬الحرة‭ ‬أمس‭ ‬الجمعة‭ ‬في‭ ‬مانداليكا‭. ‬ولم‭ ‬ينسحب‭ ‬أوليفيرا،‭ ‬الذي‭ ‬يحتل‭ ‬المركز‭ ‬14‭ ‬في‭ ‬ترتيب‭ ‬المتسابقين،‭ ‬على‭ ‬الفور‭ ‬بعد‭ ‬الحادث‭ ‬المروع‭ ‬الذي‭ ‬وقع‭ ‬في‭ ‬الجانب‭ ‬العلوي‭ ‬للمنعطف‭ ‬الرابع‭ ‬واحتاج‭ ‬الى‭ ‬المساعدة‭ ‬من‭ ‬الفريق‭ ‬الطبي‭.‬

وقال‭ ‬فريق‭ ‬تراكهاوس‭ ‬رسينج‭ ‬‮«‬أصيب‭ ‬ميجيل‭ ‬بكسر‭ ‬في‭ ‬معصمه‭ ‬الأيمن‭. ‬ويخضع‭ ‬حاليا‭ ‬لفحص‭ ‬بالأشعة‭ ‬المقطعية‭ ‬ثلاثية‭ ‬الأبعاد‭ ‬في‭ ‬المستشفى‭ ‬في‭ ‬ماتارام‭ ‬لتقييم‭ ‬مدى‭ ‬الحاجة‭ ‬إلى‭ ‬إجراء‭ ‬جراحة‮»‬‭.‬

وحطم‭ ‬ثمانية‭ ‬متسابقين‭ ‬الرقم‭ ‬القياسي‭ ‬السابق‭ ‬للفة‭ ‬في‭ ‬التجارب‭ ‬الحرة‭ ‬لكن‭ ‬إنيا‭ ‬باستيانيني‭ ‬متسابق‭ ‬دوكاتي‭ ‬كان‭ ‬الأسرع‭ ‬عندما‭ ‬سجل‭ ‬المتسابق‭ ‬الإيطالي،‭ ‬الذي‭ ‬فاز‭ ‬بجائزة‭ ‬إميليا‭ ‬رومانيا‭ ‬الكبرى‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي،‭ ‬زمنا‭ ‬قدره‭ ‬دقيقة‭ ‬واحدة‭ ‬و29‭.‬630‭ ‬ثانية‭.‬