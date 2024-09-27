ألكاراس ومدفيديف يحققان فوزهما الأول

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
السبت ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00
بكين – (أ ف ب): استهلّ الإسباني كارلوس ألكاراس المصنّف ثالثا عالميا، والروسي دانييل مدفيديف الخامس، مشوارهما في دورة بكين في كرة المضرب (500 نقطة)، بالفوز على الفرنسيين جيوفاني مبيتشي بيريكار 6-4 و6-4 وغايل مونفيس 6-3 و6-4 تواليا أمس الجمعة.
واحتاج ألكاراس المتوّج بأربعة ألقاب كبرى، إلى ساعة و22 دقيقة للتغلّب على منافسه المصنّف 51 عالميا، ضاربا موعدا مع الهولندي تالون خريكسبور الـ39.
وبدأ الإسباني الذي ودّع بطولة الولايات المتحدة من الدور الثاني، بقوة كاسرا الإرسال الأول للفرنسي. فعلها مجددا في المجموعة الثانية وحسمها بالطريقة عينها.
في المقابل، لم يواجه مدفيديف وصيف النسخة الماضية صعوبة كبيرة أمام مونفيس وأقصاه في ساعة و33 دقيقة. وبدأ الروسي الذي خسر اللقب العام الماضي أمام الإيطالي يانيك سينر الأوّل عالميا راهنا، بقوة أيضا كاسرا إرسال منافسه، لكن الأخير ردّ بكسر الإرسال بدوره قبل خسارة إرسالين آخرين في المجموعة الأولى.
ونجح مدفيديف في إرساله الأول ثم كسر إرسال الفرنسي مرتين مقابل خسارة واحد في المجموعة الثانية.
سيلعب مع مواطنه رومان سافيولين المصنّف 69 عالميا في الدور المقبل.
ولدى السيدات (1000 نقطة)، فجّرت الصينية شواي جانغ المصنّفة 595 والتي تشارك ببطاقة دعوة، مفاجأة كبيرة بإقصائها الأمريكية إيما نافارو الثامنة 6-4 و6-2.
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