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ألكاراس ومدفيديف يحققان فوزهما الأول

9/27/2024 7:14:58 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) السبت ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

بكين‭ ‬ ‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬استهلّ‭ ‬الإسباني‭ ‬كارلوس‭ ‬ألكاراس‭ ‬المصنّف‭ ‬ثالثا‭ ‬عالميا،‭ ‬والروسي‭ ‬دانييل‭ ‬مدفيديف‭ ‬الخامس،‭ ‬مشوارهما‭ ‬في‭ ‬دورة‭ ‬بكين‭ ‬في‭ ‬كرة‭ ‬المضرب‭ (‬500‭ ‬نقطة‭)‬،‭ ‬بالفوز‭ ‬على‭ ‬الفرنسيين‭ ‬جيوفاني‭ ‬مبيتشي‭ ‬بيريكار‭ ‬6‭-‬4‭ ‬و6‭-‬4‭ ‬وغايل‭ ‬مونفيس‭ ‬6-3‭ ‬و6‭-‬4‭ ‬تواليا‭ ‬أمس‭ ‬الجمعة‭.‬

واحتاج‭ ‬ألكاراس‭ ‬المتوّج‭ ‬بأربعة‭ ‬ألقاب‭ ‬كبرى،‭ ‬إلى‭ ‬ساعة‭ ‬و22‭ ‬دقيقة‭ ‬للتغلّب‭ ‬على‭ ‬منافسه‭ ‬المصنّف‭ ‬51‭ ‬عالميا،‭ ‬ضاربا‭ ‬موعدا‭ ‬مع‭ ‬الهولندي‭ ‬تالون‭ ‬خريكسبور‭ ‬الـ39‭.‬

وبدأ‭ ‬الإسباني‭ ‬الذي‭ ‬ودّع‭ ‬بطولة‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬من‭ ‬الدور‭ ‬الثاني،‭ ‬بقوة‭ ‬كاسرا‭ ‬الإرسال‭ ‬الأول‭ ‬للفرنسي‭. ‬فعلها‭ ‬مجددا‭ ‬في‭ ‬المجموعة‭ ‬الثانية‭ ‬وحسمها‭ ‬بالطريقة‭ ‬عينها‭.‬

في‭ ‬المقابل،‭ ‬لم‭ ‬يواجه‭ ‬مدفيديف‭ ‬وصيف‭ ‬النسخة‭ ‬الماضية‭ ‬صعوبة‭ ‬كبيرة‭ ‬أمام‭ ‬مونفيس‭ ‬وأقصاه‭ ‬في‭ ‬ساعة‭ ‬و33‭ ‬دقيقة‭. ‬وبدأ‭ ‬الروسي‭ ‬الذي‭ ‬خسر‭ ‬اللقب‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭ ‬أمام‭ ‬الإيطالي‭ ‬يانيك‭ ‬سينر‭ ‬الأوّل‭ ‬عالميا‭ ‬راهنا،‭ ‬بقوة‭ ‬أيضا‭ ‬كاسرا‭ ‬إرسال‭ ‬منافسه،‭ ‬لكن‭ ‬الأخير‭ ‬ردّ‭ ‬بكسر‭ ‬الإرسال‭ ‬بدوره‭ ‬قبل‭ ‬خسارة‭ ‬إرسالين‭ ‬آخرين‭ ‬في‭ ‬المجموعة‭ ‬الأولى‭.‬

ونجح‭ ‬مدفيديف‭ ‬في‭ ‬إرساله‭ ‬الأول‭ ‬ثم‭ ‬كسر‭ ‬إرسال‭ ‬الفرنسي‭ ‬مرتين‭ ‬مقابل‭ ‬خسارة‭ ‬واحد‭ ‬في‭ ‬المجموعة‭ ‬الثانية‭.‬

سيلعب‭ ‬مع‭ ‬مواطنه‭ ‬رومان‭ ‬سافيولين‭ ‬المصنّف‭ ‬69‭ ‬عالميا‭ ‬في‭ ‬الدور‭ ‬المقبل‭.‬

ولدى‭ ‬السيدات‭ (‬1000‭ ‬نقطة‭)‬،‭ ‬فجّرت‭ ‬الصينية‭ ‬شواي‭ ‬جانغ‭ ‬المصنّفة‭ ‬595‭ ‬والتي‭ ‬تشارك‭ ‬ببطاقة‭ ‬دعوة،‭ ‬مفاجأة‭ ‬كبيرة‭ ‬بإقصائها‭ ‬الأمريكية‭ ‬إيما‭ ‬نافارو‭ ‬الثامنة‭ ‬6‭-‬4‭ ‬و6‭-‬2‭.‬

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