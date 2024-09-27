إزالة الحلقات الأولمبية من برج إيفل

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) السبت ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

باريس‭ ‬ – ‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬أزيلت‭ ‬الحلقات‭ ‬الأولمبية‭ ‬التي‭ ‬عُلّقت‭ ‬على‭ ‬برج‭ ‬إيفل‭ ‬في‭ ‬يونيو،‭ ‬في‭ ‬انتظار‭ ‬استبدالها‭ ‬على‭ ‬الأرجح‭ ‬بهيكل‭ ‬أكثر‭ ‬ديمومة‭ ‬لتبقى‭ ‬تزيّن‭ ‬المعلم‭ ‬التاريخي‭ ‬حتى‭ ‬2028‭ ‬وفقا‭ ‬لرغبة‭ ‬بلدية‭ ‬باريس،‭ ‬وذلك‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬لاحظه‭ ‬مصور‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭.‬

وكانت‭ ‬الحلقات‭ ‬الخمس‭ ‬بطول‭ ‬29‭ ‬مترا‭ ‬وارتفاع‭ ‬15‭ ‬مترا‭ ‬التي‭ ‬علّقت‭ ‬بمناسبة‭ ‬استضافة‭ ‬أولمبياد‭ ‬باريس‭ ‬في‭ ‬الصيف،‭ ‬مرفوعة‭ ‬بين‭ ‬الطابقين‭ ‬الأول‭ ‬والثاني‭. ‬ورغبت‭ ‬رئيسة‭ ‬بلدية‭ ‬باريس‭ ‬آن‭ ‬هيدالغو‭ ‬في‭ ‬أن‭ ‬يبقى‭ ‬هذا‭ ‬الرمز‭ ‬الأولمبي‭ ‬على‭ ‬المعلم‭ ‬الباريسي‭ ‬الشهير‭ ‬حتى‭ ‬انطلاق‭ ‬الألعاب‭ ‬الأولمبية‭ ‬في‭ ‬لوس‭ ‬أنجلوس‭ ‬عام‭ ‬2028‭. ‬لكن‭ ‬الهيكل‭ ‬البالغ‭ ‬وزنه‭ ‬ثلاثين‭ ‬طنا‭ ‬المصنّع‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬شركة‭ ‬‮«‬أرسيلور‭ ‬ميتال‮»‬‭ ‬لم‭ ‬يُصمم‭ ‬لتحمّل‭ ‬الظروف‭ ‬الجوية‭ ‬الشتوية‭.‬

وقالت‭ ‬بلدية‭ ‬باريس‭ ‬واللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬الدولية‭ ‬إنهما‭ ‬يعملان‭ ‬على‭ ‬بناء‭ ‬حلقات‭ ‬جديدة‭ ‬دائمة‭ ‬وأخف‭ ‬وزنا،‭ ‬فيما‭ ‬ستذوّب‭ ‬الحلقات‭ ‬القديمة‭.‬

وعُلّقت‭ ‬حلقات‭ ‬أولمبية‭ ‬صغيرة‭ ‬على‭ ‬جسر‭ ‬إيينا‭ ‬مقابل‭ ‬برج‭ ‬إيفل‭ ‬لضمان‭ ‬‮«‬الاستمرارية‮»‬‭ ‬بحسب‭ ‬البلدية،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬انتظار‭ ‬تركيب‭ ‬الحلقات‭ ‬الجديدة‭.‬

وقد‭ ‬أثار‭ ‬مشروع‭ ‬رئيسة‭ ‬البلدية‭ ‬للاحتفاظ‭ ‬بالحلقات‭ ‬حتى‭ ‬عام‭ ‬2028‭ ‬على‭ ‬برج‭ ‬إيفل‭ ‬انتقادات‭ ‬حادة‭ ‬من‭ ‬المدافعين‭ ‬عن‭ ‬التراث‭ ‬وأحفاد‭ ‬غوستاف‭ ‬إيفل‭ ‬مصمّم‭ ‬البرج‭.‬

ويعتقد‭ ‬هؤلاء‭ ‬أن‭ ‬إبقاء‭ ‬الحلقات‭ ‬سيشكّل‭ ‬ضررا‭ ‬على‭ ‬إرث‭ ‬جدهم‭ ‬الذي‭ ‬بُنيَ‭ ‬قبل‭ ‬135‭ ‬عاما،‭ ‬إذ‭ ‬يرون‭ ‬أن‭ ‬البرج‭ ‬لم‭ ‬يُصمّم‭ ‬لعرض‭ ‬‮«‬علامة‭ ‬تجارية‮»‬،‭ ‬باعتبار‭ ‬أن‭ ‬الحلقات‭ ‬تُعبّر‭ ‬عن‭ ‬ذلك‭.‬



